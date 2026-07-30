अटाकामा के रेगिस्तान में दफन हैं फैशन की लाशें, अंतरिक्ष से दिखाई देता है यह कपड़ों का कब्रिस्तान

चिली का अटाकामा रेगिस्तान दुनिया के सबसे शुष्क जगहों में गिना जाता है, लेकिन इस रेगिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यहां डंप किए जा रहे कपड़े हैं. सैटेलाइट इमेज में भी ये तस्वीरें देखी गई हैं...

फैशन इंडस्ट्री का खामियाजा भुगत रहा चिली का अटाकामा रेगिस्तान

अंतरिक्ष से दिखाई देता है यहां के कपड़ों का ढेर

सेकेंड हैंड कपड़ों का बड़ा सेंटर बन चुका है चिली

जिन कपड़ों का नहीं मिलता खरीदार, उन्हें यहां किया जाता है डंप

फैशन इंडस्ट्री जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से दुनिया में कपड़ों का कचरा भी बढ़ रहा है. आज सस्ते और ट्रेंड के हिसाब से बार-बार नए कपड़े खरीदने की आदत ने पर्यावरण के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण दक्षिण अमेरिकी देश चिली का अटाकामा रेगिस्तान है. पृथ्वी की सबसे सूखी जगहों में गिने जाने वाले इस रेगिस्तान में फेंके गए कपड़ों का इतना बड़ा ढेर जमा हो चुका है कि उसकी तस्वीरें अब सैटेलाइट से भी साफ दिखाई देने लगी हैं.

चिली के उत्तरी हिस्से के ऑल्टो हॉस्पिसियो (Alto Hospicio) और इकीके दुनिया भर से आने वाले सेकेंड हैंड कपड़ों का एक बड़ा केंद्र बन चुके हैं. हर साल लगभग 60,000 टन इस्तेमाल किए गए कपड़े इकीके के बंदरगाह के जरिए यहां पहुंचते हैं. इनमें से ज्यादातर कपड़े यूरोप, अमेरिका, कनाडा और एशिया के कई देशों से आते हैं. इन कपड़ों की छंटाई की जाती है और अच्छी क्वॉलिटी वाले कपड़े चिली समेत दूसरे लैटिन अमेरिकी देशों में दोबारा बेच दिए जाते हैं. इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है और कई कपड़ों को दूसरी जिंदगी मिल जाती है.

अटाकामा रेगिस्तान में कहां से आते हैं सेकेंड हैंड क्लॉथ?

समस्या तब पैदा होती है, जब बड़ी मात्रा में ऐसे कपड़े बच जाते हैं जिन्हें कोई खरीदने वाला नहीं मिलता. इनमें पुराने फैशन के कपड़े, खराब क्वॉलिटी वाले कपड़े, खराब सामान और पुराने स्टॉक शामिल होते हैं. इन्हें निपटाना महंगा पड़ता है और दूसरे देशों में इन्हें भेजना भी आसान नहीं होता. इस वजह से कुछ कारोबारी इन्हें अवैध रूप से अटाकामा रेगिस्तान में छोड़ देते हैं. सालों से यहां कपड़े फेंकने से विशाल ढेर बन गया है.

अनुमान है कि अटाकामा रेगिस्तान में करीब 60,000 टन कपड़े जमा हैं. इनमें जैकेट, जूते, बच्चों के कपड़े, स्पोर्ट्सवियर और ऐसे नए कपड़े भी शामिल हैं जिन पर आज भी कीमत वाले टैग लगे हुए हैं. सैटेलाइट तस्वीरों में ये रंग-बिरंगे ढेर साफ दिखाई देते हैं, जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि दुनिया में कपड़ा कचरे की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है.

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दान में दिए गए कपड़ों का क्या होता है?

बहुत से लोग मानते हैं कि पुराने कपड़े दान कर देने से उनका दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन हकीकत में हमेशा ऐसा नहीं होता . दान किए गए कपड़े एक लंबी इंटरनेशनल सप्लाई चेन से गुजरते हैं, जहां उन्हें क्वॉलिटी के आधार पर अलग-अलग कैटिगरी में बांट दिया जाता है. अच्छी क्वॉलिटी के कपड़े तो दोबारा बिक जाते हैं लेकिन खराब क्वॉलिटी के कपड़े कई देशों में घूमने के बाद भी खरीदार नहीं ढूंढ पाते. आखिर में वे कचरे में बदल जाते हैं. फास्ट फैशन के बढ़ते चलन ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि आज लोग पहले की तुलना में कहीं ज्यादा कपड़े खरीदते हैं और कम समय में उन्हें बदल भी देते हैं.

पर्यावरण के लिए कैसे बड़ा खतरा बन गए हैं अटकामा रेगिस्तान के कपड़े?

अटाकामा रेगिस्तान में फेंके गए कपड़े सिर्फ जमीन पर ढेर नहीं बनाते, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा पैदा करते हैं. आज के आधुनिक समय में कपड़े पॉलिएस्टर, नायलॉन या किसी दूसरे सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं. ये आसानी से गलते नहीं हैं और कई दशक तक हमारे पर्यावरण में ही पड़े रहते हैं. तेज धूप और हवा के असर से ये छोटे-छोटे माइक्रोप्लास्टिक कणों में बदलने लगते हैं. ये माइक्रोप्लास्टिक कण आसपास के वातावरण को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं.

अगर इन सिंथेटिक कपड़ों में आग लगा दी जाती है तो इनके जलने पर जहरीली गैसें और हानिकारक रसायन निकलते हैं. इससे हवा प्रदूषित होती है. अटाकामा रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए वहां फेंका गया कचरा लंबे समय तक उसी जगह पड़ा रहता है और धीरे-धीरे पर्यावरण पर इसका असर बढ़ता जाता है. अटाकामा रेगिस्तान आज सिर्फ चिली की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए फास्ट फैशन मॉडल की एक बड़ी पर्यावरणीय चेतावनी बन चुका है.