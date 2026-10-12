थाईलैंड की महारानी ने अकेले उड़ाया ग्रिपेन फाइटर जेट, 41 मिनट की सोर्टी से बनाया रिकॉर्ड, किन देशों के किंग-क्वीन उड़ा चुके प्लेन?

थाईलैंड के शाही कपल के अलावा दुनिया के कुछ ही देशों के किंग-क्वीन ने प्लेन उड़ाया है. इनमें स्पेन की क्राउन प्रिंसेस लियोनोर, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला -II, उनकी बेटी प्रिसेंस सलमा बिन्त अब्दुल्ला शामिल हैं.

फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में शुरू हुआ था थाई क्वीन का करियर

थाई किंग के राज्याभिषेक से कुछ समय पहले हुई सुथिदा की शादी

स्पेन और जॉर्डन की प्रिंसेस भी उड़ा चुकी हैं प्लेन

थाईलैंड की क्वीन सुथिदा ने अकेले ग्रिपेन फाइटर जेट उड़ाकर इतिहास रच दिया है. 41 मिनट की सोर्टी के बाद वह दुनिया की पहली ऐसी क्वीन बन गई हैं, जिन्होंने अकेले लड़ाकू विमान उड़ाया. इसके साथ ही उन्होंने अलग-अलग विमानों की उड़ान के 1,188 घंटे भी पूरे कर लिए हैं.

क्वीन सुथिदा ने जब ग्रिपेन जेट के साथ उड़ान भरी तो सूरत थानी के एक एयरबेस पर किंग महा वजिरालोंगकोर्न भी देखने पहुंचे थे. जेट से उतरने के बाद किंग ने उन्हें सम्मानित भी किया.

🇹🇭 Queen Suthida becomes the first reigning Queen to be a fighter pilot https://t.co/efSW0Axewb — Imperial Material ♚ (@implmaterial) October 8, 2026

2010 से पायलट हैं क्वीन सुथिदा

बैंकॉक पोस्ट के मुताबिक, थाई क्वीन की इस सोर्टी से पहले उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी. डबल सीटर ग्रिपेन फाइटर जेट में करीब 10 घंटे की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने सिंगल सीटर ग्रिपेन फाइटर जेट की उड़ान भरी है. क्वीन सुथिदा पहले से ही पायलट हैं. वह साल 2010 से ही अलग-अलग जेट उड़ा रही हैं.

क्वीन सुथिदा ने कौन-से प्लेन उड़ाए?

यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक, क्वीन सुथिदा ने सेस्ना T-41, CT-4E एयरट्रेनर, पिलाटस PC-9, मूनी M20M, पाइपर PA-34 Seneca, बोइंग 737-400, बोइंग 737-800 और ट्विन सीटर ग्रिपेन-D फाइटर जेट उड़ाए हैं. उन्होंने पहले भी किंग के साथ को-पायलट के रूप में काम किया है. इस शाही कपल ने अप्रैल 2015 में भूटान के पारो एयरपोर्ट पर एक प्लेन की लैंडिंग कराई थी, जिसे पायलटों के लिए दुनिया के सबसे कठिन एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है.

फोटो क्रेडिट-X

26 साल पहले शुरू हुआ था सुथिदा का करियर

थाईलैंड की क्वीन सुथिदा का करियर राजपरिवार से बहुत दूर शुरू हुआ था. उन्होंने साल 2000 से 2003 तक जापान एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम किया, उसके बाद वह थाई एयरवेज इंटरनेशनल में शामिल हुईं, जहां 2008 तक रहीं. इसके बाद वह रॉयल सिक्योरिटी सर्विस में शामिल हुईं. 2017 आते-आते वह रॉयल सिक्योरिटी कमांड में सीनियर पदों पर पहुंच चुकी थीं. थाईलैंड किंग महा वजिरालोंगकोर्न ने एक मई, 2019 को राज्याभिषेक से कुछ समय पहले सुथिदा से शादी की.

दुनिया के किन-किन किंग-क्वीन ने उड़ाए प्लेन?

थाईलैंड के शाही कपल के अलावा दुनिया के कुछ ही देशों के किंग-क्वीन ने प्लेन उड़ाया है. इनमें स्पेन की क्राउन प्रिंसेस लियोनोर, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला -II, उनकी बेटी प्रिसेंस सलमा बिन्त अब्दुल्ला, किंग अब्दुल्ला-II के पिता किंग हुसैन, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स-III और स्पेन के किंग फेलिप शामिल हैं.

स्पेन की क्राउन प्रिंसेस ने उड़ाया ट्रेनर प्लेन

स्पेन की क्राउन प्रिंसेस लियोनोर ने दिसंबर 2025 में सिंगल उड़ान भरी, जिसमें उन्होंने पिलाटस PC-21 टर्बोप्रॉप ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाया. बताया जाता है कि उन्होंने अपने पिता किंग फेलिप VI के साथ प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग की थी. कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया कि उन्होंने एक ट्रेनर के साथ F-5 लड़ाकू विमान उड़ाया था.

जॉर्डन की प्रिंसेस बनीं पहली महिला फाइटर पायलट

जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला-II के बेटी, प्रिंसेस सलमा बिन्त अब्दुल्ला देश की पहली महिला फाइटर बनीं. उन्होंने डिफेंस फोर्सेज की फिक्स्ड विंग पायलट की ट्रेनिंग साल 2020 में पूरी की थी. जब गाजा में इजरायल के हमले हुए तो उन्होंने मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद की थी.

किंग अब्दुल्ला-II और उनके पिता किंग हुसैन भी पायलट

जॉर्डन के वर्तमान शासक किंग अब्दुल्ला-II और उनके पिता किंग हुसैन भी पायलट थे. इन दोनों को ही मिलिट्री और नागरिक विमानों को उड़ाने का एक्सपीरिएंस है. किंग अब्दुल्ला-II ने अपने करियर में कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर भी उड़ाए. वह जॉर्डन की एयरफोर्स में एक्टिव रूप से शामिल हुए थे, जो F-16 जैसे लड़ाकू विमानों का संचालन करती है. किंग हुसैन ने लॉकहीड वैम्पायर, लॉकहीड एप-104 और बोइंग 737 जैसे प्लेन भी उड़ाए.

ब्रिटेन के किंग चार्ल्स-III और स्पेन किंग ने उड़ाए थे हेलीकॉप्टर

ब्रिटेन के किंग चार्ल्स-III ने लिंकनशायर के RAF क्रैनवेल में जेट पायलट की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद साल 1971 में रॉयल एयरफोर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी. यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कुछ हॉक और हेलीकॉप्टर भी उड़ाए थे. इसी तरह स्पेन के किंग फेलिप ने कई मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट्स की ट्रेनिंग ली थी. उन्होंने स्पेनिश एयरफोर्स के पिलाटस PC-21 टर्बोप्रॉप ट्रेनर और डसॉल्ट फाल्कन 900B शामिल हैं.

थाई क्वीन ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

थाईलैंड की महारानी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, वैसा दुनिया के किसी भी दूसरे किंग या क्वीन के नाम नहीं है. स्वीडन का ग्रिपेन और यूएस का F-16 फाइटर जेट थाईलैंड की रॉयल एयरफोर्स की रीढ़ माने जाते हैं. 2026 की शुरुआत में सुथिदा ने तब सुर्खियां बटोरी थीं, जब उन्होंने लाओस की राजकीय यात्रा के दौरान किंग के साथ उड़ान भरी थी. अब इस ग्रिपेन फाइटर जेट की सोर्टी ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.

ग्रिपेन फाइटर जेट का खासियत

-स्वीडन की कंपनी साब ने डेवलप किया है. ये हल्का और मल्टीरोल फाइटर जेट है.

-हवा में दुश्मन के विमानों से मुकाबला करने, जमीन पर हमले और निगरानी जैसे अलग-अलग मिशन को अंजाम दे सकता है.

-इसे सड़क और हाईवे से भी ऑपरेट किया जा सकता है.

-ग्रिपेन E में AESA रडार है, जो हवाई लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में मदद करता है.

-इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग को जाम करने में मदद कर सकता है.

-ग्रिपेन E लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल ले जा सकता है.

-इसमें IRIS-T जैसी कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी इंटीग्रेटेड हैं.

-ग्रिपेन में हथियार और दूसरे टूल्स के इंटीग्रेशन के लिए 10 हार्डपाइंट्स हैं.

- Saab के मुताबिक, हवा में ईंधन भरने और दोबारा हथियार लगाने में करीब 15 मिनट लग सकते हैं.

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