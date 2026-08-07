Thailnad School Shooting: दुनिया में कब-कब छात्रों ने स्कूलों में बरसाई गोलियां? लिस्ट में टॉप पर अमेरिका

Thailand School Shooting: साल 1999 से अभी तक अमेरिका से स्कूल में फायरिंग के पांच ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में छात्रों और टीर्चस की जान गई हैं. इस साल में ही जनवरी से जुलाई तक 31 स्कूल शूटिंग के मामले देखे गए.

अमेरिका में स्कूल में मास शूटिंग के सबसे ज्यादा मामले

2007 के वर्जीनिया टेक मास शूटिंग हादसे में गई थी 32 की जान

2012 की न्यूटन कनेक्टिकट स्कूल शूटिंग में 26 की मौत

जर्मनी, फिनलैंड और रूस से भी सामने आए स्कूलों में फायरिंग के मामले

Thailand Firing: थाईलैंड के एक स्कूल में शुक्रवार (7 अगस्त, 2026) को हुई ओपन फारयरिंग की घटना में सात जानें गई हैं. हमलावर हाई स्कूल का छात्र था. सोशल मीडिया पर घटना के वीडियोज भी सामने आए हैं, जिनमें वह स्कूल के कॉरिडोर में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है. वहीं, कुछ वीडियो में क्लास के अंदर बच्चे डरे हुए छिपकर बैठे भी दिख रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमलावर ने 26 राउंड ओपन फायरिंग की जबकि शूटिंग के बाद भी 34 गोलियां बची थीं. इस हादसे में तीन छात्र और तीन शिक्षक की जान गई है. बाद में हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली.

कहां हुआ यह हादसा?

जांच अधिकारियों यह घटना बैंकॉक के उत्तर में नोंथाबुरी प्रांत के बैंग क्रुआई जिले के एक स्कूल में हुई है, जहां एक छात्र ने अचानक स्कूल के अंदर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद स्टूडेंट्स क्लासरूम में छिप गए और क्लास को लॉक कर लिया. फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली. घटना के बाद जब जांच अधिकारी हमलावर के घर पहुंचे तो वहां उसके दादा और दादी की भी लाश मिली. पिछले कुछ सालों में स्कूलों में फायरिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. सबसे ज्यादा मामले अमेरिका से सामने आए हैं.

स्कूल में मास शूटिंग के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका के

साल 1999 से अभी तक अमेरिका से स्कूल में फायरिंग के पांच ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में छात्रों और टीर्चस की जान गई हैं. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार इस साल में ही जनवरी से जुलाई तक 31 स्कूल शूटिंग के मामले देखे गए. अमेरिका के अलावा लिस्ट में फिनलैंड, जर्मनी और रूस जैसे देश भी हैं, जहां स्कूलों में छात्रों ने फायरिंग की. आइए देखते हैं कब-कब, कहां-कहां हुई ऐसी घटनाएं और कितनों की गई जान-

1999, 13 लोगों की मौत- यह मामला अमेरिका के कोलोराडो का है, जहां 20 अप्रैल, 1999 को कोलंबिन हाई स्कूल के दो छात्रों ने मास शूटिंग में 13 लोगों की जान ले ली थी. इस घटना में 20 लोग जख्मी हुए थे और फायरिंग के बाद दोनों छात्रों ने खुद को भी गोली मार ली थी. हमले में घायल एक और छात्रा की 2025 में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 14 हो गई.

यह मामला अमेरिका के कोलोराडो का है, जहां 20 अप्रैल, 1999 को कोलंबिन हाई स्कूल के दो छात्रों ने मास शूटिंग में 13 लोगों की जान ले ली थी. इस घटना में 20 लोग जख्मी हुए थे और फायरिंग के बाद दोनों छात्रों ने खुद को भी गोली मार ली थी. हमले में घायल एक और छात्रा की 2025 में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 14 हो गई. 2002, 16 लोगों की गई जान- जर्मनी के एरफुर्ट स्कूल में भी 14 साल पहले ऐसा ही खतरनाक मास शूटिंग का मामला सामने आया था. इस घटना में हमलावर स्कूल से निष्कासित 19 साल का छात्र था. स्कूल के कॉरिडोर में घूमते हुए इस हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की और खूब आतंक मचाया. 16 लोगों की जान लेने के बाद इसने खुद को भी गोली मार ली थी. मरने वालों में 14 टीचर और दो छात्र शामिल थे.

जर्मनी के एरफुर्ट स्कूल में भी 14 साल पहले ऐसा ही खतरनाक मास शूटिंग का मामला सामने आया था. इस घटना में हमलावर स्कूल से निष्कासित 19 साल का छात्र था. स्कूल के कॉरिडोर में घूमते हुए इस हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की और खूब आतंक मचाया. 16 लोगों की जान लेने के बाद इसने खुद को भी गोली मार ली थी. मरने वालों में 14 टीचर और दो छात्र शामिल थे. 2007, 32 लोगों की मौत- यह अमेरिका का एक और दिल दहला देने वाला हादसा है. 16 अप्रैल, 2007 को वर्जीनिया के पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड स्टेट यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने कॉलेज में जमकर उत्पात मचाया था. इस यूनिवर्सिटी को वर्जीनिया टेक के नाम से भी जानते हैं. हमलावर छात्र ने कॉलेज में अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं और इस हादसे में 32 छात्रों की जान गई थी, जबकि 17 लोग जख्मी हो गए थे.

यह अमेरिका का एक और दिल दहला देने वाला हादसा है. 16 अप्रैल, 2007 को वर्जीनिया के पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड स्टेट यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने कॉलेज में जमकर उत्पात मचाया था. इस यूनिवर्सिटी को वर्जीनिया टेक के नाम से भी जानते हैं. हमलावर छात्र ने कॉलेज में अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं और इस हादसे में 32 छात्रों की जान गई थी, जबकि 17 लोग जख्मी हो गए थे. 2007, 8 लोगों की मौत- फिनलैंड के जोकेला हाई स्कूल में 18 साल के छात्र ने ओपन फायरिंग में अपने 6 क्लासमेट की जान ले ली थी. छात्रों के अलावा स्कूल के प्रिंसिपल पर और नर्स की भी जान गई थी. हमले से पहले उसने यूट्यूब पर एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने मास शूटिंग की बात की थी.

फिनलैंड के जोकेला हाई स्कूल में 18 साल के छात्र ने ओपन फायरिंग में अपने 6 क्लासमेट की जान ले ली थी. छात्रों के अलावा स्कूल के प्रिंसिपल पर और नर्स की भी जान गई थी. हमले से पहले उसने यूट्यूब पर एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने मास शूटिंग की बात की थी. 2012, 26 लोगों की मौत- यह मामला भी अमेरिका का है. यहां न्यूटन कनेक्टिकट के सैंडी हुक एलीमेंट्री स्कूल में मास शूटिंग हुई थी और इस हादसे में 26 लोगों की जान चली गई थी. मरने वालों में 20 बच्चे थे. हमलावर की पहचान एडम लांजा के तौर पर हुई थी, जिसने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार ली थी. जांच में पता चला था कि घटना से पहले उसने अपनी मां की भी हत्या की थी.

यह मामला भी अमेरिका का है. यहां न्यूटन कनेक्टिकट के सैंडी हुक एलीमेंट्री स्कूल में मास शूटिंग हुई थी और इस हादसे में 26 लोगों की जान चली गई थी. मरने वालों में 20 बच्चे थे. हमलावर की पहचान एडम लांजा के तौर पर हुई थी, जिसने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार ली थी. जांच में पता चला था कि घटना से पहले उसने अपनी मां की भी हत्या की थी. 2018, 17 लोगों की हत्या- आठ साल पहले अमेरिका में छात्रों पर गोलीबारी का एक और भयावह मामला सामने आया था. फरवरी, 2018 में फ्लोरिडा के पार्कलैंड हाई स्कूल में 19 साल के हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग में 17 लोगों की जान ले ली थी.

आठ साल पहले अमेरिका में छात्रों पर गोलीबारी का एक और भयावह मामला सामने आया था. फरवरी, 2018 में फ्लोरिडा के पार्कलैंड हाई स्कूल में 19 साल के हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग में 17 लोगों की जान ले ली थी. 2021, 9 लोगों की मौत- रूस के कजान शहर के एक स्कूल में 11 मई, 2021 में हुई मास शूटिंग की घटना में 9 लोगों की जान गई थी. मरने वालों में सात बच्चे थे, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे.

रूस के कजान शहर के एक स्कूल में 11 मई, 2021 में हुई मास शूटिंग की घटना में 9 लोगों की जान गई थी. मरने वालों में सात बच्चे थे, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे. 2022, 21 लोगों की गई जान- अमेरिका के टेक्सास के रॉब एलिमेंट्री स्कूल में मास शूटिंग का यह एक और मामला है. इस हादसे में 21 लोगों की जान गई थी.

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