थाईलैंड में स्कूल शूटिंग में 8 लोगों की मौत के बाद गन लॉ पर बहस तेज, क्या हैं हथियार रखने के नियम?

थाईलैंड में 14 साल के एक स्कूली छात्र द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई. इस वारदात ने थाईलैंड के गन-लॉ पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

थाईलैंड में 14 साल के छात्र ने अंधाधुंध फायरिंग कर 8 लोगों की जान ले ली

छात्र भारी पढ़ाई के तनाव, ऑनलाइन गेमिंग की लत और बुलिंग से परेशान था

हमलावर ने स्कूल में 5 टीचर्स व स्टाफ मेंबर्स की हत्या की और फिर खुद को गोली मार ली

इस हादसे ने थाईलैंड में गन-लाइसेंस कानूनों में बड़े सुधारों की मांग को तेज कर दिया है

थाईलैंड में सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात के बाद हथियार रखने के नियमों को लेकर बहस तेज हो गई है. राजधानी बैंकॉक के पास नॉनथाबुरी इलाके में शुक्रवार (7 अगस्त 2026) की सुबह अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी. लगभग चार सालों में देश के इस सबसे भयानक गन-अटैक में 14 साल के एक स्कूली बच्चे ने 8 लोगों की जान ले ली.

नौवीं क्लास में पढ़ने वाले पैचैट यिमरुआंग नाम के इस छात्र ने अपने दादा की लाइसेंसी सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल से इस खूनी खेल को अंजाम दिया और बाद में खुद को भी गोली मार ली.

दो जगहों पर की फायरिंग

इस खौफनाक कहानी की शुरुआत सुबह करीब 5 बजे बैंग बुआ थोंग इलाके के एक घर से हुई. पैचैट ने सबसे पहले सोते समय अपनी दादी और किचन में मौजूद दादा के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी. पड़ोसी जब तक कुछ समझ पाते, वह दादा की 9 एमएम पिस्टल और ढेरों गोलियां लेकर वहां से निकल चुका था.

क्लासरूम में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग

इसके बाद वह अपनी स्कूल ड्रेस पहने और गले में काला बैग लटकाए सुबह 9:30 बजे अपने स्कूल देबसिरीन नॉनथाबुरी पहुंचा. वहां 3,100 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे. वह सीधे पांचवीं इमारत की छठी मंजिल पर गया और क्लासरूम में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. उसने सबसे पास खड़ी थाई भाषा की टीचर को बेहद करीब से गोली मारी. फिर वह सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गोलियां बरसाने लगा.

पुलिस ने घेरा तो खुद को भी मारी गोली

पांचवीं मंजिल पर जब उसकी बंदूक थोड़ी देर के लिए जाम हुई, तो वह चौथी मंजिल की तरफ भागा. वहां उसने बीच-बचाव करने आए डिप्टी डायरेक्टर कित्तिपोंग सोमरात और स्टाफ अफसर सैफोन को मौत के घाट उतार दिया. तीसरी मंजिल के टीचर्स लाउंज में गोलियां चलाने के बाद उसने खुद को कंप्यूटर लैब में बंद कर लिया.

सुबह 10 बजे पुलिस और कमांडो की टीमों ने पूरे स्कूल को घेर लिया. 10:30 बजे जैसे ही पुलिस लैब का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, पैचैट ने खुद के सिर में गोली मार ली. अस्पताल ले जाते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया.

पढ़ाई का दबाव, बुलिंग और अकेलापन है वजह?

पुलिस और जांच अधिकारियों का कहना है कि पैचैट पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन काफी अकेला रहता था. जांच में सामने आया कि वह भारी मानसिक तनाव, ऑनलाइन गेमिंग की लत और स्कूल में सहपाठियों के हाथों प्रताड़ना यानी बुलिंग का शिकार था. घटना से ठीक एक दिन पहले ही कुछ बच्चों ने उसे जबरन स्कूल के टॉयलेट में बंद कर दिया था.

इसके अलावा उस पर कोचिंग और देर रात तक पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव था. इस दर्दनाक हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हुई. घर पर दो बुजुर्ग, स्कूल में 5 टीचर्स-स्टाफ और खुद हमलावर, खुशकिस्मती से कोई छात्र नहीं मारा गया, लेकिन 25 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से 9 की हालत बेहद नाजुक है.

थाईलैंड में बंदूकों की आसान पहुंच

इस घटना ने थाईलैंड में बंदूकों के कानून पर फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. स्मॉल आर्म्स सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 6.7 करोड़ की आबादी वाले थाईलैंड में करीब 1 करोड़ से ज्यादा हथियार आम लोगों के पास हैं यानी हर 100 में से 15 लोगों के पास बंदूक है. सबसे डरावनी बात यह है कि इनमें से 40 लाख से ज्यादा बंदूकें पूरी तरह से गैर-कानूनी या ब्लैक मार्केट की हैं.

यहां कहने को तो बंदूक खरीदने के लिए 20 साल की उम्र, पुलिस वेरिफिकेशन और मोटी कमाई का सबूत चाहिए, लेकिन कानून में कई बड़े झोल हैं.

घर में रखने का कोई सख्त नियम नहीं- थाईलैंड में बंदूक को अलमारी या लॉकर में बंद रखने की कोई कानूनी मजबूरी नहीं है. इसी लापरवाही का फायदा उठाकर 14 साल के पैचैट ने कुर्सी पर खड़े होकर आसानी से लोड पिस्टल उठा ली.

थाईलैंड में बंदूक को अलमारी या लॉकर में बंद रखने की कोई कानूनी मजबूरी नहीं है. इसी लापरवाही का फायदा उठाकर 14 साल के पैचैट ने कुर्सी पर खड़े होकर आसानी से लोड पिस्टल उठा ली. सरकारी योजनाओं का गलत इस्तेमाल- पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को कम कीमत पर बंदूकें देने के लिए 'वेलफेयर गन प्रोग्राम' चलाया जाता है. इसके जरिए लाखों सस्ती बंदूकें आम घरों में पहुंच जाती हैं और बाद में गैर-कानूनी तरीके से बेच दी जाती हैं.

पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को कम कीमत पर बंदूकें देने के लिए 'वेलफेयर गन प्रोग्राम' चलाया जाता है. इसके जरिए लाखों सस्ती बंदूकें आम घरों में पहुंच जाती हैं और बाद में गैर-कानूनी तरीके से बेच दी जाती हैं. नकली बंदूकों को असली बनाना- बाजार में मिलने वाली नकली या एयर-सॉफ्ट गन को लोग वर्कशॉप में थोड़ा सा मॉडिफाई करके असली गोलियां चलाने लायक बना लेते हैं.

मास शूटिंग का पुराना इतिहास

थाईलैंड पिछले कुछ सालों से ऐसी भयानक घटनाओं को लगातार झेल रहा है. साल 2020 में कोरात शहर के एक मॉल में सैनिक ने 29 लोगों को मार डाला था. 2022 में एक पूर्व पुलिसकर्मी ने डे-केयर सेंटर में घुसकर 24 बच्चों समेत 36 लोगों की हत्या कर दी थी. पिछले साल 2023 में भी बैंकॉक के सियाम पैरागॉन मॉल में एक 14 साल के लड़के ने ही गोलीबारी करके 3 लोगों की जान ली थी.

प्रधानमंत्री ने किया सख्त कदम उठाने का दावा

हर घटना के बाद कड़े कानून बनाने के वादे तो होते हैं, लेकिन वक्त के साथ मामला ठंडा पड़ जाता है. इस बार प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल और शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाने का दावा किया है. संसद में अब बिना लॉकर बंदूक रखने वालों पर सख्त सजा, वेलफेयर प्रोग्राम बंद करने और हर साल गन-लाइसेंस धारकों का मेंटल टेस्ट कराने जैसे नए कानूनों पर चर्चा शुरू हो गई है.

लेकिन सवाल वही है कि क्या इस बार कागजों से निकलकर कड़े नियम जमीन पर उतरेंगे, या नॉनथाबुरी स्कूल का यह खूनी मंजर भी सिर्फ एक बुरी याद बनकर रह जाएगा?

ये भी पढ़ें- Thailnad School Shooting: दुनिया में कब-कब छात्रों ने स्कूलों में बरसाई गोलियां? लिस्ट में टॉप पर अमेरिका