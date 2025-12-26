चीन का रॉकेट हुआ फुस्स! Thailand पर हमला करने के चक्कर में खुद के 8 जवान गंवा बैठा कंबोडिया, Video

Thailand-Cambodia conflict: कंबोडिया ने कुछ साल पहले चीन से पीएचएल-81 टाइप रॉकेट सिस्टम खरीदे थे. यह 80 के दशक का रूस (सोवियत संघ) के 'BM021 ग्रैड' मल्पील रॉकेट सिस्टम का कॉपी माना जाता है.

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सैन्य संघर्ष ने भीषण युद्ध का रूप ले लिया है. दोनों तरफ से रॉकेट, ड्रोन और एंटी एयर मिसाइलें दागीं जा रही हैं. कंबोडिया सेना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह दुश्मनों पर रॉकेट सिस्टम से हमला कर रहे हैं. लेकिन इस बीच कुछ घटा कि खुद के जवानों की जान गंवा बैठे. इस घटना से कंबोडिया की कम, चीन की किरकिरी ज्यादा हो रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कंबोड़ियाई सेना मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (MLRS) से थाईलैंड पर एक के बाद एक रॉकेट दाग रही है. तभी उसका रॉकेट सिस्टम अचानक ब्लास्ट हो जाता है. इसकी चपेट में आने से 8 सैनिकों की मौत हो गई. खास बात यह है कि इस रॉकेट सिस्टम को कंबोडिया ने चीन से खरीदा था. जिसके बाद चीनी हथियारों की विश्वसनियता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं.

चीन ने किस हथियार की कॉपी की?

कंबोडिया ने कुछ साल पहले चीन से पीएचएल-81 टाइप रॉकेट सिस्टम खरीदे थे. यह 80 के दशक का रूस (सोवियत संघ) के 'BM021 ग्रैड' मल्पील रॉकेट सिस्टम का कॉपी माना जाता है. यह एक सेकंड में 2 रॉकेट फायर करने में सक्षम में है. मतलब एक घंटे में 120 से ज्यादा रॉकेट दाग देती है. कंबोडियो ने इन रॉकेट सिस्टम के दम पर ही थाईलैंड को धमकी दी थी कि वह उसको नेस्तनाबूद कर देगा.

ANOTHER FAILURE OF CHINESE TECH



Chinese MLRS explodes during firing in the Cambodia–Thailand war



Chinese technology 👀pic.twitter.com/nkYk823uIy — Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) December 25, 2025

लेकिन फायरिंग के दौरान MLRS के फटने से चीनी हथियार सवालों के घेरे में आ गए हैं. लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चीना आइटम है ज्यादा दिन चलेगा.

