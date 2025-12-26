चीन का रॉकेट हुआ फुस्स! Thailand पर हमला करने के चक्कर में खुद के 8 जवान गंवा बैठा कंबोडिया, Video

KGMC में धर्मांतरण मामले की जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया, डॉ के के सिंह कमेटी के अध्यक्ष, 7 दिन में रिपोर्ट देगी कमेटी | सीतापुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए, यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया | बम ब्लास्ट पर सीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा- ये देश में अस्थिरता फैलाने का हताश प्रयास, दोषियों को नहीं छोड़ेंगे | शनिवार सुबह 10.30 बजे नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक
Thailand-Cambodia conflict: कंबोडिया ने कुछ साल पहले चीन से पीएचएल-81 टाइप रॉकेट सिस्टम खरीदे थे. यह 80 के दशक का रूस (सोवियत संघ) के 'BM021 ग्रैड' मल्पील रॉकेट सिस्टम का कॉपी माना जाता है.
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सैन्य संघर्ष ने भीषण युद्ध का रूप ले लिया है. दोनों तरफ से रॉकेट, ड्रोन और एंटी एयर मिसाइलें दागीं जा रही हैं. कंबोडिया सेना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह दुश्मनों पर रॉकेट सिस्टम से हमला कर रहे हैं. लेकिन इस बीच कुछ घटा कि खुद के जवानों की जान गंवा बैठे. इस घटना से कंबोडिया की कम, चीन की किरकिरी ज्यादा हो रही है.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कंबोड़ियाई सेना मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (MLRS) से थाईलैंड पर एक के बाद एक रॉकेट दाग रही है. तभी उसका रॉकेट सिस्टम अचानक ब्लास्ट हो जाता है. इसकी चपेट में आने से 8 सैनिकों की मौत हो गई. खास बात यह है कि इस रॉकेट सिस्टम को कंबोडिया ने चीन से खरीदा था. जिसके बाद चीनी हथियारों की विश्वसनियता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं.
कंबोडिया ने कुछ साल पहले चीन से पीएचएल-81 टाइप रॉकेट सिस्टम खरीदे थे. यह 80 के दशक का रूस (सोवियत संघ) के 'BM021 ग्रैड' मल्पील रॉकेट सिस्टम का कॉपी माना जाता है. यह एक सेकंड में 2 रॉकेट फायर करने में सक्षम में है. मतलब एक घंटे में 120 से ज्यादा रॉकेट दाग देती है. कंबोडियो ने इन रॉकेट सिस्टम के दम पर ही थाईलैंड को धमकी दी थी कि वह उसको नेस्तनाबूद कर देगा.
ANOTHER FAILURE OF CHINESE TECH
Chinese MLRS explodes during firing in the Cambodia–Thailand war
Chinese technology
लेकिन फायरिंग के दौरान MLRS के फटने से चीनी हथियार सवालों के घेरे में आ गए हैं. लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चीना आइटम है ज्यादा दिन चलेगा.
