टेक्सास के डलास मोटल में वॉशिंग मशीन के विवाद में भारतीय व्यक्ति का सिर कलम, आरोपी गिरफ्तार

अमेरिका के डलास के एक मोटल में वॉशिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर हुए हिंसक विवाद में एक भारतीय मूल के व्यक्ति की सिर कलम कर हत्या कर दी गई , पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया. मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले 50 वर्षीय चंद्रमौली नागमल्लैया की उनकी पत्नी और बेटे के सामने हत्या कर दी गई. यह घटना 10 सितंबर को टेक्सास के डाउनटाउन डलास के पूर्व में सैमुअल बुलेवार्ड स्थित डाउनटाउन सूट्स मोटल में हुई.

संदिग्ध, 37 वर्षीय योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज, भी मोटल में काम करता था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. संदिग्ध ने अपराध स्वीकार कर लिया है और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया है.

टेक्सास हत्या विवरण

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कोबोस-मार्टिनेज और उनकी एक महिला सहकर्मी को नागमल्लैया ने मोटल के कमरे की सफाई करते समय टूटी हुई वॉशिंग मशीन का उपयोग न करने को कहा था. यह हमला तब हुआ जब कोबोस-मार्टिनेज नाराज हो गए क्योंकि नागमल्लैया ने उन्हें सीधे संबोधित न करके एक महिला सहकर्मी के माध्यम से संदेश दिया था, जिसने अनुवादक का काम किया था. सीबीएस न्यूज के अनुसार, वीडियो साक्ष्य में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि कोबोस-मार्टिनेज कमरे से बाहर निकलता है, अपने पास से एक चाकू निकालता है और नागमल्लैया पर हमला करता है.

एक अन्य मोटल कर्मचारी, जो स्वयं भी एक प्रत्यक्षदर्शी था, ने पुलिस को बताया, "उसने 108 से लेकर कार्यालय तक उसका पीछा किया." पुलिस के अनुसार, नागमल्लैया की पत्नी और बेटे ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोबोस-मार्टिनेज ने उन्हें धक्का देकर हमला जारी रखा. कोबोस-मार्टिनेज ने नागमल्लैया पर तब तक हमला जारी रखा जब तक कि पीड़ित का सिर "उसके धड़ से अलग नहीं हो गया." कोबोस-मार्टिनेज ने नागमल्लैया का सिर पार्किंग में दो बार मारा और फिर उसे उठाकर कूड़ेदान में ले गया.

