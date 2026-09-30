इजरायलियों से भरी फ्लाइट में को-पायलट ने पायलट को मारा चाकू, हाईजैक या प्लेन क्रैश कराने का था इरादा? पढ़े 10 अपडेट्स

फ्लाईदुबई की यह फ्लाइट संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट जा रही थी. विमान की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. प्लेन में सवार सभी यात्री और सुरक्षित हैं.
फ्लाईदुबई की यह फ्लाइट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इजरायल के बेन गुरियन जा रही थी.
आसमान में 34 हजार फीट की ऊंचाई पर एक विमान में उस समय अफरातफरी मच गई जब कॉकपिट में दोनों पायलट आपस में ही भिड़ गए. शुरुआत में हाईजैकिंग की खबर आई, लेकिन बाद में यह मामला पायलटों की जंग पर जाकर थमा. हालांकि इजरायल ने इस घटना में आतंकी एंगल से भी किनारा नहीं किया. इजरायली अधिकारियों ने कहा कि वे फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में हुई घटना में आतंकवाद की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं. फ्लाईदुबई की यह फ्लाइट संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट जा रही थी.
शुरुआत में अधिकारियों ने बताया था कि दोनों पायलटों के बीच 'हिंसक झड़प' के बाद फ्लाइट का रास्ता बदल दिया गया था. उन्होंने बतायाकि को-पायलट ने पायलट पर चाकू से हमला कर दिया और प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की. हवा में हजारों फीट ऊपर जब पायलटों की यह 'जंग' चल रही थी तब प्लेन में सवार 180 जिंदगियां दांव पर थीं. इनमें ज्यादातर यात्री इजरायल के थे. बाद में सादे कपड़ों में पायलटों की एक दूसरी टीम ने प्लेन को सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई. को-पायलट ओमान का बताया जा रहा है.
को-पायलट ने की प्लेन का कंट्रोल लेने की कोशिश
- इजरायली सुरक्षा एजेंसी IDF, शिन बेट (Shin Bet) और मोसाद के प्रमुख फ्लाईदुबई की फ्लाइट में हुई इमरजेंसी को एक संभावित आतंकी हमले के तौर पर देख रहे हैं. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह किसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकी हमला है तो ईरान ही इस इलाके का एकमात्र ऐसा देश है, जिसके पास ऐसे ऑपरेशन की योजना बनाने और उसे अंजाम देने की क्षमता है.
- तबुक एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी ने एक बयान में बताया कि फ्लाइट के पायलट और को-पायलट दोनों घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी यात्रियों और क्रू के सुरक्षित होने की खबर है. 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विमान ने पहले एक इंटरनेशनल इमरजेंसी सिग्नल भेजा और बाद में उसे हाइजैकिंग या गैर-कानूनी दखल वाले कोड में बदल दिया.
- पहला इमरजेंसी सिग्नल भेजे जाने से पहले फ़्लाइट लगभग दो मिनट में करीब 17,400 फीट नीचे उतरी. CNN की एक रिपोर्ट में बताया गया कि विमान ने सिर्फ 2 मिनट में अपनी ऊंचाई 34,000 फीट से घटाकर करीब 16,600 फीट कर ली, यानी वह 17,400 फीट नीचे आ गया था.
- फ्लाइट के 'स्क्वॉक कोड 7500' भेजने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा सलाहकारों की आपात बैठक बुलाई और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आनन-फानन में दो फाइटर जेट रवाना कर दिए. हालांकि फ्लाइट की सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद लोगों की जान में जान आई.
- घटना की जानकारी मिलने के कुछ ही समय बाद, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक यात्री के चेहरे पर खून लगा था. वह दावा कर रहा था कि विमान को हाईजैक कर लिया गया है. वीडियो में उसे कहते हुए सुना जा सकता है, 'हम एक विमान के हाईजैक के दौरान यहां हैं. इस समय हमने आतंकवादियों को काबू कर लिया है, हम लैंडिंग के करीब हैं. जो कोई भी मुझे सुन रहा है, हमें तुरंत मदद की जरूरत है. हम तबुक में उतर रहे हैं जो शायद सऊदी अरब में है. हमें मदद चाहिए.
- यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कहा था कि ऐसे संकेत हैं कि इजरायल के दुश्मन चुनावों से पहले हमले की कोशिश कर सकते हैं. उन्होंने उन्हें ऐसी कार्रवाई न करने की चेतावनी दी और कहा कि हम उन तक कहीं भी और कभी भी पहुंच सकते हैं.
- सुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए 'द जेरूसलम पोस्ट' ने बताया कि दो पायलटों के बीच 'हिंसक झगड़े' के बाद प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. घटना की जानकारी रखने वाले एक क्षेत्रीय अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) ने बताया कि कॉकपिट में लड़ाई हुई थी और जाहिर तौर पर इसमें पायलट शामिल थे.
- पायलटों ने लड़ते समय हाईजैक कोड एक्टिवेट कर दिया था. वहीं, एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया कि पायलट ने खुदकुशी करने और प्लेन को अपने साथ क्रैश करने की कोशिश की थी. 'टाइम्स ऑफ इजराइल' ने फ्लाइट में सवार यात्रियों के हवाले से बताया कि एक पायलट ने दूसरे को चाकू मार दिया. कुछ इजरायली यात्रियों ने हमलावर को काबू करने में क्रू की मदद भी की.
- फ्लाइट में सवार एक यात्री मिरियम ने 'चैनल 15' को बताया कि यात्रियों ने उड़ान के दौरान चिल्लाने की आवाजें सुनी थीं. जब कॉकपिट का दरवाजा खोला गया, तो अंदर खून ही खून था. एक पायलट को चाकू मारा गया था. यात्रियों और क्रू ने मिलकर लड़ाई पर काबू पाया. इसके बाद, प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. मिरियम ने बताया कि जब कॉकपिट से चीखने की आवाजें आ रही थीं, तब ऐसा लगा जैसे प्लेन तेजी से नीचे जा रहा है और कुछ ही पल में क्रैश हो जाएगा. अब हम जिंदा नहीं बच पाएंगे.
- चैनल 12 ने यह भी बताया कि अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या एक पायलट ने जानबूझकर विमान को क्रैश करने की कोशिश की थी और दूसरे पायलट ने उसे रोका था. इस दावे की हालांकि पुष्टि नहीं हुई है. नेतन्याहू के ऑफिस ने घटना के बारे में कहा, 'हवाई यात्रा से जुड़ी एक घटना को लेकर चिंता के बाद प्रधानमंत्री हालात पर नजर रखे हुए हैं. स्थिति नियंत्रण में है और इजराइली यात्रियों को सुरक्षित इजरायल वापस लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.'