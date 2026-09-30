इजरायलियों से भरी फ्लाइट में को-पायलट ने पायलट को मारा चाकू, हाईजैक या प्लेन क्रैश कराने का था इरादा? पढ़े 10 अपडेट्स

फ्लाईदुबई की यह फ्लाइट संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट जा रही थी. विमान की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. प्लेन में सवार सभी यात्री और सुरक्षित हैं.

आसमान में 34 हजार फीट की ऊंचाई पर एक विमान में उस समय अफरातफरी मच गई जब कॉकपिट में दोनों पायलट आपस में ही भिड़ गए. शुरुआत में हाईजैकिंग की खबर आई, लेकिन बाद में यह मामला पायलटों की जंग पर जाकर थमा. हालांकि इजरायल ने इस घटना में आतंकी एंगल से भी किनारा नहीं किया. इजरायली अधिकारियों ने कहा कि वे फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में हुई घटना में आतंकवाद की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं. फ्लाईदुबई की यह फ्लाइट संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट जा रही थी.

शुरुआत में अधिकारियों ने बताया था कि दोनों पायलटों के बीच 'हिंसक झड़प' के बाद फ्लाइट का रास्ता बदल दिया गया था. उन्होंने बतायाकि को-पायलट ने पायलट पर चाकू से हमला कर दिया और प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की. हवा में हजारों फीट ऊपर जब पायलटों की यह 'जंग' चल रही थी तब प्लेन में सवार 180 जिंदगियां दांव पर थीं. इनमें ज्यादातर यात्री इजरायल के थे. बाद में सादे कपड़ों में पायलटों की एक दूसरी टीम ने प्लेन को सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई. को-पायलट ओमान का बताया जा रहा है.

को-पायलट ने की प्लेन का कंट्रोल लेने की कोशिश