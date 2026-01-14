FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
दुनिया

दुनिया

'हम घोषित करते हैं असली हत्यारों के नाम...', ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार

Iran-US tensions: डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति बनती जा रही है. वहीं, बयानबाजी में रूस और कतर की भी एंट्री हो गई है.

रईश खान

Updated : Jan 14, 2026, 12:13 AM IST

'हम घोषित करते हैं असली हत्यारों के नाम...', ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार

Iran and us tension

ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है. ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान के लोगों से विरोध प्रदर्शन तेज करने की अपील की. ट्रंप ने कहा, 'ईरानी देशभक्तों प्रोटेस्ट जारी रखो. अपने संस्थानों पर कब्जा करो. मदद रास्ते में है.' ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने पलटवार किया है.

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने ट्रंप के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'हम ईरान के असली लोगों के हत्यारों के नाम घोषित करते हैं. पहला- डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू.'

रूस ने भी दी कड़ी चेतावनी

अमेरिका-ईरान के बीच इस तनाव में रूस की एंट्री हो गई है. रूस ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर सैन्य अटैक किया गया तो यह अस्वीकार्य होगा. रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, 'जो लोग जून 2025 की तरह ईरान पर हमला कर अशांति फैलाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें मिडिल ईस्ट की स्थित और वैश्विक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विनाशकारी परिणामों के बारे में पता होना चाहिए.

कतर भी बोला- विनाशकारी परिणाम

वहीं, कतर ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ने से इस क्षेत्र को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. यह बात वाशिंगटन द्वारा इस्लामिक रिपब्लिक में विरोध प्रदर्शनों पर सरकारी कार्रवाई के जवाब में हमले की धमकी देने के बाद कही गई. दोहा में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजेद अल-अंसारी ने कहा, "हम जानते हैं कि कोई भी तनाव बढ़ने से क्षेत्र और उसके बाहर विनाशकारी नतीजे होंगे, और इसलिए हम इससे जितना हो सके बचना चाहते हैं."

बता दें कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक 648 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, रॉयटर्स ने ईरानी अधिकारी के हवाले से ये संख्या 2,000 से ज्यादा बताया है. इस बीच ट्रंप का बयान इस आग को और भड़ाने का काम करेगा.

