PM बनते ही तारिक रहमान का बड़ा संदेश, बोले-बांग्लादेश में कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होगी प्राथमिकता

बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कानून व्यवस्था सुधारने, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और सभी धर्मों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया. बीएनपी सरकार ने कैबिनेट का गठन कर अहम मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया.

राजा राम

Updated : Feb 19, 2026, 08:49 AM IST

बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने पद संभालने के तुरंत बाद देश में कानून का शासन मजबूत करने और सभी धर्मों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है. मंगलवार को शपथ लेने के बाद बुधवार को राष्ट्र के नाम अपने पहले टेलीविजन संबोधन में उन्होंने साफ कहा कि उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाना और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना होगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि बांग्लादेश को ऐसा देश बनाया जाएगा जहां हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे. 

तारिक रहमान ने रक्षा मंत्रालय समेत तीन महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे

तारिक रहमान का यह बयान ऐसे समय आया है जब अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को लेकर चिंता जताई जा रही थी. उनकी सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह इन मामलों पर सख्त कदम उठाएगी और हालात को सामान्य बनाएगी. प्रधानमंत्री बनने के बाद रहमान ने अपनी 49 सदस्यीय कैबिनेट के साथ पहली बैठक भी की और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया. उन्होंने खलीलुर रहमान को विदेश मंत्री नियुक्त किया, जो पहले अंतरिम सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका निभा चुके हैं. वहीं, शमा उबैद को विदेश राज्यमंत्री बनाया गया है. सरकार में अहम जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं. बीएनपी के वरिष्ठ नेता अमीर खसरू महमूद चौधरी को वित्त और योजना मंत्रालय दिया गया है, जबकि सलाउद्दीन अहमद को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने रक्षा मंत्रालय समेत तीन महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं. 

भारत ने भी नई सरकार के साथ काम करने की इच्छा जताई

गौरतलब है कि, 60 वर्षीय तारिक रहमान, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं. उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने हाल ही में हुए आम चुनाव में दो-तिहाई बहुमत हासिल कर करीब 20 साल बाद सत्ता में वापसी की है. यह चुनाव शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद कराया गया था. इस बीच भारत ने भी नई सरकार के साथ काम करने की इच्छा जताई है. भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को बधाई दी और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की बात कही.

