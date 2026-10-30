अफगानिस्तान में अब आंखों के इलाज पर भी पाबंदी! पहले से ही 24 लाख लड़कियों की पढ़ाई पर रोक, महिलाओं की आजादी पर है पहरा

अमेरिकी संस्था 'APPNA' के सहयोग से चल रहा मुफ्त कॉर्निया ट्रांसप्लांट कार्यक्रम तालिबान के आदेश के बाद रोक दिया गया है. सख्त सजा के डर से डॉक्टरों ने सर्जरी बंद कर दी है.

150 से ज्यादा सफल ऑपरेशनों के बाद तालिबानी फरमान से अफगानिस्तान में आंखों की सर्जरी बंद, (फाइल फोटो- IANS)

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने आंखों के ऑपरेशन और कॉर्निया ट्रांसप्लांट पर रोक लगा दी है. तालिबान प्रशासन ने इस मेडिकल प्रक्रिया को इस्लामिक शरिया कानून और मुस्लिम परंपरा के खिलाफ बताया है. इस नए आदेश के तहत काबुल और जलालाबाद जैसे बड़े शहरों में दान में मिली कॉर्निया से होने वाले मुफ्त ऑपरेशनों को तुरंत बंद करा दिया गया है.

तालिबान की तरफ से अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. कड़ी सजा और तालिबानी कार्रवाई के खौफ से डॉक्टरों ने ऑपरेशन थिएटरों को बंद कर दिया है. अब अफगानिस्तान में मोतियाबिंद, रेटिना की बीमारी या आंख की दूसरी दिक्कतों से जूझ रहे लोगों के पास इलाज कराने का कोई रास्ता नहीं बचा है.

कार्निया ट्रांसप्लांट क्या होता है?

DNA Hindi से बातचीत में डॉ. सर्वेश त्रिपाठी ने बताया कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट ऐसी सर्जरी है जिसमें आंख के सामने की गुंबद के आकार की परत या बीमारी वाली हिस्से को किसी दूसरे व्यक्ति की आंख से लिए गए स्वस्थ कॉर्निया से बदला जाता है. पूरी आंख नहीं बदली जाती. जब कॉर्निया पर सफेद दाग पड़ जाता है, धुंधलापन आ जाता है या चोट और घाव की वजह से रोशनी आंख के अंदर ठीक से नहीं पहुंच पाती, तब यह ऑपरेशन करना पड़ता है. तब सर्जरी होती है.

इस ऑपरेशन के 2 तरीके होते हैं. पहले तरीके को पेनेट्रेटिंग केराटोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें कॉर्निया की सभी परतों को बदल दिया जाता है. वहीं, दूसरे तरीके यानी लैमेलर केराटोप्लास्टी में सिर्फ उसी परत को बदला जाता है, जो खराब हो चुकी होती है.

कैसे चल रहा था मुफ्त इलाज?

ये पूरा इलाज अमेरिका में काम करने वाली संस्था 'एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ NORTH AMERICA' (APPNA) के सहयोग से चल रहा था. यह संस्था साल 2017 से पाकिस्तान में मुफ्त कॉर्निया उपलब्ध करा रही है. इस साल इस काम को अफगानिस्तान तक बढ़ाया गया था, जहां 150 से ज्यादा सफल ऑपरेशन किए जा चुके थे.

इस कार्यक्रम के तहत अफगानिस्तान के तीन आंखों के डॉक्टरों को पाकिस्तान के पेशावर शहर में ट्रेनिंग भी दी गई थी. दान में मिलने वाली कॉर्निया की वजह से गरीब मरीजों को कोई पैसा नहीं देना पड़ता था और स्थानीय डॉक्टरों को ऑपरेशन की नई तकनीक सीखने का मौका मिल रही थी.

APPNA के कॉर्निया प्रोग्राम को चलाने वाले और अमेरिका में मौजूद जफर मीर फाउंडेशन के हेड डॉ. फवाद जफर ने बताया कि करीब 4 महीने पहले कॉर्निया के प्रोग्राम को अफगानिस्तान तक भी बढ़ाया गया, जहां सैकड़ों लोगों को आंखों का ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत थी. लेकिन डॉ. फवाद के मुताबिक, तालिबान की ओर से लगाए गए नियमों के चलते अब यह काम रुक गया है.

WHO की रिपोर्ट क्या कहती है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अफगानिस्तान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी आंखों के रोगों और अंधापन से जूझ रही है. वहां की कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था इस बड़े संकट से निपटने में पहले से ही पूरी तरह असमर्थ थी.

ऐसे समय में जब बीमारियों का स्तर काफी चिंताजनक है, तालिबान के इस फैसले ने मरीजों की जिंदगी को और ज्यादा अंधकार में धकेल दिया है. इस रोक के बाद अब मरीजों के सामने बिना इलाज के अंधे होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है.

तालिबान ने कौन-कौन सी चीजों पर पाबंदी लगाई?

अगस्त 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से तालिबान ने आम नागरिकों पर कई कड़े नियम और पाबंदियां थोपी हैं-

लड़कियों के छठी कक्षा के बाद स्कूल जाने और यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा पर पूरी तरह पाबंदी है.

संयुक्त राष्ट्र (यूनेस्को और यूनिसेफ) की रिपोर्ट के मुताबिक, 24 लाख से अधिक लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगी है.

महिलाओं के एनजीओ और ज्यादातर नौकरियों में काम करने पर रोक लगी हुई है.

ब्यूटी सैलून बंद कर दिए गए हैं और महिलाओं के सार्वजनिक स्थानों पर तेज बोलने, गाना गाने या कविता पढ़ने पर रोक है.

सरकारी और निजी दफ्तरों में स्मार्टफोन चलाने पर रोक लगाई गई है.

फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट और कुछ खास ऑनलाइन सेवाओं पर पाबंदी है.

रेडियो और टीवी पर संगीत और मनोरंजन कार्यक्रमों पर कड़ा प्रतिबंध है.

दुकानों और रेस्टोरेंट में सिर्फ धार्मिक या तालिबान समर्थित गीत बज सकते हैं.

सरकारी पेंशन सिस्टम को भी गैर-इस्लामिक बताकर पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.

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