ताइवान के सरकारी विभागों पर आधुनिक AI एजेंटों के जरिए बड़ा साइबर हमला हुआ है। इस घुसपैठ में 85 सरकारी खाते प्रभावित हुए और परमाणु सुरक्षा से जुड़ी एजेंसी का डेटा चोरी होने का अंदेशा है।

ताइवान ने जुलाई में सरकारी एजेंसियों पर हुए एक एआई-असिस्टेड साइबर हमले का खुलासा किया है.

हमलावरों ने ओपन-सोर्स एआई एजेंटों का उपयोग करके एक स्वायत्त हैकिंग टूल बनाया, जिसने एकटीम की तरह काम किया.

इसमें कम से कम 85 सरकारी खाते प्रभावित हुए और परमाणु सुरक्षा एजेंसी सहित 2,500 से अधिक कर्मियों के रिकॉर्ड्स चोरी हुए.

ताइवान सरकार ने इस नए खतरे के जवाब में सुरक्षा संबंधी नई गाइडलाइन्स जारी की हैं.

Taiwan AI Cyber Attack: आधुनिक तकनीक के इस दौर में युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब यह डिजिटल दुनिया में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) के जरिए लड़ा जा रहा है. ताइवान के डिजिटल मामलों के मंत्रालय (MDA) ने खुलासा किया है कि पिछले महीने देश के सरकारी संस्थानों पर एक 'असामान्य' और बेहद उन्नत एआई-असिस्टेड साइबर हमला किया गया है. विशेषज्ञों ने इसे अपनी तरह का पहला बड़ा डिजिटल हमला करार दिया है.

परमाणु और ऊर्जा क्षेत्र को बनाया निशाना

ताइवान की साइबर सुरक्षा निगरानी इकाइयों ने 20 जुलाई को इस घुसपैठ का पता लगाया था. जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने न केवल 85 सरकारी यूजर अकाउंट्स में सेंध लगाई, बल्कि करीब 2,500 से अधिक कर्मियों के रिकॉर्ड्स भी निकाल लिए. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस हमले का विस्तार ताइवान की परमाणु सुरक्षा एजेंसी और कम से कम सात प्रमुख ऊर्जा कंपनियों तक भी था.

स्वायत्त AI एजेंटों का हुआ इस्तेमाल

इजरायली एआई कंपनी 'ड्रीम' के अनुसार, इस हमले में ओपन-सोर्स एआई एजेंटों (जैसे Open Claw) का उपयोग करके एक स्वायत्त हैकिंग टूल बनाया गया था. यह टूल किसी संगठित साइबर टीम की तरह व्यवहार करता था, जो खुद-ब-खुद कमजोरियों की पहचान करने और उनमें सेंध लगाने में सक्षम था. शोधकर्ताओं का मानना है कि 'एन्थ्रोपिक' के 'मायथोस' जैसे नए एआई मॉडल ने हैकर्स के लिए इस तरह की जासूसी और रेकनाइसेंस को बेहद आसान और तेज बना दिया है.

चीन पर गहराया शक

ताइवानी अधिकारियों ने सीधे तौर पर किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन तकनीकी संकेतों के आधार पर चीन की संलिप्तता की प्रबल संभावना जताई जा रही है. जांच रिपोर्टों के अनुसार, हैकिंग के दौरान इस्तेमाल किए गए इंटरनल कम्युनिकेशन में 'सरलीकृत चीनी'भाषा के प्रमाण मिले हैं. ताइवान लंबे समय से चीन द्वारा चलाए जा रहे 'हाइब्रिड वारफेयर' की शिकायत करता रहा है, जिसमें सैन्य अभ्यास के साथ-साथ दुष्प्रचार और साइबर हमले शामिल हैं.

सरकार की जवाबी कार्रवाई

इस नए तरह के खतरे के जवाब में, ताइवान सरकार ने सुरक्षा संबंधी नई गाइडलाइन्स जारी की हैं. मंत्रालय का कहना है कि प्रभावित प्रणालियों की पूरी जांच कर ली गई है और भविष्य में ऐसे हमलों को शुरुआती स्तर पर ही रोकने के लिए सिस्टम मॉनिटरिंग को और अधिक मजबूत किया गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि एआई हैकिंग को तेज कर सकता है, लेकिन इन सबके पीछे मानवीय दिमाग ही काम कर रहा है जो लक्ष्य और उद्देश्य तय करता है.