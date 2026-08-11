सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद को फांसी की सजा, क्या किया था अपराध?

असद के देश छोड़कर भागने के बाद अहमद अल-शरा सीरिया के राष्ट्रपति बने. इससे पहले उनकी पहचान एक विद्रोही कमांडर के तौर पर थी. उनका नाम अबू मोहम्मद अल-जोलानी था. यहां तक कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने उन्हें आतंकी के तौर पर लिस्टेड करके रखा था.

सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद को फांसी की सजा सुनाई गई है.



असद के साथ उनके छोटे भाई और मामा के बेटे को भी मौत की सजा मिली है.

असद पर गृहयुद्ध के दौरान युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोप हैं.

दिसबंर, 2024 में विद्रोहियों के दमिश्क में घुसने के बाद असद देश छोड़कर रूस भाग गए थे.

सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद को वहां की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. उन पर सीरिया के 14 साल के संघर्ष के दौरान 'युद्ध अपराध' और 'मानवता के खिलाफ अपराध' से संबंधित आरोप थे. सीरिया में गृहयुद्ध के दौरान करीब पांच लाख लोग मारे गए थे. असद के साथ उनके छोटे भाई माहेर अल-असद और उनके मामा के बेटे अतेफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई है.

सीरियाई अदालत ने बशर अल-असद को मौत की सजा ऐसे समय पर सुनाई है, जब वो अपने देश में नहीं हैं. असद अपने परिवार के साथ रूस में शरण लिए हुए हैं. साल 2024 के आखिर में विद्रोही संगठनों ने हयात तहरीर अल-शाम (HTS) के नेतृत्व में सैन्य अभियान शुरू किया और अलेप्पो समेत कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया. उसके बाद जब विद्रोही लड़ाके दमिश्क की ओर बढ़े और 8 दिसंबर को दमिश्क में दाखिल हो गए, उसके साथ ही सीरिया में असद सरकार का पतन हो गया.

असद के बाद अहमद अल-शरा ने संभाली सीरिया की कमान

असद के देश छोड़कर भागने के बाद अहमद अल-शरा सीरिया के राष्ट्रपति बने. राष्ट्रपति से पहले उनकी पहचान एक विद्रोही कमांडर के तौर पर थी. उनका नाम अबू मोहम्मद अल-जोलानी था. यहां तक कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने उन्हें आतंकी के तौर पर लिस्टेड करके रखा था. अमेरिका की सेना ने इराक में यूएस के खिलाफ विद्रोह करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और कई साल तक वो हिरासत में रहे. जब सीरिया में बशर अल-असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ तो उन्होंने अल-नुसरा फ्रंट बनाया. यह संगठन अल-कायदा से जुड़ा हुआ था. साल 2016 में अल-शरा ने अल-कायदा से संबंध तोड़ने का ऐलान किया. इसके बाद उन्होंने अपने संगठन का नाम बदलकर फतह अल-शाम किया और फिर कई संगठनों के साथ मिलकर हयात तहरीर अल-शाम (HTS) बना.

कौन थे माहेर अल-असद?

माहेर अल-असद, पूर्व सीरियाई राष्ट्रपति असद के छोटे भाई और असद सरकार के सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारियों में से एक थे. वे सीरियाई सेना की एलीट 4th Armoured Division के कमांडर थे. यह यूनिट असद शासन की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ताकतों में मानी जाती थी. साल 2011 में सीरियाई विद्रोह शुरू होने के बाद सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों और विद्रोही इलाकों पर कार्रवाई में उनकी भूमिका को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे. वह असद के कट्टर समर्थक माने जाते थे. दिसंबर 2024 में असद सरकार के पतन के दौरान वे भी सीरिया से निकल गए.

असद के मामा के बेटे को भी मौत की सजा

असद के मामा के बेटे अतेफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई है. नजीब सीरियाई सेना के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल थे और 2011 में असद के शासनकाल में दक्षिणी सीरिया के दारा प्रांत में राजनीतिक सुरक्षा शाखा के प्रमुख थे. उन पर उस दमनकारी कार्रवाई का नेतृत्व करने का आरोप है, जिसके कारण विद्रोह और बाद में गृहयुद्ध हुआ. असद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ यह फैसला अंतरिम अधिकारियों के तहत पहला फैसला है, जिन्होंने इस साल असद सरकार के लोगों पर व्यक्तिगत रूप से और उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाना शुरू किया था.

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