स्विट्जरलैंड में जमीन में क्यों दफन किए गए 2,000 अंडरवियर? सामने आई चौंकाने वाली कहानी

वैज्ञानिकों ने स्विट्जरलैंड में मिट्टी की घटती गुणवत्ता और पोषक तत्वों की कमी को जांचने के लिए 2,000 अंडरवियर जमीन में गाड़ने का एक अजीबोगरीब प्रयोग किया.

मिट्टी से पोषक तत्व गायब हो रहे हैं- इस गंभीर समस्या को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक बेहद अजीबोगरीब प्रयोग किया. उन्होंने पूरे स्विट्जरलैंड के बगीचों और लॉन में सूती कपड़े के 2,000 अंडरवियर जमीन के अंदर दबा दिए. दो महीने बाद जब इन्हें बाहर निकाला गया, तो कुछ अंडरवियर में से कपड़ा पूरी तरह गायब हो चुका था, जबकि कुछ में सिर्फ एक-दो छोटे-छोटे छेद ही दिखे।.

'प्लांट्स, पीपल, प्लैनेट' जर्नल में छपी इस स्टडी को प्रूफ बाय अंडरपेंट्स नाम दिया गया है. शोधकर्ताओं का मानना है कि आम जनता को मिट्टी की घटती ताकत के बारे में समझाने का यह एक बेहद मजेदार और आसान तरीका है. ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में यह प्रयोग पांच साल पहले शुरू किया गया था, जिसमें करीब 1,000 वॉलंटियर्स ने अलग-अलग जगहों पर अंडरवियर और 12,000 टी-बैग्स जमीन में गाड़े थे. दो महीने बाद इन्हें लैब में जांच के लिए भेजा गया था.

फटे अंडरवियर का मिट्टी की ताकत से क्या कनेक्शन?

वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस मिट्टी में दबे अंडरवियर सुरक्षित रहे या उनमें छेद नहीं हुए, वह इस बात का सबूत है कि उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की भारी कमी है. मिट्टी जितनी उपजाऊ होगी, उसमें केंचुए, फंगस और बैक्टीरिया जैसे जीव उतने ही ज़्यादा होंगे. यही जीव सूती कपड़े के कॉटन को तेजी से खाकर सड़ा देते हैं.

निजी बगीचों का हाल

प्राइवेट गार्डन्स की मिट्टी सबसे ज़्यादा एक्टिव पाई गई. यहां दो महीने के अंदर अंडरवियर का करीब 58% कॉटन का हिस्सा गलकर खत्म हो चुका था. ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग बगीचों की देखभाल अच्छे से करते हैं और उनमें खाद वगैरह डालते रहते हैं. घरों और इमारतों के आसपास बने लॉन की मिट्टी में जैविक गतिविधि सबसे कम पाई गई. यहां सिर्फ 40% कपड़ा ही सड़ सका, जिसका मतलब है कि ऐसी जमीन की उर्वरक क्षमता बेहद खराब स्थिति में है.

मिट्टी की गुणवत्ता इतनी जरूरी क्यों है?

हम जो भोजन खाते हैं, उसका 95% हिस्सा इसी मिट्टी से आता है. इसके अलावा, मिट्टी कार्बन को सोखने का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है. अगर मिट्टी लगातार अपनी गुणवत्ता खोती रही, तो खाद्य उत्पादन और पर्यावरण दोनों खतरे में पड़ जाएंगे. शोधकर्ताओं के मुताबिक, जमीन के सही इस्तेमाल और बेहतर देखभाल से इस नुकसान को रोका जा सकता है.

सिक्के का दूसरा पहलू

हालांकि वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी है कि सिर्फ कपड़ा सड़ना ही हमेशा अच्छी सेहत का संकेत नहीं होता. कई प्राइवेट गार्डन्स में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए. रासायनिक खाद से भले ही मिट्टी में जीव बढ़ जाएं, लेकिन फास्फोरस का ज़्यादा इस्तेमाल आसपास के जल स्रोतों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है यानी सिर्फ उपजाऊ दिखने वाली मिट्टी का हमेशा सेहतमंद होना जरूरी नहीं है.

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