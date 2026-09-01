NATO के नए सदस्य स्वीडन की बड़ी तैयारी; फ्रांस से खरीदेगा चार आधुनिक युद्धपोत, हवाई सुरक्षा होगी तीन गुना

नाटो के नए सदस्य स्वीडन ने बाल्टिक सागर में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस के साथ 4.3 अरब यूरो का बड़ा रक्षा सौदा किया है, जिससे हवाई सुरक्षा मजबूत होगी.

स्वीडन फ्रांस से चार अत्याधुनिक युद्धपोत खरीदेगा.

यह युद्धपोत वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह पर मार करने वाली क्षमताओं से लैस होंगे.

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप के सुरक्षा हालात देखते हुए स्वीडन ने लिया फैसला.



Sweden France Frigates Deal: स्वीडन ने बाल्टिक सागर में अपनी नौसैनिक ताकत को मजबूत करने के लिए फ्रांस के साथ 4.3 अरब यूरो (लगभग 5 अरब डॉलर) का एक बड़ा रक्षा समझौता किया है. सोमवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की स्टॉकहोम यात्रा के दौरान इस महत्वपूर्ण सौदे पर हस्ताक्षर किए गए.

इसके तहत स्वीडन फ्रांस से चार अत्याधुनिक युद्धपोत खरीदेगा, जो नाटो के इस सबसे नए सदस्य देश को लंबी दूरी की समुद्री सुरक्षा और हवाई रक्षा क्षमताएं प्रदान करेंगे. स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा कि ये नए युद्धपोत देश को बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा देंगे, जिसके लिए रूस-यूक्रेन युद्ध से मिले सबक बेहद अहम रहे हैं.

2030 से शुरू होगी युद्धपोतों की डिलीवरी

इस सौदे के तहत फ्रांस की जहाज निर्माता कंपनी 'नेवल ग्रुप' साल 2030 में पहला अत्याधुनिक युद्धपोत सौंपेगी, जिसका नाम 'एचएमएस लुलेओ' रखा गया है. बाकी बचे तीन युद्धपोत साल 2034 तक सौंपे जाएंगे. इस सौदे के अंतर्गत फ्रांस हथियारों की आपूर्ति के साथ-साथ आवश्यक उपकरण और तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा.

स्वीडिश नौसेना में इन लड़ाकू जहाजों को 'लुलेओ क्लास' के नाम से संचालित किया जाएगा. यह समझौता फ्रांस की नई रक्षा और हस्तक्षेप (FDI) फ्रिगेट श्रृंखला के पहले युद्धपोत 'अमिरल रोनार्क' पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान साइन किया गया था.

आधुनिक हथियार प्रणालियों से होंगे लैस

ये नए बहुआयामी युद्धपोत वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह पर मार करने वाली क्षमताओं से लैस होंगे. इन पर एस्टर 30 लंबी दूरी की मिसाइलें और सीएएमएम-ईआर मध्यम दूरी की मिसाइलें तैनात की जाएंगी, जो हवाई खतरों को नाकाम करेंगी.

साथ ही, इन जहाजों पर स्वीडन में बनी हथियार प्रणालियां भी लगेंगी, जिनमें साब की आरबीएस 15 एंटी-शिप मिसाइल, टॉरपीडो 47, जिराफ 1एक्स राडार और ट्रैकफायर वेपन स्टेशन शामिल हैं. युद्धपोतों पर बीएई सिस्टम्स बोफोर्स द्वारा निर्मित 57 मिमी और 40 मिमी की नौसैनिक तोपें भी लगाई जाएंगी.

बदलते सुरक्षा माहौल में नाटो को मिलेगी मजबूती

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप के सुरक्षा हालात तेजी से बदले हैं. इसी खतरे को देखते हुए स्वीडन ने साल 2024 में अपनी दशकों पुरानी सैन्य गुटनिरपेक्षता की नीति समाप्त कर NATO की सदस्यता ली थी. अब स्वीडन की जिम्मेदारी केवल अपनीं समुद्री सीमाओं की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे अपने नाटो सहयोगियों के समुद्री मार्गों को भी सुरक्षित रखना है.

स्वीडन का मानना है कि इन चार नए फ्रांसीसी युद्धपोतों के आने से उसकी वर्तमान हवाई रक्षा क्षमता तीन गुना बढ़ जाएगी, जिससे नाटो की सामूहिक सुरक्षा को बड़ी ताकत मिलेगी.

