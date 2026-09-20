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पूर्व केंद्रीय मंत्री की पोती, महाराष्ट्र के मंत्री की भतीजी... कौन हैं नीला विखे पाटिल, जो स्वीडन में बनीं सांसद?

नीला विखे पाटिल का बचपन महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीता. वह स्वीडन के प्रधानमंत्री कार्यालय में पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में भी काम कर चुकी हैं. इसके अलावा वो ग्रीन पार्टी में कई पदों पर काम कर चुकी हैं.

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Rishi Kant

Updated : Sep 20, 2026, 12:21 PM IST

पूर्व केंद्रीय मंत्री की पोती, महाराष्ट्र के मंत्री की भतीजी... कौन हैं नीला विखे पाटिल, जो स्वीडन में बनीं सांसद?

कौन हैं नीला पाटिल, जो स्वीडन में बनीं सांसद?

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  • नीला विखे पाटिल महाराष्ट्र के शिक्षाविद् अशोक विखे पाटिल की बेटी हैं. 
  • नीला के दादा भारत सरकार में मंत्री थे, जबकि चाचा महाराष्ट्र में मिनिस्टर हैं. 
  • अहमदनगर की रहने वाली नीला ने स्टॉकहोम सीट पर चुनाव जीता है. 
  • वह स्वीडन के PMO में पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में काम कर चुकी हैं.

महाराष्ट्र के शिक्षाविद् अशोक विखे पाटिल की बेटी नीला विखे पाटिल ने इतिहास रच दिया है. वह स्वीडन के संसद की सदस्य चुनी गई हैं. 13 सितंबर को हुए चुनाव के बाद वह स्टॉकहोम सीट से सांसद बनी हैं. उन्हें स्वीडन की ग्रीन पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था. चुनाव जीतने के बाद 41 साल की पॉलिटिशियन ने कहा कि वह स्टॉकहोम और स्वीडन के विकास में योगदान देने के लिए उत्सुक हैं. आइए जानते हैं नीला विखे पाटिल कौन हैं-

स्वीडन में जन्मी नीला ने स्कैंडिनेवियाई देश में अपना राजनीतिक करियर बनाने से पहले अपने शुरुआती वर्ष महाराष्ट्र के अहमदनगर में बिताए. उन्होंने स्वीडिश प्रधानमंत्री कार्यालय में राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया है, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के प्रशासन के दौरान फाइनेंश, टैक्स और हाउसिंग पर फोकस किया था. बाद में उन्होंने स्टॉकहोम नगर परिषद में अपनी सेवाएं दीं और ग्रीन पार्टी के भीतर कई पदों पर रहीं, जिनमें स्वीडिश यंग ग्रीन्स, ग्रीन पार्टी गोथेनबर्ग और ग्रीन स्टूडेंट्स ऑफ स्वीडन में भूमिकाएं शामिल हैं. वह स्टॉकहोम ग्रीन पार्टी की चुनाव समिति की सदस्य भी हैं.

नीला ने कहां से की है पढ़ाई?

नीला ने गोथेनबर्ग स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स और लॉ में ग्रेजुएशन और एमबीए की डिग्री हासिल की है. उन्होंने मैड्रिड के कॉम्प्लूटेंस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की है. वह 2020 से ग्लोबल पेशेवर सेवा नेटवर्क प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PWC) में काम कर रही हैं.

दादा पूर्व केंद्रीय मंत्री, चाचा महाराषट्र सरकार में मंत्री

नीला पूर्व केंद्रीय मंत्री बालासाहेब विखे पाटिल की पोती और महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की भतीजी हैं. उनके परदादा, विठ्ठलराव विखे पाटिल ने एशिया की पहली सहकारी चीनी फैक्ट्री की स्थापना की थी. अपने दादाजी के बारे में बात करते हुए नीला ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि मैं अपने दादाजी को गर्व महसूस कराऊंगी। उन्होंने मुझे 15 साल की उम्र में राज्य का बजट पढ़ना सिखाया था.'

उनके पिता अशोक विखे पाटिल ने भी अपनी बेटी की उपलब्धि पर गर्व जताया. बता दें कि अशोक विखे महाराष्ट्र के शैक्षणिक संस्थानों का संचालन करने वाले विखे पाटिल फाउंडेशन के प्रमुख हैं. स्वीडन में रहने के बावजूद नीला ने भारत के साथ अपना मजबूत संबंध बनाए रखा है. उन्होंने कहा, 'मुझे भारत से बेहद प्यार है और मैं इससे बहुत जुड़ाव महसूस करती हूं. मेरे कई करीबी भारतीय दोस्त हैं. मुझे अपने दादाजी की बहुत याद आती है. अपने आखिरी दिनों में वे लगभग हर हफ्ते मुझे फोन करते थे.'

चुनाव जीतने के बाद क्या बोलीं नीला पाटिल?

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए नीला पाटिल ने कहा, 'मैं उन लोगों की आवाज़ बनना चाहती हूं जो वोट नहीं दे सकते. मैं एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान देना चाहती हूं जहां हर बच्चे को बेहतर भविष्य का मौका मिले. हमें स्वच्छ जल, नेचर और मानव निर्मित प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त एक रहने योग्य जगह की जरूरत है. ' ग्रीन पार्टी की सदस्य के रूप में नीला ने कहा है कि वह बच्चों के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण समेत कई मुद्दों पर काम करना चाहती हैं. उनके चुनाव प्रचार अभियान और सार्वजनिक बयानों में बच्चों के लिए अवसर पैदा करने और स्वच्छ पानी तक पहुंच और प्रकृति के संरक्षण सहित पर्यावरण की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

स्वीडन में अब किसकी बनेगी सरकार?

स्वीडन में 13 सितंबर को हुए संसदीय चुनाव में लेफ्ट गठबंधन को मामूली बहुमत मिला है. 349 सदस्यीय रिक्स्डैग (संसद) में चार विपक्षी दलों ने 176 सीटें जीतीं, जबकि निवर्तमान रूढ़िवादी नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा रहे या उसका समर्थन करने वाले दलों ने 173 सीटें हासिल कीं. इसके बाद प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी. संसद स्पीकर ने पूर्व प्रधानमंत्री और सोशल डेमोक्रेटिक नेता मैग्डेलेना एंडरसन से अगली सरकार बनाने की संभावना तलाशने को कहा है. एंडरसन को बहुमत जुटाने के अपनी सहयोगी पार्टियों को मनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है. 

किस दल को कितनी सीटें मिलीं?

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी- 99 सीटें 
मॉडरेट पार्टी - 70 सीटें 
स्वीडन डेमोक्रेट्स - 62 सीटें 
लेफ्ट पार्टी - 30 सीटें 
सेंटर पार्टी - 25 सीटें 
क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स - 22 सीटें 
ग्रीन पार्टी - 22 सीटें 
लिबरल पार्टी - 19 सीटें

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