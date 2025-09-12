Add DNA as a Preferred Source
अंतर्राष्ट्रीय खबरें

सुशीला कार्की बनेंगी नेपाल की अंतरिम PM, Gen-Z समूहों की बैठक में बनी सहमति

नेपाल में नई अंतरिम सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है. सुशीला कार्की बनेंगी नेपाल की अंतरिम PM, Gen-Z समूहों की बैठक में बनी सहमति

राजा राम

Updated : Sep 12, 2025, 07:53 PM IST

सुशीला कार्की बनेंगी नेपाल की अंतरिम PM, Gen-Z समूहों की बैठक में बनी सहमति

सुशीला कार्की 

नेपाल में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक असमंजस का आखिरकार अंत हो गया है. देश को अंतरिम सरकार मिल गई है और इसकी कमान पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को सौंपी गई है. सूत्रों के मुताबिक, कार्की आज रात नौ बजे राष्ट्रपति भवन में अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी. शपथ ग्रहण समारोह के बाद वे औपचारिक रूप से कार्यभार संभालेंगी. खबरों की माने तो राजनीतिक दलों के बीच इस बात पर भी सहमति बन गई है कि मौजूदा संसद को भंग किया जाएगा. इसका मतलब है कि हालात सामान्य होने के बाद नेपाल में आम चुनाव कराए जाएंगे. 

विरोध प्रदर्शनों ने बदली तस्वीर

मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हाल ही में जेन-जेड युवाओं के उग्र विरोध प्रदर्शनों के कारण इस्तीफा देना पड़ा था. सोशल मीडिया पर लगी पाबंदी को लेकर नाराज युवाओं ने राजधानी में संसद भवन पर हमला किया, आगजनी की और हिंसक प्रदर्शन किए. स्थिति इतनी बिगड़ी कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी तक को भीड़ ने जिंदा जला दिया. 

यह भी पढ़ें: कौन हैं वो Nepo Kids जिनके खिलाफ भड़का नेपाल का Gen Z, सबके नाम आए सामने

51 लोगों की जान गई

नेपाल में Gen-Zआंदोलन में अब तक कम से कम 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है. वर्ष 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी को जेन-जेड कहा जाता है और इन्हीं युवाओं ने सोशल मीडिया पर पाबंदी और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था. युवाओं के तीखे विरोध और हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए ओली सरकार को न सिर्फ सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाना पड़ा, बल्कि प्रधानमंत्री ओली को भी पद से इस्तीफा देना पड़ा. इसके बाद अंतरिम सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई, जिसका नतीजा अब सुशीला कार्की के नेतृत्व में सामने आया है.  बहरहाल, नेपाल के मौजूदा हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में देश की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंचेगी और आम चुनाव की तैयारियां जल्द शुरू हो सकती हैं. 

