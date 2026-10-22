10 मीटर ऊंची लहरें, 300 km की रफ्तार! भारत के पड़ोस में साल के सबसे खतरनाक तूफान 'चांपी' का तांडव

प्रशांत महासागर में उठा सुपर टाइफून 'चांपी' ताइवान, चीन और जापान के लिए खतरा बन गया है. 23 हजार से अधिक सैनिकों को राहत-बचाव के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है.

सुपर टाइफून ‘चांपी’ इस वक्त एशिया के कई देशों के लिए बड़ी चिंता बना हुआ है. करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और समुद्र में 10 मीटर तक ऊंची लहरें उठने के बीच ये तूफान ताइवान की ओर बढ़ रहा है. इसके रास्ते में ताइवान के अलावा चीन और जापान भी हैं, जहां मौसम को लेकर सभी अलर्ट पर हैं.

ताइवान में हाई अलर्ट जारी है, हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं और राहत-बचाव के लिए हजारों सैनिकों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है. सवाल है कि आखिर चांपी कितना खतरनाक है और इससे कितनी तबाही मचने की आशंका है?

300 किमी की रफ्तार से चला 'चांपी'

21 अक्टूबर 2026 को चांपी पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के उत्तरी लूजोन द्वीप से करीब 850 किलोमीटर पूर्व में मौजूद था. उस समय इसकी अधिकतम रफ्तार लगभग 296 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई थी. ये इसे 2026 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली चक्रवातों में शामिल करने के लिए काफी था.

समुद्र में उठती ऊंची लहरें

फिलीपींस में इसे 'रोसाल' नाम से जाना जाता है. हालांकि, 22 अक्टूबर तक तूफान की ताकत में कुछ कमी दर्ज की गई. जॉइंट टाइफून वॉर्निंग सेंटर के मुताबिक, इसकी हवाएं करीब 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया है. इतनी तेज हवाएं पेड़ों, बिजली के खंभों और इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. तूफान के साथ भारी बारिश और समुद्र में उठती ऊंची लहरें भी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं.

Land warning issued for Taiwan as powerful Typhoon Champi (Rosal) approaches the coast. Strong winds, torrential rain and dangerous waves may cause coastal floods and landslides as the massive storm passes close Taiwan. https://t.co/6Bczu9085m — Pacific Wire (@JMChyno) October 22, 2026

चांपी के 23 से 24 अक्टूबर के दौरान ताइवान के उत्तर-पूर्वी तट के पास से गुजरने का अनुमान है. इसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर चीन के तट और फिर दक्षिणी जापान की दिशा में बढ़ने की संभावना है. हालांकि, तूफान का सटीक रास्ता और इसकी ताकत मौसम की परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है.

ताइवान में भारी बारिश का खतरा

चांपी का सबसे गंभीर असर ताइवान के पहाड़ी और तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है. ताइवान के सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन ने तूफान को देखते हुए चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी पहाड़ी इलाकों में भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है. कुछ क्षेत्रों में बारिश का आंकड़ा 900 मिलीमीटर तक पहुंचने की आशंका जताई गई है.

इतनी ज्यादा बारिश से निचले इलाकों में पानी भरने, अचानक बाढ़ आने और पहाड़ी ढलानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है. दूसरी ओर, समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरें तटीय बस्तियों और समुद्र में चलने वाली नौकाओं के लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं.

10 मीटर ऊंची लहरें की गईं रिकॉर्ड

कॉपरनिकस मरीन सर्विस के 21 अक्टूबर के समुद्री आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण में तूफान के केंद्र के पास लगभग 10 मीटर की लहर दिखाई दी. ध्यान देने वाली बात ये है कि ये समुद्र की स्थिति मापने का एक मानक है, जो सबसे ऊंची एक-तिहाई लहरों की औसत ऊंचाई को दर्शाता है. इसका मतलब ये नहीं कि हर लहर ठीक 10 मीटर ऊंची होगी.

150 से ज्यादा उड़ानें रद्द, 23 हजार सैनिक तैयार

तूफान का असर अब आम जनजीवन और यात्रा व्यवस्था पर भी दिखने लगा है. ताइवान के परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, गुरुवार को 150 उड़ानें रद्द की गईं, जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सेवाएं शामिल हैं. खराब मौसम के खतरे को देखते हुए तटीय नौका सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है. ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

सुपर टाइफून चंपी का रास्ता (Image- Naval Meteorology and Oceanography Command)

प्रशासन ने लोगों को मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने और बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है. ताइवान प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों के लिए 23 हजार से ज्यादा सैनिकों को तैयार रहने का निर्देश दिया है. तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है. बचाव दलों ने नावों और आपातकालीन उपकरणों के साथ प्रमुख केंद्रों पर मोर्चा संभाल लिया है.

320 किमी तक फैला हुआ है तूफान का दायरा

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, तूफान का दायरा करीब 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है. ताइवान के सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन के फोरकास्टर जेसन चेंग ने बताया कि शुक्रवार से शनिवार दोपहर तक इसका असर ज्यादा रह सकता है. तूफान आगे बढ़ने के बाद भी उत्तरी और मध्य ताइवान में बारिश जारी रहने की आशंका है यानी खतरा सिर्फ तूफान के पहुंचने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गुजरने के बाद भी लोगों को सावधान रहना होगा.

चीन और जापान तक पहुंचेगा असर

चांपी का खतरा ताइवान तक सीमित नहीं है. पूर्वी चीन में भी भारी बारिश, जलभराव और अचानक बाढ़ की आशंका जताई गई है. चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने शंघाई के साथ जियांगसू, झेजियांग और फुजियान प्रांतों के लिए लेवल-4 का आपातकालीन अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार से रविवार के बीच शंघाई और पूर्वी झेजियांग में तेज बारिश हो सकती है. इससे निचले इलाकों में बाढ़ और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का जोखिम बढ़ सकता है.

जापान में भी विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं. जापान एयरलाइंस, ऑल निप्पॉन एयरवेज और स्काईमार्क ने कई उड़ानें रद्द की हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से 11 हजार से अधिक यात्री प्रभावित हुए हैं. जापानी मौसम विभाग समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों और तूफान की दिशा पर नजर बनाए हुए है. चांपी के कारण तीनों देशों में मौसम, परिवहन और सुरक्षा से जुड़ी तैयारियां तेज हो गई हैं.

प्रशांत महासागर से क्यों निकल रहे खतरनाक तूफान?

चांपी की ताकत ने एक बार फिर इस सवाल को चर्चा में ला दिया है कि प्रशांत महासागर में इतने शक्तिशाली तूफान क्यों बन रहे हैं. इसके पीछे समुद्र की गर्म सतह, वातावरण की परिस्थितियां और मौसमी बदलाव अहम भूमिका निभाते हैं. अल नीनो को भी प्रशांत महासागर में होने वाले व्यापक मौसमी बदलावों से जोड़कर देखा जाता है, हालांकि किसी एक तूफान की ताकत या उसके बनने का पूरा कारण सिर्फ इसी घटना को नहीं माना जा सकता.

संयुक्त राष्ट्र ने भी देशों से मौसमी परिस्थितियों के लिए तैयार रहने की अपील की है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, अल नीनो से जुड़े प्रभावों के कारण कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़, तो कुछ जगहों पर सूखे जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं. हालांकि, किसी क्षेत्र में इसका वास्तविक असर स्थानीय मौसम और दूसरी जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है.

अगले 48 घंटे क्यों हैं अहम?

चांपी की दिशा, उसकी रफ्तार और ताइवान के तट से उसकी दूरी पर लगातार नजर रखी जा रही है. पूर्वानुमान के मुताबिक, तूफान उत्तर-पूर्वी ताइवान के पास से गुजरने के बाद चीन के तट की ओर बढ़ सकता है और आगे चलकर दक्षिणी जापान के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. इस दौरान इसकी ताकत घटने की संभावना है, लेकिन तेज हवाओं, भारी बारिश और ऊंची लहरों का जोखिम बना रह सकता है.

ताइवान के लिए सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ी इलाकों में संभावित भारी बारिश और तटीय क्षेत्रों में समुद्र की खतरनाक स्थिति से निपटना है. वहीं, चीन और जापान में प्रशासन को बारिश और परिवहन सेवाओं पर पड़ने वाले असर के लिए तैयार रहना होगा. बहरहाल, सुपर टाइफून चांपी ने तीनों देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

ये भी पढ़ें- रावलपिंडी में ब्रूक एक्‍सप्रेस ने मचाई तबाही, जड़ी फास्‍टेस्‍ट ODI डबल सेंचुरी, गिल और मैक्‍सवेल का महारिकॉर्ड तोड़ा