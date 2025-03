अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स (Sunita Williams) और मार्क बुच पिछले साल जून से ही अंतरिक्ष में हैं. दोनों को एक हफ्ते बाद ही धरती पर वापसी करनी थी, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में आई गड़बड़ी की वजह से अब तक वापसी नहीं हो सकी है. दोनों एस्ट्रोनॉट्सबोइंग और नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए हैं. टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने निजी तौर पर इनकी सुरक्षित वापसी का आश्वासन दिया है. इस बीच एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें सुनीत अपने साथियों के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. उनकी वापसी के लिए क्रू मेंबर्स से मुलाकात कर दोनों अंतरिक्ष यात्री भावुक हो गए और गले लगते नजर आए हैं.

इस समय अंतरिक्ष में नासा (NASA) और स्पेसएक्स का क्रू-10 मिशन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर (ISS) में मौजूद है. सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट की सुरक्षित वापसी के लिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट मिशन के अंतरिक्ष यात्री Falcon 9 रॉकेज के जरिए पहुंच गए हैं. हैच खुलने के बाद क्रू मेंबर्स ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर से मुलाकात की. साथियों को देख सुनीता के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी. उन्होंने सबको गले लगाया और फिर मस्ती करती भी नजर आईं. इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

#WATCH | Stranded for 9 months at International Space Station (ISS), astronauts Butch Wilmore and Sunita Williams to return to earth



A SpaceX rocket carrying a new crew has docked at the International Space Station (ISS) as part of a plan to bring astronauts home. The astronauts… pic.twitter.com/rb38BeCEQ6