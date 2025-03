Sunita Williams Returns: भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महिने बाद धरती पर वापस आई हैं. नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता और बुच विल्मोर की लैंडिंग सुबह के 3.27 बजे अमेरिका के फ्लोरिडा में कोस्ट पर हुई. उनकी लैंडिंग स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सुल से हुई. धरती पर लौटते ही सुनीता विलियम्स मुस्कुराती हुई दिखीं. उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान दिखाई पड़ रही थी. साथ ही वो धरती पर आते लोगों को हाथ दिखाते हुए भव्य अभिवादन करती हुई नजर आईं.

