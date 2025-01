अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कई महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं. मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला सीईओ एलन मस्क से मदद मांगी है.

भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कई महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं. अब इस स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क से मदद मांगी है. एलन मस्क ने इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया है. मस्क ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे दो बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जल्द से जल्द वापसी की सुविधा देने के लिए कहा था, जो जून 2024 से अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं.

एलन मस्क ने कही ये बात

@POTUS ने @SpaceX से @Space_Station पर फंसे दो अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द से जल्द घर लाने के लिए कहा है. भयानक है कि बिडेन प्रशासन ने उन्हें इतने लंबे समय तक वहीं छोड़ दिया.

The @POTUS has asked @SpaceX to bring home the 2 astronauts stranded on the @Space_Station as soon as possible. We will do so.



Terrible that the Biden administration left them there so long.

— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2025

महीनों बाद भी नहीं लौटे सुनीता और बुच

आपको बता दें कि पहले भी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने की कोशिश की गई है. बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स जून 2024 में बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में सवार होकर आईएसएस के लिए रवाना हुए थे. ये उड़ान, जिसे केवल 10 दिनों तक चलने का इरादा था, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर बोइंग के पहली एस्ट्रोनॉट फ्लाइट से 5 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक हफ्ते के लिए रवाना हुए थे. लेकिन स्टारलाइनर कैप्सूल में कुछ गड़बड़ी के कारण दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी नहीं हो पाई और नासा का ये 10 दिन लंबा चलने वाला मिशन महीनों के बाद भी खत्म नहीं हुआ है.

