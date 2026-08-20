क्या होर्मुज पर ईरान की पकड़ हो रही कमजोर? 80% से ज्यादा जहाजों ने बदला रास्ता, अब इस रूट से जा रहे शिप

ओमान के वैकल्पिक रास्ते का बढ़ता इस्तेमाल और अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी ने वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति और जहाजों की आवाजाही के समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं.

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और ठप पड़ी कूटनीतिक कोशिशों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे बेहद अहम समुद्री रास्ते पर ईरान की पकड़ अब ढीली पड़ती दिखाई दे रही है. हालांकि, इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों की संख्या अभी भी काफी कम है, लेकिन जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं.

ओमान के रास्ते का बढ़ता इस्तेमाल

शिपिंग ट्रैकिंग फर्म केपलर के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दो हफ़्तों में इस रास्ते से गुजरने वाले 80 प्रतिशत से भी ज्यादा जहाजों ने ओमान वाले समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया है. यह वही रास्ता है जिसे संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी हासिल है, लेकिन ईरान हमेशा से इसका विरोध करता आया है.

ईरान के दबाव से बाहर निकल रही कंपनियां

ईरान की लगातार धमकियों के बावजूद जहाजों का इस रास्ते को चुनना साफ इशारा करता है कि अब कंपनियां ईरान के दबाव से बाहर निकल रही हैं. इसके पीछे एक बड़ी वजह अमेरिकी नौसेना द्वारा दी जा रही सुरक्षा भी है. विशेषज्ञों का मानना है कि जहाजों का यह कदम दिखाता है कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का एकतरफा कब्जा नहीं रहा.

हालांकि, इस रास्ते पर खतरा कम नहीं है. ईरान ने ओमान के उत्तरी तट के करीब से गुजरने की कोशिश करने वाले दर्जनों जहाजों पर हमले भी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर जहाज इसी रूट को तरजीह दे रहे हैं.

आवाजाही पर पड़ा भारी असर

भले ही जहाजों ने नया रास्ता चुनना शुरू कर दिया हो, लेकिन इस पूरे विवाद का असर व्यापार पर बहुत बुरा पड़ा है. सामान्य दिनों के मुकाबले इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही नाममात्र की रह गई है. हालिया आंकड़ों की मानें तो एक दिन में केवल छह व्यापारिक जहाज ही इस रास्ते को पार कर पाए.

हालांकि यह आंकड़ा पिछले दिनों के दो या तीन जहाजों से थोड़ा बेहतर है, लेकिन औसतन 11 जहाजों के आंकड़े से काफी पीछे है. चिंता की बात यह है कि इस रास्ते से कच्चे तेल और एलएनजी ले जाने वाले बहुत बड़े टैंकरों की आवाजाही लगभग थम सी गई है. केवल कुछ ही खाली या छोटे ईंधन वाले जहाज खाड़ी देशों में आते-जाते देखे गए हैं.

कई जहाजों के लोकेशन्स ट्रैकर बंद होने की वजह से उनकी सही संख्या का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि किसी-किसी दिन ओमान वाले रास्ते पर सन्नाटा रहा और जहाजों ने मजबूरी में ईरान वाले रास्ते का इस्तेमाल किया.

लाल सागर और बाब अल-मंडेब पर असर

होर्मुज की इस जंग का असर केवल एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के दूसरे अहम समुद्री रास्तों पर भी दिख रहा है. बाब अल-मंडेब की बात करें तो वहां भी जहाजों की आवाजाही में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

किसी दिन वहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या बढ़ जाती है, तो किसी दिन यह औसत से काफी नीचे गिर जाती है. हालांकि, राहत की बात यह है कि बिना ट्रैकर चालू किए चोरी-छिपे रास्ता पार करने वाले जहाजों की संख्या में कमी आई है, जो बताता है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थोड़ा भरोसा बढ़ा है.

ट्रम्प के बयान और कूटनीति पर सस्पेंस

दूसरी तरफ, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. एक तरफ जहां अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिए थे कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया. ट्रम्प का कहना है कि ईरान के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है.

ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा शेयर करते हुए यहां तक दावा कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब अमेरिकी नियंत्रण में है और वहां से बारूदी सुरंगों को हटा दिया गया है. वहीं, ईरान का रुख भी बेहद सख्त नजर आ रहा है.

ईरानी प्रतिनिधियों का साफ कहना है कि जब तक अमेरिका अपने पुराने वादों और समझौतों को पूरा नहीं करता, तब तक इस रास्ते को पूरी तरह से नहीं खोला जाएगा. कुल मिलाकर, राजनीतिक बयानबाजी और समुद्री रास्तों पर बढ़ती तनातनी ने इस पूरे इलाके को अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया है.

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