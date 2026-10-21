मिड टर्म चुनाव, डीजल प्राइस ऑल टाइम हाई, रूस से खरीदेगा अमेरिका... क्या ट्रंप के इशारे पर मस्क ने यूक्रेन में स्लो किया स्टारलिंक?

यूक्रेन में स्टारलिंक का स्लोडाउन ऐसे समय पर हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप की रूस के साथ नजदीकी बढ़ रही है. ट्रंप ने पुतिन के साथ डीजल सप्लाई को लेकर डील भी की है.

जेलेंस्की ने US पर यूक्रेन में स्टारलिंक स्लो करने का लगाया आरोप

मस्क बोले- स्टारशील्ड अमेरिकी सरकार के कंट्रोल में है

अमेरिका में 3 नवंबर को होने हैं मिड टर्म चुनाव

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि स्पेसएक्स के सैटेलाइट सिस्टम के यूक्रेन में इस्तेमाल पर अभी भी रोक लगी हुई है. जेलेंस्की के इस दावे पर ट्रंप प्रशासन और एलन मस्क दोनों के रिएक्शन आए. सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मस्क की कंपनी ने ऐसा क्यों किया?

रॉयटर्स ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को रिपोर्ट किया कि स्टारशील्ड को रोकने का ऑर्डर व्हाइट हाउस के अंदर से आया था. इस रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के उस अधिकारी का नाम नहीं बताया गया था, जिसने ये फैसला किया.



यूक्रेन अलग-अलग कामों के लिए दो सैटेलाइट सिस्टम इस्तेमाल करता है. स्पेसएक्स का स्टारलिंक कम्युनिकेशन और डिफेंस मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, जबकि स्टारशील्ड को यूएस सरकार कंट्रोल करती है और इसका इस्तेमाल मिलिट्री अटैक के लिए किया जाता है.

मैंने और एलन ने ऐसा नहीं किया: ट्रंप

ट्रंप ने यूक्रेन में स्टारलिंक को बंद करने पर कहा, 'मैंने ऐसा नहीं किया. मुझे नहीं पता कि ये किसी और ने किया होगा क्योंकि मैंने तो नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि ये एलन ने भी किया, लेकिन मैं इसका पता लगाना चाहता हूं' इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की के दावों पर भी सवाल उठाया. यूएस प्रेसिडेंट ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि स्लोडाउन हुआ है. मुझे लगता है कि ये शायद काम कर रहा है.'

एलन मस्क ने यूक्रेन को दिया जवाब

यूक्रेन के पूर्व रक्षामंत्री मिखाइलो फेडोरोव के एक्स पोस्ट पर मस्क ने जवाब दिया, 'स्टारशील्ड अमेरिकी सरकार के कंट्रोल में है. इसकी स्पीड या इस्तेमाल पर लिमिट यूएस आर्मी और प्रेसिडेंट तय करते हैं.'

यूक्रेन के एक अधिकारी ने Axios से कहा, 'स्पेसएक्स कंपनी हमें बताती है कि यह एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन कंपनी में हमारे कॉन्टैक्ट्स का कहना है कि यह व्हाइट से आ रही है. जब हम व्हाइट हाउस से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि ये एलन मस्क की ओर से है.'

यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि स्टारलिंक और स्टारशील्ड पहले 400 किमी प्रति घंटा तक की स्पीड से उडने वाले ड्रोन पर काम करते थे, लेकिन अब सिस्टम की स्पीड करीब 161 किमी प्रति घंटा तक कर दी गई.

यूक्रेन के लिए स्टारलिंक क्यों जरूरी?

यूक्रेन मिलिट्री कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, जासूसी और डिफेंसिव ड्रोन ऑपरेशन के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क पर निर्भर है. ये सिस्टम यूक्रेनी सेना को खुफिया जानकारी मुहैया कराने, आने वाले रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने और फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों को सपोर्ट करने में मदद करते हैं. रूस में लंबी दूरी पर अटैक करने की क्षमता में भी दिक्कत आ रही है.

रूस से नजदीकी बढ़ा रहे डोनाल्ड ट्रंप

यूक्रेन में स्टारलिंक का स्लोडाउन ऐसे समय पर हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप की रूस के साथ नजदीकी बढ़ रही है. ट्रंप ने डीजल की ऊंची कीमतों के लिए रूसी तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमलों को जिम्मेदार ठहराया.

यूक्रेन के रूस की रिफाइनरी पर हमले को ट्रंप ने शर्मनाक बताया. उन्होंने न्यूजमैक्स से बात करते हुए कहा, 'वह बस दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये शर्म की बात है.' इसका जवाब देते हुए जेलेंस्की ने कहा, 'अगर रूस हमारी गैस, बिजली, तेल ठिकानों पर हमले करता है तो हम भी उनके ऊर्जा ठिकानों पर हमले करेंगे. रूस लगातार हमले कर रहा है और अमेरिका उन्हें रोक नहीं पा रहा है.'

अमेरिका में डीजल की कीमतें ऑल टाइम हाई

ईरान पर इजरायल-अमेरिका के अटैक के बाद होर्मुज स्ट्रेट बंद है, जिसके बाद तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई थीं. अमेरिका में भी इसका असर दिखाई दिया और वहां डीजल की कीमतों में करीब 70 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. ग्लोबल पेट्रोल प्राइस के मुताबिक, यूएस में पेट्रोल की कीमत 1.66 डॉलर यानी 155 से 160 रुपये प्रति लीटर है.

3 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म चुनाव

अमेरिका में तीन नवंबर को मिड टर्म चुनाव होने हैं. ट्रंप चाहते हैं कि वोटिंग से पहले अमेरिका में महंगाई को कंट्रोल में किया जाए और इसके लिए उन्होंने रूस के साथ डील भी की है. यूएस प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि अमेरिका ग्राहम एक्ट के तहत रूल पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है.

ट्रंप ने 9 अक्टूबर को ट्रुथ सोशल पर कहा कि रूस अमेरिका को तुरंत 3 लाख टन डीजल सप्लाई करेगा. इसके बाद नवंबर में 5 लाख टन और फिर 10 लाख टन डीजल की आपूर्ति की जाएगी. इसके थोड़े ही समय के बाद रूस से 30 लाख टन डीजल की आपूर्ति होगी.होर्मुज पर यूएस का कंट्रोल और रूसी एनर्जी की इस घोषणा से दुनिया में डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर पर गिरावट देखने को मिलेगी.

22 अक्टूबर को पहला टैंकर भेजेगा रूस

रूस 22 अक्टूबर को 40 हजार मीट्रिक टन डीजल का पहला टैंकर अमेरिका को भेज रहा है. रूसी डिप्टी पीएम अलेक्जेंडर नोवाक ने बताया कि फ्यूल सप्लाई का पेपरवर्क पूरा होने वाला है. हालांकि उन्होंने उस पोर्ट का नाम नहीं बताया, जहां से कार्गो डिलीवर किया जाएगा.

यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं ट्रंप!

डीजल को लेकर ऐलान के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'मैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करवाने को लेकर बातचीत कर रहा हूं. रूसी डीजल खरीद पर आलोचनाओं को जवाब देते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, जिससे रूस बातचीत की टेबल से दूर हो जाए.'

ट्रंप के रूस से डीजल खरीदने पर क्या बोले एक्सपर्ट?

बीबीसी से बातचीत में फंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी क्विल्टर चेविओट के टिम आर्मिटेज ने कहा कि ट्रंप ने रूस से डीजल खरीदेन का जो आंकड़ा बताया है, वो बहुत छोटा है. उन्होंने कहा, 'पहली खेप करीब 2.25 मिलियन बैरल है और अमेरिका में रोजाना की खपत करीब 3.8 मिलियन बैरल है. इसलिए इससे यूएस में पेट्रोल की कीमतों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. हां, अभी दो खेप और रिलीज होंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन से पहले महंगाई को कम करने का डेस्परेट कदम है.'

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