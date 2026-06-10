सत्ता के लिए 279 मासूमों की बलि? पूर्व इंटेलिजेंस चीफ निकला श्रीलंका ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, पूर्व राष्ट्रपति भी शक के घेरे में

Sri Lanka Easter Bombings: साल 2019 में श्रीलंका को दहला देने वाले ईस्टर संडे बम धमाकों को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

श्रीलंका से एक बहुत ही चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आई है. साल 2019 में ईस्टर संडे के दिन हुए उस भयानक बम धमाके को लेकर वहां की सरकार ने पहली बार संसद में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है. श्रीलंका के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर आनंद विजेपाला ने बुधवार (10 जून 2026) को देश की संसद को बताया कि इस खूंखार आतंकी हमले के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि देश के पूर्व खुफिया प्रमुख (इंटेलिजेंस चीफ) का हाथ था.

उन्होंने ही इस पूरी साजिश को रचा और आतंकियों को दिशा-निर्देश दिए थे. श्रीलंका सरकार की तरफ से यह पहला आधिकारिक बयान है, जिसमें देश के इतने बड़े अधिकारी का नाम सीधे तौर पर 279 लोगों की जान लेने वाले इस आत्मघाती हमले से जोड़ा गया है.

पूर्व इंटेलिजेंस चीफ पर लगे गंभीर आरोप

मिनिस्टर विजेपाला ने संसद में खुलकर बताया कि रिटायर्ड मेजर जनरल सुरेश साले, जिन्हें इसी साल फरवरी में इस हमले में आतंकियों की मदद करने और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने ही खुद एक कैथोलिक चर्च की पहचान की थी ताकि वहां बम धमाका किया जा सके.

सुरेश साले पहले देश की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के मुखिया थे और बाद में उन्हें श्रीलंका की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी यानी स्टेट इंटेलिजेंस सर्विस का चीफ बनाया गया था. जांच के बाद मंत्री ने संसद में कहा, "अब तक की पड़ताल से साफ हुआ है कि सुरेश साले ने इस हमले को अंजाम देने के लिए इस्लामिक चरमपंथियों के साथ मिलकर बाकायदा एक बड़ी साजिश रची थी और रणनीतिक रूप से उन्हें गाइड कर रहे थे."

हमले से ठीक तीन हफ्ते पहले हुई थी सीक्रेट मीटिंग

मिनिस्टर ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईस्टर पर हुए इस खूनी खेल से ठीक तीन हफ्ते पहले, सुरेश साले ने कुछ मुस्लिम पुरुषों से मुलाकात की थी. इस सीक्रेट मीटिंग का मकसद उस चर्च की लोकेशन और वहां जुटने वाली भीड़ के बारे में पूरी जानकारी निकालना था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके. हालांकि, सुरेश साले के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल बेकसूर हैं और इस पूरे मामले से उनका दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है.

फिलहाल साले को श्रीलंका के कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत हिरासत में रखा गया है. मंत्री विजेपाला ने यह भी जानकारी दी कि साले ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर रविवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. दूसरी तरफ, राजधानी कोलंबो में विपक्ष के कार्यकर्ता साले की रिहाई की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं.

पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे भी शक के घेरे में

इस हाई-प्रोफाइल मामले की परतें जैसे-जैसे खुल रही हैं, इसके तार श्रीलंका के बड़े राजनीतिक चेहरों से जुड़ते दिख रहे हैं. सुरेश साले से हुई कड़ी पूछताछ के बाद, जांच अधिकारियों ने कोर्ट का रुख किया है. इसके बाद अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगा दी है.

दिलचस्प बात यह है कि साल 2019 में जब गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने थे, उसके ठीक बाद ही सुरेश साले को देश की मुख्य खुफिया एजेंसी का चीफ नियुक्त किया गया था. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर चैनल 4 ने भी साल 2023 में अपनी एक डाक्यूमेंट्री में दावा किया था कि साले के संबंध उन आत्मघाती हमलावरों से थे और उन्होंने हमले से पहले उनसे मुलाकात की थी.

चुनाव जीतने के लिए रची गई थी इतनी बड़ी साजिश?

चैनल 4 की रिपोर्ट में एक व्हिसलब्लोअर के हवाले से यह सनसनीखेज दावा किया गया था कि साले ने जानबूझकर इस हमले को होने दिया. इसके पीछे का मकसद यह था कि देश में डर का माहौल पैदा किया जाए, जिससे उस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का रुख गोटबाया राजपक्षे के पक्ष में मोड़ा जा सके. हुआ भी कुछ ऐसा ही था, इन धमाकों के ठीक दो दिन बाद राजपक्षे ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था. उन्होंने देश की जनता से वादा किया कि वे इस्लामिक चरमपंथ का पूरी तरह खात्मा कर देंगे.

इस सुरक्षा के वादे के दम पर उन्होंने नवंबर 2019 के चुनाव में एकतरफा और भारी जीत हासिल की थी. हालांकि, श्रीलंका के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे को इस मामले में सीधे तौर पर आरोपी नहीं बनाया है, लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द उनसे इस बारे में कड़ी पूछताछ की जा सकती है. श्रीलंका के इतिहास के इस सबसे काले दिन पर हुए नए खुलासे ने वहां की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा भूचाल ला दिया है.