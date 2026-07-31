स्पेन की सेना ने मार डाले 34 अफ्रीकी नागरिक! जान दांव पर लगाकर 'स्यूटा' शहर में क्यों घुसना चाहते हैं हजारों प्रवासी

अफ्रीका के उत्तरी तट पर 19.9 वर्ग किलोमीटर में फैला स्यूटा शहर चर्चा में है. स्पेन का ये स्वायत्त शहर अफ्रीका के साथ यूरोपीय संघ की एकमात्र जमीनी सीमा है. स्पेन का स्यूटा पर 1580 से कब्जा है.

स्पेन के शहर स्यूटा में अचानक घुस गए हजारों अवैध प्रवासी

स्पेन के स्यूटा शहर को यूरोप का एक प्रवेश द्वार माना जाता है

हालात इतने बिगड़े कि स्पेन के सुरक्षाबलों ने चला दी गोलियां

उत्तरी अफ्रीका में स्पेन का एक शहर अचानक चर्चा में आ गया है. यहां मानवीय और सुरक्षा संकट पैदा हो गया है. मोरक्को से हजारों प्रवासी तैरकर सीमा पार कर रहे हैं और स्पेन के'स्यूटा' शहर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं. प्रवासियों को रोकने के लिए स्पेन के सुरक्षाबलों ने गोलियां चलाई हैं जिसमें कम से कम 34 लोगों की मौत हो चुकी है. 'स्यूटा' में हालात बेकाबू हो चुके हैं और प्रवासियों के लिए बने केंद्र भर चुके हैं. आखिर हजारों लोग जान का खतरा मोल लेकर भी स्पेन क्यों जा रहे हैं? आइये जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से.

बेहतर जिंदगी की तलाश में जान हथेली पर

स्पेन के स्यूटा शहर को लंबे समय से यूरोप में बेहतर जिंदगी की तलाश करने वाले प्रवासियों के लिए एक प्रवेश द्वार माना जाता रहा है. स्पेन ने यहां से लगातार हो रही अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए अपनी सीमा को मजबूत भी किया है. लेकिन गुरुवार, 30 जुलाई को अचानक हालात बिगड़ गए. केवल 24 घंटों में ही लगभग 49,000 प्रवासी स्यूटा में घुस आए. प्रवासियों के लिए बने केंद्र भर गए और सीमा पार से आए लोगों की भीड़ पार्क और सड़कों पर दिखने लगी.

स्पेन में अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे ज्यादातर लोग मोरक्को से हैं. मोरक्को सरकार अपने उन नागरिकों से घर लौटने को कह रही है जिन्होंने सीमा पार की है. लेकिन हालात इतने बिगड़े कि गोलियां भी चलानी पड़ीं. लोग स्पेन के जिस शहर में घुसना चाहते थे वो अफ्रीका में मोरक्को की जमीन से चारों ओर घिरा हुआ है. हालांकि ये शहर है स्पेन का.

स्पेन के पास क्यों है स्यूटा शहर?

स्यूटा उत्तरी अफ्रीका के तट पर स्थित एक छोटा सा स्पेनिश स्वायत्त शहर है. यह भौगोलिक रूप से मोरक्को से सटा हुआ है. यह शहर जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के मुहाने पर बसा है और यूरोप तथा अफ्रीका के बीच एक रणनीतिक पुल का काम करता है. साल 1415 में पुर्तगाल ने स्यूटा पर कब्जा किया था. 1580 में जब स्पेन और पुर्तगाल का एकीकरण हुआ तब यह स्पेनिश नियंत्रण में आ गया. फिर 1640 में जब पुर्तगाल स्पेन से अलग हुआ, तब स्यूटा के निवासियों ने औपचारिक रूप से स्पेन के साथ ही रहने का फैसला किया.

स्यूटा को स्पेन के संविधान में मुख्य भूमि के किसी भी अन्य शहर की तरह ही पूर्ण कानूनी और संवैधानिक दर्जा प्राप्त है. स्यूटा की आबादी लगभग 85000 है और यहां स्पेनिश ईसाई और स्पेनिश-मोरक्कन मूल के मुस्लिम रहते हैं. स्यूटा के नागरिक यूरोपीय संघ (EU) के नागरिक भी माने जाते हैं. सुविधाएं बेहतर होने के कारण यहां के लोग स्पेनिश नागरिकता और शासन के साथ रहना पसंद करते हैं.

मोरक्को भी करता है स्यूटा पर दावा

मोरक्को का कहना है कि स्यूटा भौगोलिक रूप से अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और पूरी तरह से मोरक्को की मुख्य भूमि से घिरा हुआ है. इसे प्राकृतिक रूप से अफ्रीकी और मोरक्कन भूमि का हिस्सा बताया जाता है. मोरक्को स्यूटा को पना क्षेत्र मानता है. मोरक्को इसे यूरोपीय साम्राज्यवाद का आखिरी बचा हुआ हिस्सा मानता है और इसका कहना है कि स्पेन ने अफ्रीका की जमीन पर स्यूटा और मेलिला पर अवैध कब्जा कर रखा है.

कैसे बिगड़े स्यूटा में हालात?

स्यूटा अफ्रीका महाद्वीप पर यूरोपीय संघ (EU) की एकमात्र जमीनी सीमा है. अफ्रीका से यूरोप जाने की चाह रखने वाले प्रवासियों के लिए स्यूटा एक प्रमुख प्रवेश द्वार बन गया है. यहां से हजारों लोग यूरोप में घुसने की कोशिश करते रहते हैं. 30 जुलाई की रात को भी ऐसा ही हुआ जब नावों में बैठकर हजारों प्रवासी स्यूटा शहर में घुस गए. दूसरी तरफ स्पेन का साफ कहना है कि स्यूटा की संप्रभुता को लेकर कोई समझौता या बातचीत नहीं हो सकती. स्पेन के सुरक्षा बलों ने अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए गोलियां चला दीं. इस घटना की वजह से मोरक्को और स्पेन के बीच तनाव बढ़ गया है.