'मलबे से लड़का निकला, उसका हाथ कटा था', स्पेन में टकराईं दो हाई-स्पीड ट्रेन, अब तक 39 मौत, चश्मदीद ने सुनाई दास्तां

स्पेन में मैड्रिड से सेविला जा रही दो हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर के बाद कई डिब्बे पटरी से उतरकर मलबे में बदल गए और एक डिब्बे में आग लग गई. घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं.

स्पेन में पटरी पर दौड़ती दो हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच इतनी जोरदार टक्कर हुई कि कई डिब्बे मलबे में तब्दील हो गए, कई में आग भड़क उठी. बुधवार (28 अक्टूबर 2026) को हुए इस दर्दनाक हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई यात्री जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. हादसे की भयावहता को देखते हुए मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है.

कैस्टिला ला मांचा इलाके की सरकारी प्रवक्ता एस्तेर पडिला स्पेनिश मीडिया को बताया कि सुबह 9 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, जिसमें दो ट्रेनों में टक्कर के बाद कई डिब्बे पटरी से उतर गए. हादसा मोरा और ऑर्गाज कस्बों के बीच हुआ है. उन्होंने कहा कि ये दुर्घटना एडामुज हादसे से भी ज्यादा भयानक हो सकती है. इस साल की शुरुआत में दक्षिणी स्पेन के एडामुज में एक रेल हादसे में 46 लोगों की मौत हुई थी.

रेन्फे ट्रेन ने पीछे से इर्यो ट्रेन में मारी टक्कर!

एल मुंडो की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसा कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि निजी रेल कंपनी इर्यो की ट्रेन मैड्रिड से सेविला जा रही थी. इसी दौरान सरकारी रेल कंपनी रेन्फे की एक ट्रेन पीछे से आ रही थी. वो भी सेविला की ओर जा रही थी और उसने आगे चल रही ट्रेन को टक्कर मार दी.

Estas son imágenes del accidente momentos después. https://t.co/yGiXZwuDPV October 28, 2026

हादसे की डरावनी तस्वीरों में यात्री मलबे में तब्दील ट्रेन से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं. कई डिब्बे पूरी तरह टूटे बिखरे पड़े हैं. एक तस्वीर में तो ऐसा लग रहा है, जैसे रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा डिब्बे के आर-पार निकल गया हो. इमरजेंसी मिलिट्री यूनिट ने बताया है कि ट्रेन दुर्घटना के बाद अधिकारियों की मदद के लिए कम से कम 100 मिलिट्री कर्मियों को बुलाया गया है.

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चश्मदीद ने बयां किया खौफनाक मंजर

हादसे के चश्मदीद जीसस ने एक स्पेनिश रेडियो स्टेशन को बताया, 'मैंने एक लड़के को देखा, जिसका एक हाथ कट गया था और वह मलबे से निकलकर दूर जा रहा था.' एक दूसरी ट्रेन में सफर कर रहे यात्री ने डेली मेल को बताया कि टक्कर के कुछ ही सेंकड बाद ही डिब्बा पूरी तरह तबाह हो गया था.

(Image Source- X@CharlyCSR190885)

'एक आदमी मेरे ऊपर आकर गिरा'

चश्मदीद ने कहा, 'टक्कर बहुत जोरदार थी. डिब्बा पूरी तरह तबाह हो गया था. एक आदमी मेरे ऊपर आकर गिरा, लेकिन हम उसकी मदद करने में कामयाब रहे. कुछ लोगों को चोटें आई थीं.' उसने आगे कहा, 'वहां का मंजर बेहद डरावना था. जो कुछ मैं देख पा रहा था, उससे लग रहा था कि कई लोग मारे गए हैं. सबसे पहले पहुंचे हेलीकॉप्टरों में से एक को मैंने देखा और वहां सिविल गार्ड की तीन गाड़ियां भी थीं.'

🇪🇸 Spain records at least five fatal high-speed rail accidents in 2026 1) Adamuz rail disaster (January 18) A high-speed Iryo train derailed in Adamuz (Córdoba) on the Madrid–Seville line after a fractured rail weld. Seconds later, a southbound Renfe train slammed into the derailed carriages, killing 46 and injuring 292. 2) Gelida train derailment (January 20) Commuter train hit a collapsed wall damaged by Storm Harry. Trainee driver killed, at least 37 injured. 3) Cartagena train accident (January 22) A passenger train in Cartagena collided with a crane arm on the tracks. Six people were injured. No fatalities. 4) Talavera la Real accident (February 12) Another rail incident in Talavera la Real added further pressure on infrastructure manager Adif. 5) Toledo high-speed collision (October 28) Today’s rear-end collision between an Iryo and a Renfe train on the Madrid-Andalusia line in Toledo has left at least 39 dead and shut down major southbound traffic. At least 86 were killed across the five accidents. Earlier incidents alone injured at least 335 people. Today’s Toledo crash happened on the same line as the January 18 Adamuz disaster. Video from the scene of the deadly Toledo rail collision — Visegrád 24 (@visegrad24) October 28, 2026

एक ट्रेन की महिला ड्राइवर सुरक्षित, दूसरी ट्रेन का पता नहीं

डेलीमेल के अनुसार, इर्यो ट्रेन की महिला ड्राइवर सुरक्षित है. लेकिन दूसरी एवीई ट्रेन के ड्राइवर और उसके साथ मौजूद एक ट्रेनी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है. पुलिस का कहना है कि वे भी हादसे में मारे गए या घायल हुए लोगों में शामिल हो सकते हैं.

स्पेन के प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने कहा कि वो इस घटना से हैरान हैं. उन्होंने एक्स पर लिखा, "टोलेडो में हुए गंभीर ट्रेन हादसे से हैरान हूं. मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और कैस्टिला-ला मांचा के चीफ के लगातार कॉन्टेक्ट में हूं."

हादसे के बाद रोकी गई रेल सर्विस

हादसे के बाद, मैड्रिड, स्यूदाद रियल और अंडालूसिया के बीच रेल सर्विस रोक दी गई. देश के रेल सिस्टम ऑपरेटर ADIF ने कहा कि ये हादसा टोलेडो प्रांत में हुआ है. ADIF ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट में लिखा, "दो ट्रेनों के बीच टक्कर के बाद मैड्रिड-अंडालूसिया हाई-स्पीड रेल लाइन पर ट्रैफिक रोक दिया गया है." हादसे के कारण रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और 100 से ज्यादा ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है. फिलहाल ये नहीं बताया गया है कि रेल सेवाएं दोबारा कब शुरू होंगी.

🇪🇸 BREAKING: At least 46 dead and 179 injured after two high-speed trains collided near Urda, Toledo, on Spain's Madrid–Andalusia line. Two carriages plunged down an embankment. Rail traffic between Madrid and Andalusia is suspended in both directions. These figures come from Spanish local media, so they could still change. The trains were reportedly a Renfe AVE and an Iryo, but I left that out until officials confirm it. — Vitamvivere (@Vitamvivere) October 28, 2026

ट्रेन ड्राइवरों की यूनियनों ने जताई हैरानी

ट्रेन ड्राइवरों की यूनियनों ने इस हादसे को बेहद अजीब बताया है. उनका कहना है कि ट्रैक की सिग्नल व्यवस्था को देखते हुए इस तरह की टक्कर होना हैरान करने वाला है. डेलीमेल के अनुसार, कि हादसे का शिकार हुई दोनों ट्रेनों में करीब 544 यात्री सवार थे. माना जा रहा है कि ज्यादातर लोगों की मौत इर्यो ट्रेन के उन दो डिब्बों में हुई, जो पटरी से उतरकर ढलान से नीचे जा गिरे थे.

अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश

मिडल स्पेन के टोलेडो शहर के पास स्थित उर्दा के मेयर मैनुएल गलान ने बताया कि आपातकालीन सेवाओं ने उनसे घायलों को रखने के लिए एक स्पोर्ट्स हॉल तैयार करने को कहा है. मंत्री एंटोनियो सान्ज कैबेलो ने कहा, 'हादसे से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हमने मोबाइल आईसीयू और अंडालूसिया स्वास्थ्य सेवा की एक लॉजिस्टिक्स सहायता गाड़ी भेजी है.'

स्वास्थ्य मंत्री मोनिका गार्सिया ने कहा कि उनका विभाग हादसे से निपटने के लिए अपने पास मौजूद सभी संसाधनों को जुटा रहा है. उन्होंने आगे कहा, 'मैं कैस्टिला ला मांचा की सरकार के साथ भी काम कर रही हूं, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें हर तरह की मदद और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें.'

इसी बीच, मैड्रिड कम्युनिटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर और अल्काजार दे सैन हुआन स्थित मांचा सेंट्रो जनरल अस्पताल ने लोगों से तुरंत रक्तदान करने की अपील की है. एल मुंडो के मुताबिक, मांचा सेंट्रो अस्पताल के प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे ठीक हो चुके ज्यादा से ज्यादा मरीजों को छुट्टी दें, ताकि ट्रेन हादसे में घायल लोगों के इलाज के लिए अस्पताल में जगह बनाई जा सके.

'मुझे नहीं पता कि वह जिंदा हैं या घायल'

एल पाइस की रिपोर्ट के अनुसार, मैड्रिड के मुख्य रेलवे स्टेशन आतोचा पर कई परिवार अपने उन रिश्तेदारों के बारे में जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जो हादसे का शिकार हुई ट्रेनों में सफर कर रहे थे. कार्लोस लार्किन की आंटी भी उन ट्रेनों में से एक में अकेले सफर कर रही थीं. अखबार से कार्लोस ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि वह जिंदा हैं या घायल, क्योंकि वह फोन नहीं उठा रही हैं. मैं इर्यो से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि पता चल सके कि हादसे में कौन-सा डिब्बा प्रभावित हुआ है. मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा.'

जनवरी में भी इसी लाइन पर हुआ था बड़ा रेल हादसा

इस साल जनवरी में भी दक्षिणी स्पेन में एडामुज में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था. ये टक्कर भी उसी लाइन पर उन्हीं ऑपरेटरों की हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच हुए एक्सीडेंट के नौ महीने बाद हुई है. उस दौरान एक ट्रेन पटरी से उतरकर सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई थी, जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई थी. ये हादसा साल 2013 के बाद स्पेन का सबसे घातक रेल हादसा था. 2013 में हुए रेल हादसे में 80 लोगों की जान चली गई थी.

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