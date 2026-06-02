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अंतरिक्ष में कहां से आ रहे थे रहस्यमयी सिग्नल? छात्र ने खोज निकाला सोर्स, वैज्ञानिक भी हैरान

अंतरिक्ष में कहां से आ रहे थे रहस्यमयी सिग्नल? छात्र ने खोज निकाला सोर्स, वैज्ञानिक भी हैरान

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अंतरिक्ष में कहां से आ रहे थे रहस्यमयी सिग्नल? छात्र ने खोज निकाला सोर्स, वैज्ञानिक भी हैरान

हमारी आकाशगंगा की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी रेडियो सिग्नलों ने वैज्ञानिकों को सालों से उलझा रखा था. लेकिन अब, एक पीएचडी छात्र की मदद से खगोलविदों ने इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझा लिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 02, 2026, 05:24 PM IST

अंतरिक्ष में कहां से आ रहे थे रहस्यमयी सिग्नल? छात्र ने खोज निकाला सोर्स, वैज्ञानिक भी हैरान

सांकेतिक तस्वीर (AI)

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ब्रह्मांड में ऐसी कई चीजें हैं जो सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान करती आई हैं. सालों से खगोलविद अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले कुछ रहस्यमयी रेडियो सिग्नलों को लेकर परेशान थे. वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये आवाजें या सिग्नल आ कहां से रहे हैं. लेकिन अब, एक पीएचडी स्टूडेंट ने इस ब्रह्मांडीय रहस्य को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है.

उसने इन अजीबोगरीब सिग्नलों के सोर्स का पता लगा लिया है, जिससे एक ऐसे दुर्लभ तारा मंडल के बारे में पता चला है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था. सिडनी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की अगुवाई में काम कर रही एक इंटरनेशनल टीम ने इस अजीब और बार-बार आने वाले सिग्नल का पीछा किया. आखिरकार वे एक ऐसे दो तारों के जोड़े तक पहुंचे, जो आपस में एक खतरनाक और अनोखे खेल में उलझे हुए हैं.

क्या है इस रहस्यमयी सिग्नल के पीछे का सच?

वैज्ञानिकों को मिले ये सबूत लॉन्ग-पीरियड रेडियो ट्रांजिएंट्स नाम की एक दुर्लभ खगोलीय घटना की पहेली को सुलझाते हैं. इस बड़ी खोज के पीछे हाथ है पीएचडी छात्र कोवी रोज का, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के आस्काप (ASKAP) रेडियो टेलिस्कोप की मदद से इस सिग्नल की सटीक लोकेशन का पता लगाया. रिसर्च में सामने आया कि यह सिग्नल एक बहुत ही घने व्हाइट ड्वार्फ यानी सफेद बौने तारे से आ रहा है. 

साथी तारे से जबरदस्ती छीन रहा गैस और मटीरियल

यह तारा अपने पास मौजूद एक साथी तारे से उसकी गैस और मटीरियल को जबरदस्ती छीन रहा है. जब यह चोरी किया हुआ मटीरियल तेजी से घूमते हुए व्हाइट ड्वार्फ की तरफ बढ़ता है, तो यह बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और इसमें से खतरनाक एक्स-रे किरणें निकलती हैं. इसी दौरान, दोनों तारों के चुंबकीय क्षेत्र आपस में टकराते हैं, जिससे हर 1.4 घंटे में भारी रेडियो धमाके होते हैं. यही धमाके धरती पर रहस्यमयी सिग्नल के रूप में रिकॉर्ड किए जा रहे थे.

आकार में छोटा, वजन में सूरज के बराबर

इस अनोखे सिस्टम को वैज्ञानिकों ने ASKAP J17455051 नाम दिया है. इसमें एक व्हाइट ड्वार्फ तारा है जो आकार में तो हमारी धरती जितना छोटा है, लेकिन उसका वजन लगभग हमारे सूरज के बराबर है. इसका साथी तारा एक छोटा रेड ड्वार्फ यानी लाल बौना तारा है, जिसका वजन सूरज का सिर्फ दसवां हिस्सा है. ये दोनों तारे एक-दूसरे के इतने करीब हैं कि महज एक घंटे से थोड़े ज्यादा समय में ही एक-दूसरे का पूरा चक्कर लगा लेते हैं. 

कितनी मायने रखती है ये खोज?

वैज्ञानिकों के लिए यह खोज इसलिए मायने रखती है क्योंकि ऐसे सिग्नल अंतरिक्ष के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक थे. हमारी पूरी आकाशगंगा में अब तक ऐसे सिर्फ एक दर्जन ऑब्जेक्ट्स ही खोजे गए हैं. पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि ये सिग्नल पल्सर यानी तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे से आते हैं, लेकिन विज्ञान के नियम इस बात की गवाही नहीं दे रहे थे. अब इस खोज ने साबित कर दिया है कि इन सिग्नलों के पीछे न्यूट्रॉन तारे नहीं, बल्कि दो तारों का अनोखा जोड़ा है. 

ब्रह्मांड के कई और गहरे राज आएंगे सामने

वैज्ञानिक इस नए तारा मंडल को ब्रह्मांड की एक रोसेटा स्टोन यानी रहस्यों को डिकोड करने वाली चाबी मान रहे हैं, जो भविष्य में अंतरिक्ष से आने वाले दूसरे अनसुलझे सिग्नलों को समझने में मदद करेगी. खगोलविदों को उम्मीद है कि आने वाले समय में जब वे और बड़े टेलिस्कोप से इसकी जांच करेंगे, तो ब्रह्मांड के कई और गहरे राज सामने आएंगे.

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