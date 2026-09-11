क्यों 2030 तक अमेरिका से युद्धकालीन कमान वापस लेगा दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया को बताया अपना मुख्य दुश्मन

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दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री उम्मीदवार कांग शिन-चुल ने कहा कि सियोल बिना किसी अतिरिक्त शर्त के अमेरिका से युद्धकालीन ऑपरेशनल कंट्रोल (OPCON) वापस लेना चाहता है.
South Korea OPCON Transfer: दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री पद के उम्मीदवार कांग शिन-चुल ने कहा है कि सियोल अमेरिका से युद्धकालीन ऑपरेशनल कंट्रोल (OPCON) बिना किसी अतिरिक्त शर्त के वापस लेना चाहता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत ‘नो एडेड कंडीशंस’ यानी बिना किसी नई शर्त के सिद्धांत पर ही आगे बढ़ रही है.
संसदीय पुष्टि सुनवाई से पहले सांसद यू योंग-वोन को दिए गए लिखित जवाब में कांग ने कहा कि रक्षा मंत्रालय इसी सिद्धांत के आधार पर अमेरिका के साथ द्विपक्षीय परामर्श कर रहा है. कांग शिन-चुल इससे पहले दक्षिण कोरिया-अमेरिका संयुक्त बल कमान (CFC) के पूर्व उप कमांडर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
दक्षिण कोरिया की ली जे-म्युंग सरकार वर्ष 2030 में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले, या संभव हो तो अगले साल ही, युद्धकालीन ऑपरेशनल कंट्रोल अपने हाथ में लेने की योजना पर काम कर रही है. गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया ने वर्ष 1994 में शांतिकालीन ऑपरेशनल कंट्रोल तो वापस हासिल कर लिया था, लेकिन युद्धकालीन कमान अब भी अमेरिका के पास ही बनी हुई है.
वर्ष 2007 में दोनों देशों ने अप्रैल 2012 तक ओपीसीओएन हस्तांतरण करने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन उत्तर कोरिया के लगातार बढ़ते परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों के कारण इस प्रक्रिया को कई बार टालना पड़ा. इसके बाद अक्टूबर 2014 में दोनों देशों ने 'कंडीशंस-बेस्ड' यानी शर्तों पर आधारित हस्तांतरण योजना को अपनाया था. इसके तहत दक्षिण कोरिया को भविष्य की संयुक्त कमान का नेतृत्व करने, उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने की क्षमता विकसित करने और अनुकूल क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल सुनिश्चित करने जैसी शर्तें पूरी करनी थीं.
ओपीसीओएन हस्तांतरण की समयसीमा को लेकर सियोल और वॉशिंगटन के बीच कुछ मतभेद अभी भी बने हुए हैं. अमेरिकी सेना के कोरिया कमांडर जनरल जेवियर ब्रुनसन ने हाल ही में कहा था कि राजनीतिक जल्दबाजी को सैन्य तैयारियों पर हावी नहीं होने दिया जाना चाहिए.
हालांकि, कांग शिन-चुल ने इन मतभेदों को ज्यादा गंभीर मानने से इनकार किया और कहा कि दोनों पक्ष उच्चस्तरीय चैनलों के जरिए लगातार करीबी बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अपनी नियुक्ति के बाद वह इस साल होने वाली प्रमुख द्विपक्षीय रक्षा बैठक से पहले संयुक्त बल कमान की फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी (FOC) प्रमाणन प्रक्रिया को पूरा कराने की दिशा में काम करेंगे.
उत्तर कोरिया को लेकर अपनी सख्त नीति को स्पष्ट करते हुए कांग ने कहा कि दक्षिण कोरिया का दुश्मन उत्तर कोरियाई शासन और उसकी सेना है. उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी दक्षिण कोरिया की सुरक्षा, नागरिकों और संपत्ति के लिए खतरा पैदा करेगा, उसे दुश्मन माना जाएगा.
कांग ने यह विश्वास भी जताया कि तत्काल ओपीसीओएन हस्तांतरण की स्थिति में भी दक्षिण कोरिया खुद की रक्षा करने में सक्षम है. हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके लिए दक्षिण कोरिया और अमेरिका के द्विपक्षीय गठबंधन में पारस्परिक विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा.