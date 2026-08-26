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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

3 दिनों में मिले 4 शव... इस शहर में सीरियल किलर का खौफ! कई लोग लापता

इस द्वीप पर महज 3 दिनों के भीतर एक महिला समेत 4 लोगों के शव बरामद होने और दर्जनों लोगों के अचानक गायब होने के बाद से सीरियल किलर की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 26, 2026, 07:54 AM IST

3 दिनों में मिले 4 शव... इस शहर में सीरियल किलर का खौफ! कई लोग लापता

जेजू द्वीप (Image- Unsplash)

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दक्षिण कोरिया के मशहूर पर्यटन स्थल जेजू द्वीप से एक बेहद खौफनाक खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. महज तीन दिनों के भीतर एक महिला समेत चार लोगों की लाशें मिलने से हर तरफ अफरातफरी मच गई है. सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही हैं कि द्वीप पर कोई सीरियल किलर घूम रहा है जो लोगों को निशाना बना रहा है.

पिछले कुछ हफ्तों में एक दर्जन से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं. इस घटना ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद खुद राष्ट्रपति ली जे-म्युंग को आगे आकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा देना पड़ा है. इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ 37 साल की जांग मी-रान नाम की महिला के केस से आया, जो 12 मई से लापता थीं. 

लापता महिला की मिली लाश

सोमवार को उनकी लाश एक खजूर के फार्महाउस के पास बेहद खराब हालत में मिली, जो उनके ठहरने की जगह से महज एक किलोमीटर दूर था. शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर किसी चोट या हमले के निशान नहीं मिले हैं. जिस हालत में लाश मिली, उससे पुलिस को फांसी या खुदकुशी का शक हुआ, लेकिन असली वजह का पता लगाने के लिए फोरेंसिक और मोबाइल डेटा की जांच जारी है. 

पुलिस विभाग के अंदर फर्जीवाड़ा आया सामने

फिलहाल पुलिस को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो किसी सीरियल किलर की तरफ इशारा करता हो. मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब पुलिस विभाग के अंदर से ही एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया. जांच में पता चला कि मिसिंग केस संभालने वाले एक पुलिस अफसर ने लगभग डेढ़ साल में करीब 298 गुमशुदगी के मामलों को निपटाया था. 

गलत तरीके से बंद कर दिया मिसिंग केस

इस अफसर ने जांग मी-रान के बॉयफ्रेंड से झूठ बोला कि उसकी बात महिला से हो चुकी है और वह अपना पता किसी को नहीं बताना चाहती. इसके बाद अफसर ने केस बंद कर दिया और सिस्टम से सारा रिकॉर्ड तक मिटा दिया. हद तो तब हो गई जब इसी अफसर ने 60 साल के एक बुजुर्ग का मिसिंग केस भी गलत तरीके से बंद कर दिया, जिनकी लाश हाल ही में मिली है. 

नेशनल पुलिस एजेंसी ने सख्त कदम उठाए

अफसर पर धोखाधड़ी और लापरवाही के आरोप में अदालत में केस चल रहा है. पुलिस महकमे की इस भारी लापरवाही और लीपापोती को देखते हुए नेशनल पुलिस एजेंसी ने सख्त कदम उठाए हैं. जेजू वेस्टर्न पुलिस स्टेशन के मौजूदा और पूर्व प्रमुखों समेत चार वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से पद से हटा दिया गया है. 

राष्ट्रपति ने दिए सख्त निर्देश

देश के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने मामले की गहराई से निष्पक्ष जांच और पुलिस महकमे में बड़े बदलाव के निर्देश दिए हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर मैप बनाकर मौतों और गायब हो रहे लोगों को आपस में जोड़कर कई तरह की थ्योरी बनाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासन ने साफ किया है कि इन चारों मौतों में कोई आपसी संबंध, मानव तस्करी या सीरियल किलर का एंगल अभी तक साबित नहीं हुआ है. फिलहाल पूरे द्वीप पर जांच तेज कर दी गई है. 

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान के किराना हिल्स पर क्या हुआ था? भारत ने किया था हमला! पूर्व CDS ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी

 

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