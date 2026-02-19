इस देश ने अपने ही Ex-President को उम्रकैद दे दी, जानें क्यों मिली इतनी बड़ी सजा

दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. उन्हें यह सजा दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने के मामले में दोषी करार किया गया है. उन पर संसद पर अवैध कब्जे और तानाशाही कदम उठाने का आरोप था.

दक्षिण कोरिया ने अपने ही पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल को उम्र कैद की सज़ा दे दी है. यून सूक येओल देश में जबरन मार्शल लॉ लगाने के दोषी पाए गए हैं. उन्होंने साल 2024 में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी. 19 फरवरी को

दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल की एक अदालत ने उम्र कैद पर फैसला सुनाया.

किस मामले में दोषी पाए गए दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति?

यून पर 3 दिसंबर, 2024 को छह घंटे तक चले मार्शल लॉ के जरिए बगावत करने का आरोप लगाया गया था. ये आरोप जनवरी 2025 में लगाए गए. आरोप के मुताबिक, यून ने पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून और दूसरों के साथ मिलकर संविधान को नुकसान पहुंचाने के मकसद से दंगा करने की साजिश रची. इस साज़िश के तहत यून ने युद्ध या युद्ध जैसी नेशनल एमरजेंसी नहीं होने के बावजूद मार्शल लॉ घोषित कर दिया.

कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?

न्यूज़ एजेंसी योनहाप के मुताबिक, साल 2024 में यून सूक येओल ने मार्शल लॉ का आदेश दिया था. राष्ट्रपति के इस आदेश को बगावत माना गया. सोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यून को बगावत की कोशिश का दोषी पाया. उन उन्हें नेशनल एसेंबली को कमज़ोर करने की कोशिश का दोषी पाया गया. कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात पर ज़ोर दिया कि यून ने नेशनल एसेंबली में सेना भेज दी थी. यही इस केस की जड़ है. बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ कोर्ट में हुई सुनवाई का सीधा प्रसारण नेशनल टीवी पर किया गया.

प्रॉसीक्यूशन ने मांगी थी सजा ए मौत

इस साल जनवरी में इस मामले में सुनवाई पूरी हुई. आखिरी सुनवाई के दौरान स्पेशल एडवोकेट चो यून-सुक की टीम ने पूर्व राष्ट्रपति के लिए मौत की सज़ा की मांग की थी. प्रॉसीक्यूशन ने कहा था कि यून ने न्यायपालिका और विधायिका पर कब्जा करके लंबे समय तक सत्ता में रहने के मकसद से मार्शल लॉ का आदेश दिया. इसके लिए वह ज्यादा से ज्यादा सज़ा के हकदार हैं. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई.

