नेपाल की नई सरकार के सामने Gen-Z की अटपटी शर्त, क्या सुशीला कार्की कर पाएंगी इसे पूरा? जानिए क्या है मामला

अंतर्राष्ट्रीय खबरें
नेपाल में तख्तापलट के बाद नई सरकार बनते ही सुशीला कार्की के सामने जेन जी रोज कोई- कोई शर्त रख रहे हैं. हाल ही में उन्होंने शर्त रखी है कि देश के सभी नेताओं के जेल में बंद कर दिया जाए.
आज से लभभग 15 दिन पहले नेपाल में तख्तापलट हो गया था. तत्कालीन पीएम औली के देश छोड़ने के बाद Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की को पीएम बनाया था, सुशीला कार्की की ईमानदारी की वजह से उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया था. लेकिन अब Gen-Z प्रदर्शनकारी सुशीला कार्की के सामने नई-नई शर्तें रखने लगे हैं. आइए जानते है की सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद जेन जी की पीएम से क्या डिमांड है.
देश के सभी नेताओं को भेजा जाए जेल
दरअसल Gen-Z प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि देश के सभी नेताओं और को जेल में ठूंस दिया जाए. नेताओं का साथ देने वाले अफसरों को भी तुरंत पद से हटाया जाए और सलाखों के पीछे भेजा जाए. दूसरी तरफ सुशीला कार्की कह चुकी हैं कि देश में कानून का शासन स्थापित करने के लिए सबकुछ करेंगी. भ्रष्ट लोगों पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं. रोज नई शर्तें रख रहे हैं.
सुदन गुरुंग का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल
बता दें के नेपाल में Gen-Z का नेतृत्व कर रहे सुदन गुरुंग का एक सोशल मीडिया पोस्ट इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे पोस्ट में लिखा है कि 'केपी शर्मा ओली सरकार के सभी मंत्रियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. हमारी सबसे पहली डिमांड यही है कि करप्शन को अगर देश से खत्म करना है तो नेताओं को जेल भेजना होगा. पीएम सुशीला कार्की हमारी मां हैं और हम मानते हैं कि वह हमारी रक्षा करेंगी.'
