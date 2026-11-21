भारतीय बिजनेसमैन ने बताया कि 2020 में ये घर उन्होंने वाइफ और बेटी के नाम पर खरीदा था. इसकी देखरेख के लिए एक व्यक्ति को तैनात किया है. घर पर हर साल करीब 10 लाख रुपये खर्च होते हैं.

इटली में सोनिया गांधी का घर सिख फैमिली ने 2020 में खरीदा था. (फोटो-X)

कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के इटली वाले घर को वहां के भारतीय बिजनेसमैन सुखदेव सिंह कंग ने छह साल पहले खरीदा था. कंग इस घर को अब एक म्यूजियम में बदलना चाहते हैं. इसके लिए वो गांधी फैमिली से मिलना चाहते हैं ताकि वो म्यूजियम में कुछ यादगार चीजें जोड़ सकें.

सुखदेव सिंह कंग ने पाटीआई को बताया, 'इसका नाम 'इंडियन हाउस' रखा गया है और इस पर तिरंगा लगा हुआ है. बाहर लगी नेमप्लेट पर इसे 'सोनिया गांधी का जन्मस्थान' बताया गया है.'

उन्होंने बताया कि इटली के विसेंजा प्रांत के लुसियाना में स्थित इस छह कमरों वाले घर की बिल्डिंग धूसर पत्थर और कंक्रीट से बनी है. उन्होंने बताया कि यह उनके ब्रेशिया स्थित आवास से करीब एक घंटे की दूरी पर है. कंग के मुताबिक, इसी घर में सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर, 1946 को हुआ था और उन्होंने बचपन यहीं बिताया था.

1992 में होशियारपुर से इटली गए थे सुखदेव सिंह कंग

कंग अमृतसर की यात्रा पर आए हुए हैं. वो साल 1992 में होशियारपुर के एक गांव से इटली चले गए थे और तब से वहीं रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि वहां बसना आसान नहीं था. शुरुआत में वहां डेयरी फॉर्म, कृषि क्षेत्र और एक कारखाने में काम किया.

6 साल पहले खरीदा था सोनिया गांधी का घर

भारतीय बिजनेसमैन ने कहा, 'मैंने 2020 में यह घर अपनी वाइफ और बेटी के नाम पर खरीदा था. इसकी देखरेख के लिए एक व्यक्ति को तैनात किया है. अगर कोई टूरिस्ट इस घर को देखना चाहता है तो वह व्यक्ति इसकी व्यवस्था करता है.'

हर साल खर्च करते हैं 10 लाख रुपये

उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स समेत इस घर के रखरखाव पर वह हर साल करीब 1,000 यूरो यानी करीब 10 लाख रुपये खर्च करते हैं. कंग ने कहा कि वह और उनका परिवार गांधी परिवार के प्रशंसक हैं. उन्होंने कहा कि वह हर साल सोनिया गांधी का जन्मदिन एक बड़े सार्वजनिक समारोह का आयोजन करके मनाते हैं.

इस घर को खरीदने के बारे में कारोबारी ने कहा, 'मुझे इटली में अपने कुछ जानने वालों से पता चला था कि यह इच्छा जताई जा रही है कि यह घर किसी भारतीय और सिख परिवार के पास जाए.'

सोनिया गांधी के घर को बनाएंगे म्यूजियम

उन्होंने बताया कि तब से उन्होंने घर को उसी स्थिति में बनाए रखा है और उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन इसे म्यूजियम के रूप में डेवलेप कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि इसके कारण खासकर इटली आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए एक नया पर्यटन स्थल भी जुड़ जाएगा.

कंग ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि पूरी तरह विकसित होने के बाद यह म्यूजियम सैकड़ों पर्यटकों को आकर्षित करेगा और स्थानीय गांव की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देगा. उनकी पत्नी और बेटी भी इस योजना से सहमत हैं.

किराए पर देने या गुरुद्वारा नहीं बनाना चाहती फैमिली

उन्होंने कहा, 'मेरे परिवार ने पहले इस संपत्ति को किराये पर देने या यहां गुरुद्वारा बनाने के प्रस्ताव ठुकरा दिए थे क्योंकि वे सोनिया गांधी और माइनो परिवार से इसके ऐतिहासिक जुड़ाव को बनाए रखना चाहते थे.'

सुखदेव कंग ने बताया कि वह जल्द से जल्द इस संपत्ति को अत्याधुनिक म्यूजियम के रूप में विकसित करना चाहते हैं, लेकिन गांधी परिवार से जुड़ी पर्याप्त जानकारी नहीं होने के कारण परियोजना आगे बढ़ाने में मुश्किल आ रही है.

सोनिया-राहुल-प्रियंका से मिलना चाहते हैं कंग

उन्होंने कहा कि अब उनकी अगली कोशिश सोनिया गांधी और उनके बच्चों राहुल तथा प्रियंका से मिलने की है, ताकि यह समझ सकें कि प्रस्तावित म्यूजियम में उनके परिवार की कौन-कौन सी निजी वस्तुएं, तस्वीरें, दस्तावेज और अन्य यादगार चीजें प्रदर्शित की जा सकती हैं.

कंग ने कहा, 'म्यूजियम के लिए हमें कई चीजों की जरूरत है. ये चीजें मिल जाने के बाद हम उन्हें वहां प्रदर्शित करेंगे.'

कभी नहीं सोचा- सोनिया गांधी के पुश्तैनी घर की चाबियां मेरे पास होंगी: कंग

सोनिया गांधी के जीवन, खासकर इटली में उनके बचपन के दिनों के बारे में लोगों की दिलचस्पी उनके संस्मरण के विमोचन के बाद फिर बढ़ गई है.

सुखदेव सिंह कंग भी इस पुस्तक को पढ़ने के लिए उत्सुक हैं. उन्होंने कहा, 'कुछ साल पहले पंजाब के कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने सोनिया गांधी का घर देखा है. जिस तरह एक समय सोनिया गांधी ने भी शायद यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनकी शादी ऐसे परिवार में होगी, जहां उनकी सास देश की प्रधानमंत्री होंगी. उसी तरह, क्या मैं कुछ साल पहले कल्पना कर सकता था कि एक दिन उनके पुश्तैनी घर की चाबियां मेरे पास होंगी?'

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