तस्करी, तंत्र-मंत्र और 13 एल्बिनो का कत्लेआम, मेडागास्कर में मासूम जिंदगियों के तन से सिर जुदा होने की खौफनाक कहानी

18 महीने की बच्ची लैंड्रिसिया एल्बिनिज्म से जूझ रही उन 13 लोगों में से एक थी जिन्हें इस साल मौत के घाट उतार दिया गया. खौफनाक कहानी पढ़ आपकी भी रूह कांप उठेगी...

एल्बिनिज्म बीमारी से जूझ रही 18 महीने की बच्ची की हत्या

अंधविश्वास की वजह से इस साल 13 एल्बिनो का हो चुका है कत्ल

एल्बिनिज्म में सफेद हो जाती है शरीर की चमड़ी

दुनिया के गरीब देशों में से एक है मेडागास्कर

मई के उस काले दिन ने मेडागास्कर के तटीय शहर तोलिआरा के बाहरी इलाके में रहने वाली निकोल सोआलाला का पूरा संसार ही बदलकर रख दिया था. तीन लोग घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे. सोआलाला के पति ने जब उनसे पूछा कि आखिर उन्हें क्या चाहिए तो जवाब देने की बजाए उन्होंने डंडों और कुल्हाड़ी से उनपर हमला बोल दिया. उन्होंने उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह बेहोश नहीं हो गए.

इन सबके बीच सोआलाला को अपनी 18 महीने की एल्बिनिज्म नाम की बीमारी से जूझ रही बच्ची लैंड्रिसिया की चिंता सता रही थी. अपनी बच्ची को हमलावरों से बचाने के लिए वह जो कुछ भी कर सकती थीं, उन्होंने किया. उन्होंने बच्ची को अपनी पीठ पर लादा और उसके पूरे शरीर को कपड़े से ढक दिया. वह चाहती थीं कि हमलावर उसे देख न पाएं. लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो पहले से ही पूरी रेकी करके आए हैं. सोआलाला की 15 साल की सबसे बड़ी बेटी अपने दो भाई-बहन के साथ मेज के नीचे छिप गए.

'बच्ची को छोड़ दो वरना जान से जाओगी'

जब सोआलाला के पति बेहोश हो गए तो हमलावर उनकी ओर मुड़े. सोआलाला ने बताया- 'मुझे ऐसा लगा, जैसे वे मेरे ही लिए आए हों और मैं मरने का इंतजार कर रही थी. लेकिन अचानक उनमें से एक हमलावर जिसके हाथों में कुल्हाड़ी था, मुझसे मेरा बच्चा छीनने लगा. मैं बच्ची को खुद से चिपकाए हुए उसे मजबूती से जकड़े रही.' हमलावर ने जोर से कहा- 'बच्ची को छोड़ दो.' सोआलाला ने बच्ची को नहीं छोड़ा और पूरी ताकत के साथ उसे सीने से लगाए रखा. उस आदमी ने फिर से कहा- 'बच्ची को छोड़ दो वरना जान ले जाओगी.' धीरे-धीरे पकड़ कमजोर हुई और हमलावर बच्ची के छूटते ही उसे लेकर भाग खड़ा हुआ.

सोआलाला बताती हैं- 'मेरा दिल दुख रहा था और मेरे पैरों ने भी जवाब दे दिया था. मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी.' वो बच्ची के पीछे बमुश्किल 100 मीटर ही भाग पाई होंगी कि स्कूल की लाल गेट के सामने लड़खड़ाकर गिर पड़ीं. हमलावर बच्ची को लेकर भागने में कामयाब हो गया.

कुछ दिनों के बाद लैंड्रिसिया की सिर कटी हुई लाश एक तांत्रिक के घर से मिला. वहां बच्ची के सिर का कोई अता-पता नहीं था. बच्ची का सिर एक सूटकेस के अंदर प्लास्टिक में लिपटा हुआ वहां से कई किलोमीटर दूर मिला.

साल 2026 में अब तक 13 एल्बीनो का सिर हुआ कलम

लैंड्रिसिया एल्बिनिज्म से जूझ रही उन 13 लोगों में से एक थी जिन्हें इस साल मौत के घाट उतार दिया गया. साल 2022 में इस बीमारी के जूझ रहे लोगों के अधिकारों की वकालत करने के लिए एल्बिनोज मेडागास्कर नाम का एक संगठन बनाया गया था. इस संगठन के मुताबिक, इस साल मेडागास्कर में एल्बिनिज्म से जूझ रहे लोगों की हत्या का रिकॉर्ड बेहद खौफनाक स्तर तक पहुंच चुका है. अब तक इस तरह 13 लोगों की मौत हो चुकी है और हर मामले में लाख मिलने पर यह पाया गया कि उनका सिर तन से जुदा था.

इस संगठन की अध्यक्ष फल्गेंस सोजा ने बताया- 'स्थिति बेहद गंभीर और खतरनाक हो चली है. एल्बिनो लोग बड़ी-बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और हम खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं.' सोजा खुद भी इस बीमारी से जूझ रही हैं.

क्या है एल्बिनिज्म?

एल्बिनिज्म एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें शरीर में चेहरे, बाल और आंखों में रंग देने वाले मेलानिन पिगमेंट बनने की मात्रा कम हो जाती है. यह सभी जातीय समूहों में पाया जाता है. इस बीमारी से जूझ रहे लोगों में आंखों की रोशनी कम होने और स्किन कैंसर का खतरा भी सामान्य लोगों से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक, अफ्रीका के उप-सहारा वाले इलाके में एल्बिनिज्म की बीमारी से जूझ रहे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है. जहां दूसरे देशों में हर 4000 में से एक व्यक्ति इस बीमारी से जूझ रहा है, वहीं यहां इससे प्रभावित लोगों की संख्या इस आंकड़े से ज्यादा है.

अफ्रीकी देशों में इस बीमारी से जूझ रहे लोगों को अंधविश्वास की वजह से हत्या, बलात्कार और अंग-भंग जैसे गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है. एल्बीनो लोगों को लेकर यहां धारणा बन गई है कि उनके शरीर के अंग धन, राजनीतिक सफलता और गुड लक लाते हैं. मेडागास्कर में इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के आंखों की मांग सबसे ज्यादा होती है. सबसे ज्यादा निशाना बच्चों को बनाया जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उनके शरीर के अंग से बनने वाली दवाई और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है. इसके अलावा वे खुद अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते इसलिए उन्हें निशाना बनाना और किडनैप करना अपराधियों के लिए आसान होता है.

अंधविश्वास की वजह से वहशी दरिंदे बन गए हैं लोग

मेडागास्कर में हर एक शख्स को इन अपराधों की जानकारी है लेकिन कोई भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहता. मेडागास्कर में एल्बीनो लोगों के खिलाफ हो रही इस तरह की क्रूरता कोई आज की घटना नहीं है. सोजा को याद है कि उन्होंने 2017 में किसी व्यक्ति के सिर कलम किए जाने की घटना के बारे में पहली बार सुना था.

एल्बिनिज्म पर यूएन की इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मुलुका-एन मित्ती ड्रमंड को साल 2021 से मेडागास्कर में हत्याओं की रिपोर्ट मिलनी शुरू हुई. उन्होंने बताया- 'हमने 2020 के आखिर से 2022 तक 28 से ज्यादा हमलों को रिकॉर्ड किया जिसमें अधिकतर अपराध बच्चों के साथ हुए थे. इन घटनाओं में हमलावरों की पहचान भी अलग-अलग तबकों से हुई. इसमें पीड़ित के रिश्तेदार, समुदाय के लोग, दूसरे इलाकों से आने वाले लोग और दहालो जनजाति तक शामिल थे. ज्यादातर अपराधी एल्बिनिज्म से ग्रसित लोगों के शरीर के अंग या उनका शोषण करके आर्थिक फायदा उठाने की नीयत से ऐसा कर रहे हैं. ड्रमंड के मुताबिक, इस तरह के ज्यादातर मामलों में सिर्फ बिचौलिए पकड़े जाते हैं और मास्टरमाइंड कानून से साफ बचकर निकल जाते हैं.

एल्बिनिज्म से पीड़ित बच्चों की हत्या करके उनकी आंखें हासिल करने वाले लोगों को भारी-भरकम पैसे मिलते हैं. इसमें पूरा गिरोह काम करता है और चुनाव के दौरान तो ऐसी हिंसाएं और बढ़ जाती हैं. दबी जुबान से लोगों का यहां तक कहना है कि बड़े पॉलिटीशियन और बिजनेसमैन भी इस तरह की हत्याओं की सुपारी दे रहे हैं.





दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है मेडागास्कर

मेडागास्कर धरती पर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है और यहां की 80 प्रतिशत आबादी हर दिन $2.15 यानी करीब 206 भारतीय रुपयों में जीने के लिए मजबूर है. साल 1958 में फ्रांस से आजादी मिलने के बाद इस देश ने राजनीतिक अस्थिरता, विवादित चुनाव और हिंसक तख्तापलट के कई दौर देखे हैं. अक्टूबर 2025 में युवाओं के प्रदर्शन ने राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को सत्ता से हटा दिया था और कर्नल माइकल रैंड्रियानिरिना ने खुद को अंतरिम सरकार का प्रमुख घोषित किया था जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये 18 से 24 महीनों तक चलेगी.

यह देश जलवायु संकट की वजह से आपदाओं के प्रति भी बेहद संवेदनशील है. हर साल सूखा, बाढ़, चक्रवात जैसी आपदाएं यहां के लोगों की मौत, विस्थापन और फसलों और बुनियादी ढांचों की नुकसान की वजह बनती हैं. इस साल कम उपज और अल नीनो की वजह से देश के दक्षिणी इलाके में आपातकालीन स्थिति पैदा होने का खतरा है जिससे खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का स्तर भी काफी बढ़ जाएगा.

पॉपुलेशन बढ़ रहा लेकिन विकास और खुशहाली में आ रही गिरावट

मेडागास्कर में यूएन की सीनियर ह्यूमन राइट्स एडवाइजर सबीना लाउबर का यह मानना है कि इन्हीं वजहों से लोग एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों को और ज्यादा निशाना बना रहे हैं. उन्होंने कहा- 'मेडागास्कर दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जहां पिछले 10 साल में विकास और खुशहाली के हर सूचकांक में गिरावट आई है. उसी समय में देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है और लोग खुद को जिंदा रखने के लिए इस हद तक जा रह हैं और आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए खतरनाक चीजों का सहारा ले रहे हैं.

सोआलाला की बेटी के अपहरण के कुछ घंटों के बाद घर के आंगन में एक फोन और चप्पल मिला. हमलावरों के इस सामान को पुलिस आगे की तहकीकात के लिए अपने साथ ले गई. अस्पताल में अपने पति मारियो विलियम सोलोवेनिन से मुलाकात के बीच सोआलाला को याद आया कि उन्होंने एक हमलावर को पहले भी देखा है. 3 महीने पहले वह अपने पति के साथ लैंड्रिसिया के हाथ में सनबर्न से झुलसने का इलाज करवाने अस्पताल गई थीं. रास्ते में उनके पति की मुलाकात एक व्यक्ति से हुए थी जिसे वह रिक्शा चलाने के अपने काम के सिलसिले में जानते थे. सोआलाला को याद है कि बाद में वह व्यक्ति घर भी आया था. अब परिवार को लग रहा है कि असल में वह उनके घर की रेकी कर रहा था.

सोआलाला ने यह बात पुलिस को बताई और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई. पुलिस की सख्ती में उसने अपने साथियों के नाम भी बता दिए. इस बात की जानकारी भी मिली कि आखिर लैंड्रिसिया का शव कहां है. जब सोआलाला को बताया गया कि उनकी बेटी की सिर कटी लाश मिली है तो उनका सबसे पहला सवाल यही था कि क्या बच्ची की आंखें मौजूद थीं. इस घटना ने एक मां को पागल कर दिया है. अब तक इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. अब सवाल यह है कि आखिर मेडागास्कर के एल्बीनो लोगों के खिलाफ लंबे समय से हो रही यह क्रूरता कब रुकेगी.