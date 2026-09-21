सिंगापुर में किताबें पढ़ने पर लोगों को दिए जा रहे पैसे! जानिए क्यों शुरू की गई ये अनोखी पहल?

सिंगापुर के नेशनल लाइब्रेरी बोर्ड ने एक अनोखा 'रीड एंड अर्न' अभियान शुरू किया है. इसके तहत किताबें पढ़ने पर नागरिकों को वर्चुअल कॉइन्स मिलते हैं, जिन्हें नगद इनाम में बदला जा सकता है.

स्क्रीन स्क्रॉलिंग और रील्स के इस जमाने में सिंगापुर एक अनोखी पहल लेकर आया है. सिंगापुर की सरकार अपने नागरिकों को फोन छोड़कर किताबें पढ़ने के लिए पैसे दे रही है. देश के नेशनल लाइब्रेरी बोर्ड ने 5 साल का एक राष्ट्रीय पठन अभियान शुरू किया है. इसका मकसद लोगों में दिन में कम से कम 15 मिनट पढ़ने की आदत डालना है.

कैसे काम करती है ये 'रीड एंड अर्न' स्कीम?

इस योजना के तहत अगर आप कम से कम 15 मिनट पढ़ते हैं, तो उसे एक क्वालिफाइंग सेशन माना जाएगा. 15 मिनट पढ़ने पर आपको 20 वर्चुअल कॉइन्स मिलते हैं. 1,000 कॉइन्स इकट्ठा होने पर 1 सिंगापुर डॉलर (लगभग 60-65 रुपये) मिलता है यानी 1 डॉलर कमाने के लिए आपको 50 दिन (रोजाना 15 मिनट) पढ़ना होगा.

क्या है नियम?

एक दिन में केवल एक ही सेशन काउंट होगा. फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस साल के अंत तक चलाया जा रहा है. इसमें एक चैरिटी एलिमेंट भी है. लाइब्रेरी बोर्ड का लक्ष्य इस साल 7.5 मिलियन (75 लाख) मिनट की रीडिंग दर्ज करना और 1.5 लाख सिंगापुर डॉलर जुटाना है.

बोर्ड का मानना है कि पढ़ने के लिए ढेर सारे खाली समय की जरूरत नहीं है. बस 3 बस स्टॉप के बीच सफर करते वक्त, बस का इंतजार करते हुए या सुबह की चाय/कॉफी के साथ भी 15 मिनट निकाले जा सकते हैं.

सिंगापुर को पढ़ाई की चिंता क्यों सता रही है?

सिंगापुर में यह पहल सिर्फ किताबें खत्म करवाने के लिए नहीं है, बल्कि डिजिटल गैजेट्स से घटते अटेंशन स्पैन यानी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और ब्रेन रॉट यानी कमजोर होती दिमागी क्षमता से निपटने के लिए है.

लाइब्रेरी बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव मेलिसा टैम का कहना है, "शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट जैसे- रील्स, शॉर्ट्स, हमें अपडेट तो रखता है, लेकिन लंबी किताबें पढ़ने से एकाग्रता, सोचने की क्षमता और कल्पना शक्ति मजबूत होती है. हम अपने नागरिकों को जागरूक और विचारशील बनाना चाहते हैं."

अंतरराष्ट्रीय सर्वे बताते हैं कि अमेरिकी बच्चों में पढ़ने की क्षमता घटी है, जबकि सिंगापुर के छात्र पढ़ाई में दुनिया में काफी आगे हैं. इसके बावजूद सिंगापुर सरकार को डर है कि बड़े होने और परीक्षाओं के तनाव के चलते बच्चे किताबों से दूर हो जाते हैं.

क्या पैसों के दम पर पढ़ाई से प्यार हो सकता है?

इस स्कीम को लेकर दो तरह की राय सामने आ रही हैं. कुछ लोगों का कहना है कि आज के दौर में जब टिकटॉक और शॉर्ट वीडियो लोगों का दिमाग भटका रहे हैं, तब इस तरह का छोटा सा प्रोत्साहन लोगों को स्क्रीन से हटाकर किताबों की ओर लाने में मददगार साबित होगा.

वहीं, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो लोग पहले से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उनके लिए तो यह इनाम अच्छा है. लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, उन्हें सिर्फ थोड़े से पैसों का लालच देकर लंबे समय के लिए पक्की आदत नहीं डलवाई जा सकती. असली सफलता तब मिलेगी जब लोग सिर्फ इनाम के लिए नहीं, बल्कि अपनी उत्सुकता के लिए पढ़ना शुरू करेंगे.

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