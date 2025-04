Florida university shooting: अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की घटना से दो लोगों की मौत हो गई और कम से कम पांच लोग घायल बताए जा रहे हैं. सभा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है. गोलीबारी करने वाले आरोपी की पहचान फीनिक्स इनकर (20) के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, युवक ने गोलीबारी के लिए अपनी मां की बंदूक का इस्तेमाल किया. यह 20 वर्षीय युवक लियोन काउंटी पुलिस के एक अधिकारी का एक बेटा है और लियोन काउंटी शेरिफ कार्यालय युवा सलाहकार परिषद का सदस्य है. विश्वविद्यालय ने गुरुवार दोपहर कैम्पस में एक एक्टिव शूटर होने का अलर्ट जारी किया था और बताया था कि पुलिस स्टूडेंट यूनियन यूनियन के पास कार्रवाई कर रही है. इसके बाद एंबुलेंस, फायर टेंडर्स और कई लॉ एंफोर्समेंट एजेंसियों के गश्ती वाहन यूनिवर्सिटी कैम्पस की ओर दौड़ पड़े.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घटना को भयानक बताया और कहा कि गोली चलाने का काम बंदूक से नहीं होता, बल्कि लोग करते हैं. इससे पहले, इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ बैठक से पहले, ट्रम्प ने विश्वविद्यालय में गोलीबारी को 'शर्मनाक' कहा, लेकिन संकेत दिया कि वह अमेरिकी बंदूक कानूनों में बदलाव करने की संभावना नहीं रखते हैं.

यह भी पढ़ें -' मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन और कोई रास्ता नहीं' पत्नी ने किया केस तो रिश्तेदारों को व्हाट्सऐप करके IT वर्कर ने कर ली सुसाइड

Continue to shelter in place. Law enforcement is actively clearing rooms on the main campus. Continue to shelter in place until law enforcement contacts you.

Persons in need of immediate emergency assistance should call 9-1-1 or FSUPD at 850-644-1234.

Visit… pic.twitter.com/cIGTzrp08Q