अवामी लीग के ऑनलाइन 'दायमुक्ति पर्व' कार्यक्रम में शेख हसीना ने प्रताड़ित कार्यकर्ताओं से बात की. हसीना 16 दिसंबर को ढाका वापस लौट रही हैं.

बांग्लादेशी अदालत ने छात्रों के प्रदर्शन को कुचलने के केस में हसीना को गैर-मौजूदगी में फांसी की सजा सुनाई है. (Photo IANS)

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने देश की आजादी को लेकर एक बहुत अहम बात कही है. शनिवार (28 नवंबर 2026) रात आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश को आजादी न मिली होती, तो देश में प्रधानमंत्री का पद ही मौजूद नहीं होता. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर देश आजाद नहीं हुआ होता, तो लोगों को आज भी पाकिस्तानी सेना के जुल्म और अत्याचार सहने पड़ते.

शेख हसीना ने भाषण के दौरान देश की आज़ादी में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के आवाम के हक और भलाई के लिए पूरा जीवन न्योछावर कर दिया था. यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब बांग्लादेश की राजनीति में भारी हलचल और तनाव देखा जा रहा है.

शेख हसीना ने किसे संबोधित किया?

शेख हसीना का यह भाषण शनिवार रात 9 बजे प्रसारित किया गया था. इस खास ऑनलाइन कार्यक्रम को अवामी लीग के आधिकारिक यूट्यूब और फेसबुक चैनलों पर दिखाया गया, जिसका नाम 'दायमुक्ति पर्व' रखा गया था.

इस विशेष कार्यक्रम में शेख हसीना ने अवामी लीग के उन कार्यकर्ताओं और उनके परिवार वालों से बात की, जिन्हें राजनीतिक वजहों से परेशान और प्रताड़ित किया गया है. इसमें जुलाई और अगस्त 2024 के दौरान हुए राजनीतिक घटनाक्रम में जान गंवाने वाले कार्यकर्ताओं के परिवार और बंगबंधु के विचारों पर चलने वाले लोग शामिल थे.

बांग्लादेश कब लौट रही है शेख हसीना?

शेख हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद से बांग्लादेश से बाहर रहकर जीवन बिता रही हैं. हाल ही में उन्होंने 16 दिसंबर को ढाका वापस लौटने की इच्छा जताई थी. जिसके बाद 24 नवंबर को अवामी लीग ने सोशल मीडिया पर इस खबर पर मुहर लगाई. अवामी लीग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि जननेता 16 दिसंबर को बांग्लादेश पहुंच रही हैं.

16 दिसंबर की तारीख बांग्लादेश के इतिहास में बेहद खास है. इस दिन ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. इसी दिन पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए थे. मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश को आजाद कराने वाले लड़ाकों और आम लोगों का संगठन था.

शेख हसीना किस मामले में दोषी हैं?

शेख हसीना की वापसी की खबरों के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और ढाका का रुख काफी सख्त नजर आ रहा है. बांग्लादेशी अदालत ने पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन को कुचलने के आरोपों में शेख हसीना को दोषी ठहराया था. अदालत ने गैर-मौजूदगी में ही उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी.

दूसरी तरफ, शेख हसीना इन सभी मुकदमों और आरोपों को शुरुआत से ही खारिज करती आई हैं. ढाका प्रशासन उनकी वापसी और उन्हें वापस ढाका लाने के मुद्दे पर लगातार सख्त रुख बनाए हुए है, जिससे दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया है.

बांग्लादेश में अवामी लीग की क्या स्थिति है?

बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. रविवार (29 नवंबर 2026) को भी कई जगहों पर जमकर हंगामा और मारपीट हुई. इस दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और अवामी लीग के लोगों के बीच हुई झड़प में अवामी लीग की युवा टीम के एक कार्यकर्ता इब्राहिम सिपाही की जान चली गई. यह घटना दक्षिण-पश्चिमी इलाके शरियतपुर में हुई.

चश्मदीदों के मुताबिक, हंगामे के दौरान कुछ लोगों ने बाजार, रेस्तरां और कई गाड़ियों में आग लगा दी. इसी बीच हथियारों से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. देश के दूसरे हिस्सों में भी मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए. रविवार सुबह प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़कें जाम कर दीं, जिससे पद्मा पुल पर गाड़ियों की आवाजाही रुक गई. यह पुल दक्षिण-पश्चिमी बांग्लादेश को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ता है.

रविवार तड़के से राजधानी ढाका समेत कम से कम 14 जिलों में हिंसा की खबरें आईं. हालात काबू में रखने के लिए सरकार ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की 7 और टुकड़ियां तैनात कर दीं. पहले से ही 120 टुकड़ियां सुरक्षा में लगी थीं. इसके अलावा 7 जिलों में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी.

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