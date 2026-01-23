बांग्लादेश चुनाव से पहले शेख हसीना ने मुहम्मद यूनुस पर बोला हमला, देशवासियों से एकजुट होने का आह्वान

Sheikh Hasina Speech: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चुनाव से पहले राष्ट्रीय सलाहकार मुहम्मद यूनुस पर भ्रष्टाचार और देशद्रोह का आरोप लगाया. उन्होंने देशवासियों से संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए एकजुट होने की अपील की.

संसदीय चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव चरम पर

बांग्लादेश में आगामी 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव चरम पर है. शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने राष्ट्रीय सलाहकार मुहम्मद यूनुस पर तीखी निंदा की. हसीना ने उन्हें "देशद्रोही, भ्रष्ट, लुटेरा और विदेशी हितों के लिए काम करने वाला" बताते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्यों ने बांग्लादेश की आत्मा को नुकसान पहुंचाया है. हसीना ने कहा कि देश आज गंभीर संकट और खतरनाक दौर से गुजर रहा है. उन्होंने उल्लेख किया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अर्जित आजादी आज खतरे में है. हसीना ने चेताया कि देश पर चरमपंथी और विदेशी शक्तियों का हमला जारी है, जिससे राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है.

एक सुनियोजित साजिश

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारे देश के लोग हर ओर सिर्फ संघर्ष और पीड़ा के बीच जीवन की गुहार सुन रहे हैं. मुहम्मद यूनुस ने देश को लूटकर और भ्रष्टाचार फैलाकर हमारी मातृभूमि को घायल कर दिया है." हसीना ने यह भी याद दिलाया कि अगस्त 2024 में हिंसक प्रदर्शनों के बाद उन्हें जबरदस्ती देश से बाहर किया गया था. उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया, जिसमें यूनुस और उनके देश विरोधी सहयोगियों ने शामिल थे. हसीना ने जनता से अपील की कि वे एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा करें और संविधान को बहाल करें. उन्होंने अवामी लीग और अन्य प्रगतिशील एवं लोकतांत्रिक शक्तियों से देश को मानवतावादी और कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य बनाने का संकल्प लेने को कहा. हसीना के अनुसार, अवामी लीग बांग्लादेश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है और यह देश की संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का प्रमुख संरक्षक है.

पूरी ताकत से संघर्ष करना होगा

Delhi | Former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, says, "Bangladesh stands today at the edge of an abyss, a nation battered and bleeding, navigating one of the most perilous chapters in its history. The homeland won through the supreme Liberation War under the… pic.twitter.com/6TKWSCkBOt — ANI (@ANI) January 23, 2026

इस अवसर पर हसीना ने जोर देकर कहा कि देशवासियों को विदेश समर्थित कठपुतली सरकार को किसी भी कीमत पर बदलना होगा और स्वतंत्रता, संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी. उन्होंने कहा, "इस गंभीर समय में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता संग्राम की भावना से प्रेरित होकर खड़ा होना चाहिए. हमें संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करना होगा."

पार्टी की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध

गौरतलब है कि, बांग्लादेश निर्वाचन आयोग ने मई 2025 में अवामी लीग का पंजीकरण निलंबित कर दिया था और अंतरिम सरकार ने पार्टी की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. राजनीतिक माहौल इस समय अत्यधिक संवेदनशील है और देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए कई सुरक्षा उपाय किए गए हैं. कुल मिलाकर, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस आक्रामक बयान ने बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों और जनता के बीच हलचल बढ़ा दी है. देश में चुनाव से पहले की यह गंभीर स्थिति लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता पर गहरे असर डाल सकती है.

इनपुट- ANI

