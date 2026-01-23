FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

लखनऊ- KGMU में अवैध मजारों पर एक्शन, KGMU में 6 मजारें हटाने का नोटिस लगाया,15 दिन का समय दिया. | मुठभेड़ में जैश कमांडर उस्मान मारा गया, आतंकी से एम4 असॉल्ट राइफल बरामद की, आतंकी से एम4 असॉल्ट राइफल बरामद.

दुनिया

दुनिया

बांग्लादेश चुनाव से पहले शेख हसीना ने मुहम्मद यूनुस पर बोला हमला, देशवासियों से एकजुट होने का आह्वान

Sheikh Hasina Speech: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चुनाव से पहले राष्ट्रीय सलाहकार मुहम्मद यूनुस पर भ्रष्टाचार और देशद्रोह का आरोप लगाया. उन्होंने देशवासियों से संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए एकजुट होने की अपील की.

राजा राम

Updated : Jan 23, 2026, 08:22 PM IST

Image- ANI

Sheikh Hasina Speech: बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव से कुछ हफ्ते पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए। हसीना ने उन्हें देशद्रोही, भ्रष्ट और शक्तिहीन बताकर अवामी लीग समर्थकों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश आज संकट में है और लोकतंत्र खतरे में है. हसीना ने जनता से संविधान की रक्षा और स्वतंत्रता की पुनःस्थापना के लिए उठ खड़े होने का आह्वान किया. 

संसदीय चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव चरम पर

बांग्लादेश में आगामी 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव चरम पर है. शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने राष्ट्रीय सलाहकार मुहम्मद यूनुस पर तीखी निंदा की. हसीना ने उन्हें "देशद्रोही, भ्रष्ट, लुटेरा और विदेशी हितों के लिए काम करने वाला" बताते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्यों ने बांग्लादेश की आत्मा को नुकसान पहुंचाया है. हसीना ने कहा कि देश आज गंभीर संकट और खतरनाक दौर से गुजर रहा है. उन्होंने उल्लेख किया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अर्जित आजादी आज खतरे में है. हसीना ने चेताया कि देश पर चरमपंथी और विदेशी शक्तियों का हमला जारी है, जिससे राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है. 

एक सुनियोजित साजिश

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारे देश के लोग हर ओर सिर्फ संघर्ष और पीड़ा के बीच जीवन की गुहार सुन रहे हैं. मुहम्मद यूनुस ने देश को लूटकर और भ्रष्टाचार फैलाकर हमारी मातृभूमि को घायल कर दिया है." हसीना ने यह भी याद दिलाया कि अगस्त 2024 में हिंसक प्रदर्शनों के बाद उन्हें जबरदस्ती देश से बाहर किया गया था. उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया, जिसमें यूनुस और उनके देश विरोधी सहयोगियों ने शामिल थे. हसीना ने जनता से अपील की कि वे एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा करें और संविधान को बहाल करें. उन्होंने अवामी लीग और अन्य प्रगतिशील एवं लोकतांत्रिक शक्तियों से देश को मानवतावादी और कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य बनाने का संकल्प लेने को कहा. हसीना के अनुसार, अवामी लीग बांग्लादेश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है और यह देश की संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का प्रमुख संरक्षक है. 

पूरी ताकत से संघर्ष करना होगा

इस अवसर पर हसीना ने जोर देकर कहा कि देशवासियों को विदेश समर्थित कठपुतली सरकार को किसी भी कीमत पर बदलना होगा और स्वतंत्रता, संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी. उन्होंने कहा, "इस गंभीर समय में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता संग्राम की भावना से प्रेरित होकर खड़ा होना चाहिए. हमें संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करना होगा."

पार्टी की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध 

गौरतलब है कि, बांग्लादेश निर्वाचन आयोग ने मई 2025 में अवामी लीग का पंजीकरण निलंबित कर दिया था और अंतरिम सरकार ने पार्टी की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. राजनीतिक माहौल इस समय अत्यधिक संवेदनशील है और देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए कई सुरक्षा उपाय किए गए हैं. कुल मिलाकर, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस आक्रामक बयान ने बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों और जनता के बीच हलचल बढ़ा दी है. देश में चुनाव से पहले की यह गंभीर स्थिति लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता पर गहरे असर डाल सकती है. 

इनपुट- ANI

