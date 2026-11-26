शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थीं. उनके खिलाफ छात्रों का आंदोलन इतना उग्र हो गया था कि उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वतन वापसी को लेकर एक बार फिर दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. भारत में रह रहीं हसीना ने ऐलान किया है कि वह 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटेंगी. ये तारीख इसलिए भी खास है, क्योंकि इसी दिन बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है. हालांकि, उनकी वापसी से पहले ही बांग्लादेश की राजनीति में तनाव बढ़ने लगा है.

एक तरफ बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार ने साफ कर दिया है कि हसीना के लौटते ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रुबिन ने बांग्लादेश सरकार को कड़ी चेतावनी दी है.

अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने क्या कहा?

रुबिन ने यहां तक कह दिया है कि अगर शेख हसीना का एक बाल भी बांका हुआ तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की सरकार, उनके पीएम जिम्मेदार होंगे. उन्होंने भारत को भी सलाह दी है कि हसीना की सुरक्षा के मामले में ढाका के साथ किसी तरह का समझौता न किया जाए. आखिर शेख हसीना की जान को किससे खतरा है? क्या उनकी वापसी बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा की वजह बन सकती है?

क्यों दी बांग्लादेश को चेतावनी?

पेंटागन में 2002 से 2004 के बीच काम कर चुके माइकल रुबिन ने मंगलवार (24 नवंबर 2026) को न्यूयॉर्क में आयोजित 'बांग्लादेश का भविष्य' नाम के एक सेमिनार में ये बयान दिया. इस कार्यक्रम में शेख हसीना चीफ गेस्ट थीं और वर्चुअली शामिल हुई थीं. रुबिन ने अमेरिकी राजदूत और दूसरे देशों के राजनयिकों से अपील की कि वे बांग्लादेश की सरकार तक ये संदेश पहुंचाएं कि हसीना को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए.

रुबिन ने कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान और दूसरे अधिकारियों को पहले ही बता देना चाहिए कि अगर शेख हसीना को कोई नुकसान होता है तो इसके लिए वे और सिर्फ वे ही जिम्मेदार होंगे. उन्होंने भारत से भी कहा कि हसीना की सुरक्षा के मुद्दे पर बांग्लादेश के सामने कोई समझौता नहीं करना चाहिए.

रुबिन लंबे समय से बांग्लादेश में राजनीतिक और धार्मिक कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताते रहे हैं. वह पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि पूर्व अंतरिम सरकार के कार्यकाल में जमात-ए-इस्लामी और कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों का प्रभाव बढ़ा है.

Former 🇺🇸 Pentagon official Michael Rubin issues a stern warning to PM of Bangladesh Tarique Rahman: “Let me be absolutely clear: If Sheikh Hasina or anyone returning alongside her suffers even the slightest harm, Tarique Rahman and his government will be held fully accountable.” https://t.co/4QpTBhhaec — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) November 25, 2026

16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटना चाहती हैं हसीना

शेख हसीना ने अपनी वापसी के लिए 16 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसीना के प्रवक्ता सैयद मोजम्मेल अली ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश सरकार से दिल्ली से ढाका तक उनके लिए राष्ट्रीय विमानन कंपनी बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट की व्यवस्था करने की अपील की है.

हसीना का तर्क है कि जब उन्हें 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के विमान से भारत भेजा गया था, तो अब उनकी वापसी का इंतजाम भी सरकार को करना चाहिए. उन्होंने पासपोर्ट और दूसरे जरूरी यात्रा दस्तावेजों की मांग भी की है. हालांकि, तारिक रहमान सरकार का रुख बिल्कुल अलग है.

बांग्लादेश सरकार का क्या कहना है?

बांग्लादेश सरकार का कहना है कि हसीना को वापस लाने के लिए भारत के साथ प्रत्यर्पण प्रक्रिया अपनाई जाएगी. सरकार ने साफ किया है कि वह किसी विशेष इंतजाम के तहत उन्हें वापस नहीं बुलाएगी. विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम के मुताबिक, अगर हसीना बांग्लादेश लौटती हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. हसीना जिस दिन (विजय दिवस) अपने देश लौटना चाहती हैं, उसी दिन उनकी गिरफ्तारी की भी पूरी आशंका है.

हसीना को किससे है जान का खतरा?

शेख हसीना की सुरक्षा को लेकर चिंता की एक बड़ी वजह बांग्लादेश में बदला हुआ राजनीतिक माहौल है. अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग को राजनीतिक गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया. वहीं, जमात-ए-इस्लामी जैसे इस्लामी राजनीतिक संगठनों को दोबारा राजनीतिक मैदान में जगह मिल गई है.

हसीना के शासनकाल में जमात-ए-इस्लामी के कई बड़े नेताओं को 1971 के युद्ध अपराधों के मामलों में सजा सुनाई गई थी. यही वजह है कि इस संगठन और हसीना के बीच लंबे समय से राजनीतिक टकराव रहा है. माइकल रुबिन ने भी आरोप लगाया है कि हसीना के सत्ता से हटने के बाद जमात और कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों का प्रभाव बढ़ा है. उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भी चिंता जताई है. उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता के पीछे राजनीतिक विरोध, कट्टरपंथी तत्वों का बढ़ता प्रभाव और देश में पहले हो चुकी हिंसा जैसे कारण हैं.

2025 में सुनाई गई थी मौत की सजा

दूसरी तरफ, हसीना के लिए सबसे बड़ी तत्काल कानूनी चुनौती खुद बांग्लादेश की मौजूदा सरकार है. उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों में मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए नवंबर 2025 में उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी. हसीना इस फैसले को खारिज करती रही हैं. उनका कहना है कि वह वापस आकर कानूनी लड़ाई लड़ना चाहती हैं. एक तरफ कट्टरपंथी संगठनों को लेकर सुरक्षा संबंधी आशंकाएं हैं, तो दूसरी तरफ गिरफ्तारी और मौत की सजा का कानूनी खतरा भी उनके सामने है.

भारत आने के बाद कितनी बार भड़की हिंसा?

शेख हसीना के 5 अगस्त 2024 को भारत आने के बाद बांग्लादेश में हिंसा की कई बड़ी घटनाएं हुईं. इसका असर सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, उनके घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा.

बांग्लादेश में मानवाधिकारों पर काम करने वाले संगठन मैनबाधिकार संस्कृति फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2024 में सरकार गिरने के तुरंत बाद बड़े पैमाने पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई. रिपोर्ट में अगस्त 2024 के अंत तक 333 आगजनी की घटनाएं और 300 तोड़फोड़ व लूटपाट की घटनाएं दर्ज की गईं. अल्पसंख्यक समुदायों के घरों पर 223 हमले हुए, मंदिरों और मजारों को निशाना बनाया गया.

अल्पसंख्यकों पर हुए कई हमलों

बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के आंकड़ों के मुताबिक, 4 से 20 अगस्त 2024 के बीच सांप्रदायिक हिंसा की 2,010 घटनाएं हुईं. इन घटनाओं में 9 लोगों की मौत हुई. 915 घरों और 953 कारोबारी प्रतिष्ठानों पर हमला, लूटपाट या आगजनी की गई. इसके अलावा 69 धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया.

ब्रिटेन सरकार की बांग्लादेश पर जारी कंट्री इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में भी इन घटनाओं का जिक्र है. इसमें बताया गया है कि 4 से 20 अगस्त 2024 के बीच अल्पसंख्यकों पर हमलों की 1,769 शिकायतें सामने आई थीं. पुलिस की जांच में 1,234 मामलों को राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा पाया गया था.

17 महीने में 600 हिंसक घटनाएं, 158 लोगों की मौत

बांग्लादेश में हिंसा का सिलसिला सिर्फ अगस्त 2024 तक ही सीमित नहीं रहा. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश (TIB) की 3 फरवरी 2026 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2024 से दिसंबर 2025 के बीच देश में राजनीतिक हिंसा की कम से कम 600 घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें 158 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हुई, जबकि 7,082 लोग घायल हुए.

रिपोर्ट में सबसे ज्यादा घटनाओं में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की संलिप्तता बताई गई. पार्टी से जुड़े लोगों का नाम 550 घटनाओं में सामने आया. अवामी लीग से जुड़े लोगों की 124 और जमात-ए-इस्लामी से जुड़े लोगों की 46 घटनाओं में संलिप्तता दर्ज की गई.

हिंसा की समस्या 2026 में भी खत्म नहीं हुई. ह्यूमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी (HRSS) की मार्च से अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, इन छह महीनों में राजनीतिक हिंसा की 448 घटनाएं हुईं. इनमें कम से कम 51 लोगों की मौत हुई और 2,780 लोग घायल हुए. इस दौरान 466 से ज्यादा घरों, दुकानों और राजनीतिक कार्यालयों में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं भी दर्ज की गईं.

हसीना की वापसी से फिर बिगड़ सकते हैं हालात

शेख हसीना की वापसी का मामला अब सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री के अपने देश लौटने तक सीमित नहीं रह गया है. इसके साथ भारत-बांग्लादेश के रिश्ते, प्रत्यर्पण, राजनीतिक बदले की आशंका और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे कई मुद्दे जुड़े हुए हैं.

हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध है और उनके खिलाफ मौत की सजा का फैसला भी आ चुका है. दूसरी तरफ, उनके समर्थक उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं. ऐसे में 16 दिसंबर की तारीख नजदीक आने के साथ बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है.

अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रुबिन की चेतावनी ने इस पूरे मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में ला दिया है. अब देखना होगा कि तारिक रहमान सरकार हसीना की वापसी को लेकर क्या रुख अपनाती है और भारत इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है. फिलहाल इतना तय है कि शेख हसीना की वतन वापसी बांग्लादेश की राजनीति के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है.

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