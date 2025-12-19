बांग्लादेश में फिर से भड़की हिंसा, उस्मान हादी की मौत के बाद सुलग रहा पूरा देश, आवामी ली का दफ्तर फूंफा

बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना की सत्ता के खिलाफ आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले शरीफ उस्मान हादी की गुरुवार को सिंगापुर में मौत हो गई. इस घटना के बाद से बांग्लादेश में एक बार फिर से विद्रोह की चिंगारी सुलग गई है.

बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना की सत्ता के खिलाफ आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले और भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी करने वाले शरीफ उस्मान हादी की गुरुवार को सिंगापुर में मौत हो गई. हादी की मौत के बाद ढाका में गुरुवार देर रात विरोध प्रदर्शन भड़क उठे और हिंसा भड़क गई. प्रदर्शनकारियों ने प्रथम आलो (देश के सबसे बड़े बांग्ला अखबार) और डेली स्टार ऑफिस में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी. इतना ही कई दफ्तरों को तो आग के हवाले कर दिया.

अवामी लीग का दफ्तर फूंका

इतना ही धीरे-धीरे रात के समय प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती गई और उन्होंने राजशाही में अवामी लीग के दफ्तर को भी फूंक दिया. इस सब को देखते हुए और देश में सुलगी हिंसा को लेकर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ढाका में हाई लेवल बैठक बुलाई है. बताया जा रहा है कि सिंगापुर में हादी की मौत की खबर फैलने की बाद हजारों लोग शाहबाद चौराहे पर इकट्ठे हुए. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने चौराहे पर जाम लगा दिया. प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लहराते हुए अधिकारियों पर हादी की सुरक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और देखते ही देखते प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए.

भारत के खिलाफ नारेबाजी

बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले करवान बाजार में स्थित प्रथम आलो के दफ्तर पर हमला किया, यहां पर प्रदर्शनकारियों ने कई मंजिलों पर तोड़फोड़ की साथ ही फर्नीचर और दस्तावेज बाहर निकालकर आग लगा दी. स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों की माने तो कई पत्रकार और कर्मचारी इमारत के अंदर फंस गए. इसके बाद उपद्रिवियों ने डेली स्टार के दफ्तर हमला कर दिया और फिर तोड़ भी की. इतना ही नहीं अंत में डेली स्टार के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया. इसके बाद प्रदर्शनकारी गुरुवार देर रात चटगांव में भारतीय उच्चायोग के कार्यालय के बाहर जमा हो गए और कार्यालय पर पत्थरबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने भारत-विरोधी और अवामी लीग-विरोधी नारे लगाए, जैसे भारतीय आक्रमण को ध्वस्त करो! और लीग वालों को पकड़ो और मारो!

