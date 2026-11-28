अमरीकी ब्लैकलिस्ट का सामना कर रही मेगास्पीड और उसकी फाउंडर एलिस हुआंग से जुड़े शंघाई डेटा सेंटर में एनवीडिया की GB200 और GB300 चिप्स पाई गई हैं.

अमेरिका और चीन के बीच चल रही टेक्नोलॉजी की होड़ में एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है. ब्लूमबर्ग की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि वाशिंगटन के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद एनवीडिया की सबसे ताकतवर एआई चिप्स चीन के शंघाई शहर के एक बड़े डेटा सेंटर में चालू हालत में मिली हैं.

यह पूरी बात चीन के सरकारी पेपर और रेगुलेटरी फाइलिंग की रिव्यू से खुली है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चीन की कंपनियों ने इन प्रतिबंधित अमेरिकी चिप्स को छुपाने के बजाय स्थानीय बैंकों के पास गिरवी रखकर करोड़ों रुपये का सरकारी और प्राइवेट लोन भी हासिल कर लिया है. इस पूरे मामले का कनेक्शन सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड और उसकी फाउंडर एलिस हुआंग से जुड़ा हुआ है.

शंघाई के डेटा सेंटर में आखिर क्या मिला है?

शंघाई के यांग्त्जी रिवर डेल्टा प्रोजेक्ट नाम के एक बड़े डेटा सेंटर में अमेरिकी कंपनी एनवीडिया की सबसे नई और शक्तिशाली एआई चिप्स यानी ब्लैकवेल सीरीज के सर्वर लगे हुए पाए गए हैं. ब्लूमबर्ग की तरफ से चीनी रेगुलेटरी फाइलों के रिव्यू में यह बात सामने आई है कि शंघाई की दो कंपनियों ने इस डेटा सेंटर में एनवीडिया के एआई सर्वर इंस्टॉल किए हैं:

शंघाई शुओयाओ: इस कंपनी ने शंघाई डेटा सेंटर में एनवीडिया का GB300 NVL72 सर्वर रैक लगाया. कंपनी ने इस सर्वर रैक को शंघाई इनोवेशन बैंक के पास गिरवी रखकर 96 मिलियन युआन (लगभग 1.4 करोड़ डॉलर) का लोन हासिल किया.

शंघाई केझान: इस दूसरी कंपनी ने इसी डेटा सेंटर में एनवीडिया का GB200 ब्लैकवेल सर्वर लगाया और साल 2025 के आखिर में शंघाई सरकार के मालिकाना हक वाली एक लीजिंग कंपनी से 90 मिलियन युआन का कर्ज लिया.

इसके अलावा, शंघाई केझान ने इसी डेटा सेंटर में एनवीडिया की पिछली पीढ़ी की H200 हॉपर चिप्स से लैस 32 सर्वर होने का खुलासा भी किया है. वहीं शंघाई शुओयाओ से जुड़ी एक अन्य कंपनी शंघाई लोंगजीव ने हॉपर चिप्स वाले सर्वरों के बदले शंघाई इनोवेशन बैंक से 200 मिलियन युआन का कर्ज लिया. चीन के बैंक और सरकारी संस्थाएं इन प्रतिबंधित चिप्स को एक मान्यता प्राप्त और कीमती गारंटी मान रही हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी कानून के तहत ब्लैकवेल और हॉपर सीरीज की एआई चिप्स को चीन भेजने पर सख्त पाबंदी है. इन चिप्स के एक्सपोर्ट के लिए अमेरिकी सरकार से स्पेशल लाइसेंस की जरूरत होती है.

एलिस हुआंग नाम कैसे सामने आया?

इस शंघाई डेटा सेंटर का सीधा नाता सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड और उसकी फाउंडर एलिस हुआंग से जुड़ा हुआ पाया गया है. एलिस हुआंग ने साल 2023 में सिंगापुर में मेगास्पीड की शुरुआत की थी. देखते ही देखते यह कंपनी साउथ-ईस्ट एशिया में एनवीडिया की सबसे बड़ी कस्टमर बन गई. मेगास्पीड एनवीडिया से भारी मात्रा में एआई चिप्स खरीदती थी.

अमेरिकी एजेंसियों को शक हुआ कि मेगास्पीड सिंगापुर के रास्ते इन चिप्स को चीन भेज रही है. इसी शक के आधार पर ट्रंप प्रशासन ने नवंबर में मेगास्पीड को अमेरिका की ट्रेड ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था, ताकि वह एनवीडिया से एआई चिप्स न खरीद सके.

क्लैश रिपोर्ट के अनुसार, शंघाई में जिस यांग्त्जी रिवर डेल्टा प्रोजेक्ट में ये चिप्स मिली हैं, उस डेटा सेंटर का बिजनेस लिंक सीधे मेगास्पीड और एलिस हुआंग से है. हालांकि मेगास्पीड ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि उनके पास ऐसे सबूत नहीं हैं जो यह साबित करें कि मेगास्पीड ने ही इन चिप्स को शंघाई भेजा था. लेकिन डेटा सेंटर और एलिस हुआंग के बीच कनेक्शन ने अमेरिकी जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया है.

अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ये चिप्स चीन कैसे पहुंचीं?

यह सवाल इस समय पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है कि वाशिंगटन की रोक के बाद भी एनवीडिया की यह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी शंघाई के डेटा सेंटर तक कैसे पहुंच गई.

रिपोर्ट में सामने आया है कि शंघाई शुओयाओ के डेटा सेंटर में जो GB300 सर्वर रैक लगा है, उसका निर्माण ताइवान की टेक कंपनी गीगाबाइट टेक्नोलॉजी ने किया है. जब मीडिया ने गीगाबाइट टेक्नोलॉजी से पूछा कि उसने यह सर्वर रैक किसे बेचा था तो कंपनी ने उस ग्राहक का नाम उजागर करने से मना कर दिया. गीगाबाइट ने बस इतना कहा कि उसका सारा काम लागू नियमों के मुताबिक होता है.

जेनसन हुआंग और अमेरिकी सरकार का क्या रुख है?

डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि वह चीन को अमेरिका की सबसे एडवांस्ड एआई चिप्स हासिल नहीं करने देंगे. ट्रंंप प्रशासन का मानना है कि चीन इन चिप्स की मदद से तकनीक और सैन्य क्षेत्र में अमेरिका से आगे निकल सकता है.

दूसरी तरफ, एनवीडिया के हाल ही में दोबारा बहाल हुए सीईओ जेनसन हुआंग और उनकी कंपनी पर अब अमेरिकी निगरानी बढ़ गई है. अमेरिकी अधिकारियों को अंदेशा है कि चीन में एआई चिप्स की यह अवैध सप्लाई अरबों डॉलर का कारोबार बन चुकी है.

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