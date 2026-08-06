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बांग्लादेश में हिंसा, क्रिकेटर शाकिब के घर पर बम से हमला... शेख हसीना के भाषण के बाद क्या-क्या हुआ? 

बांग्लादेश में हिंसा, क्रिकेटर शाकिब के घर पर बम से हमला... शेख हसीना के भाषण के बाद क्या-क्या हुआ?

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बांग्लादेश में हिंसा, क्रिकेटर शाकिब के घर पर बम से हमला... शेख हसीना के भाषण के बाद क्या-क्या हुआ? 

Sheikh Hasina Press Conference: शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का ऐलान कर दिया है, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक गरमा-गर्मी बढ़ गई है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 06, 2026, 08:24 AM IST

बांग्लादेश में हिंसा, क्रिकेटर शाकिब के घर पर बम से हमला... शेख हसीना के भाषण के बाद क्या-क्या हुआ? 

पूर्व पीएम शेख हसीना की पीसी के बाद क्रिकेटर शाकिब के घर पर हमला (Image Source- IANS)

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  • पूर्व पीएम शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेटर शाकिब शामिल हुए थे
  • कुछ ही घंटों बाद मागुरा में शाकिब के घर पेट्रोल बम फेंका गया
  • शेख हसीना ने दिसंबर में हर हाल में बांग्लादेश वापस लौटने का दावा किया है
  • प्रेस कॉन्फ्रेंस के विरोध में बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफी हलचल मच गई है. बांग्लादेश में लोग सड़कों पर आ गए और एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली. इस दौरान बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन के घर पर भी हमला किया गया है. 

शाकिब, जो अवामी लीग के टिकट पर सांसद भी रह चुके हैं, उनके मागुरा शहर स्थित पुश्तैनी मकान पर बुधवार (5 अगस्त 2026) को कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से हमला किया. इस हमले में घर को नुकसान पहुंचाया गया और जमकर तोड़फोड़ की गई. इस वारदात से ठीक कुछ घंटे पहले ही शाकिब अल हसन भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुई वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ ऑनलाइन जुड़े थे. 

बांग्लादेश में भड़क उठे अवामी लीग विरोधी गुट

जैसे ही शाकिब का चेहरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया, बांग्लादेश के कट्टरपंथी और अवामी लीग विरोधी गुट भड़क उठे और देर रात मागुरा के केशाबमोर इलाके में स्थित उनके मकान पर पेट्रोल बम फेंक दिया गया. इस घटना के बाद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने सोशल मीडिया पर बेहद तल्ख बयान जारी किया है. पार्टी ने कहा कि अवामी लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की शाकिब को यह सजा दी गई है. 

पीसी से पहले मीडिया को धमकाया गया!

उन्होंने इसे बांग्लादेश में लोकतंत्र के नाम पर फैलाए जा रहे फासीवाद का नाम दिया और आरोप लगाया कि अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है. अवामी लीग का यह भी दावा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बीएनपी (बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी) और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों ने मीडिया को धमकाना शुरू कर दिया था ताकि यह खबर बाहर न आ सके.   

 

शेख हसीना ने क्या कहा?

दूसरी तरफ, नई दिल्ली से हुई इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 78 साल की शेख हसीना ने कई बड़े और चौंकाने वाले दावे किए. 5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर भारत में पनाह लेने के बाद हसीना ने पहली बार इस तरह सीधे मीडिया से बात की. उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि वह इसी साल दिसंबर के महीने में हर हाल में बांग्लादेश वापस लौटेंगी. 

'मेरी हत्या करवा दी जाएगी'

हसीना ने साफ कहा कि उन्हें अच्छे से पता है कि बांग्लादेश लौटते ही या तो उन्हें जेल में ठूंस दिया जाएगा या फिर उनकी हत्या करवा दी जाएगी, लेकिन वह फिर भी अपने देशवासियों के पास वापस जाएंगी. शेख हसीना ने कहा कि उनके लौटने का मकसद सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि बांग्लादेश को एक बार फिर विकास, धर्मनिरपेक्षता और तरक्की के रास्ते पर लाना है. 

'आज बांग्लादेश में डर का माहौल'

उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश में डर का माहौल है, स्कूलों, दफ्तरों और घरों तक में खौफ पसर चुका है और यह वह बांग्लादेश नहीं है जिसे उन्होंने बनाया था. गौरतलब है कि ढाका की एक विशेष अदालत ने हसीना को उनकी सरकार के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शनों और नरसंहार का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है और बांग्लादेश की मौजूदा सरकार लगातार भारत से उनके प्रत्यर्पण यानी वापसी की मांग कर रही है. 

बांग्लादेश सरकार ने जताया विरोध

शेख हसीना का भारत की धरती से इस तरह वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को बिल्कुल रास नहीं आया है और इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव गहरा गया है. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है. बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने भारत सरकार को इस कार्यक्रम के असर के बारे में पहले ही सतर्क कर दिया था, फिर भी एक सजायाफ्ता और भगोड़ी नेता को नई दिल्ली से लाइव बोलने का मौका दिया गया. 

शेख हसीना विरोधी प्रदर्शन तेज

बांग्लादेश का मानना है कि इस घटना से दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने की कोशिशों को भारी झटका लगा है और वहां की आम जनता की भावनाएं आहत हुई हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ढाका की सड़कों पर शेख हसीना विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए. लोगों ने सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ पोस्टर लहराए, आपत्तिजनक पेंटिंग्स बनाईं और उनके पुतले फूंके.

एक तरफ हसीना की दिसंबर में वतन वापसी की जिद और दूसरी तरफ उनकी पार्टी पर हो रहे लगातार हमले, यह साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश के हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं.

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