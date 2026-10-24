14 साल का शासन, भ्रष्टाचार के आरोप... सर्बिया में साल 2000 के बाद का सबसे बड़ा प्रदर्शन; अलेक्जेंडर वुसिक के मजबूत किले में लगेगी सेंध?

नोवी साद रेलवे स्टेशन हादसे में 16 मौतों के बाद भड़का लोगों का गुस्सा अब चुनाव में बदल चुका है. सर्बिया के छात्र आंदोलन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अलेक्जेंडर वुसिक की पार्टी को सीधी चुनौती दे रहे हैं.

सर्बिया में चुनाव से ठीक पहले छात्र आंदोलन की रैली में करीब 1.5 लाख लोग जुटे.

यह रैली अलेक्जेंडर वुसिक के 14 साल के शासन के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है.

छात्रों ने बिना किसी एक चेहरे के 'स्टूडेंट लिस्ट' नाम से संगठन बनाकर उतारे उम्मीदवार.



सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड की सड़कों पर हाल ही में जो हुजूम उमड़ा उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. वहां होने जा रहे संसद के चुनावों से ठीक पहले 'स्टूडेंट लिस्ट' नाम के छात्र संगठन ने आखिरी चुनावी रैली की, जिसने पूरे शहर की रफ्तार रोक दी. इस रैली में करीब 1.5 लाख लोग उमड़ पड़े. लोगों ने हाथों में झंडे थामकर और सीटियां बजाकर शहर के सबसे बड़े स्लाविया स्क्वायर चौराहे को खचाखच भर दिया.

द जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह भीड़ राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक और सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी के 14 साल के शासन को सीधी चुनौती दे रही है. साल 2012 से देश की सत्ता पर काबिज सरकार के लिए यह अब तक का सबसे मोड़ माना जा रहा है. रैली का हिस्सा बनीं 47 साल की मारिया नेडेलकोविच राडिक ने बताया कि नौजवानों के इस कदम ने उन्हें पहली बार देश में एक बेहतर और नए दौर की उम्मीद दी है. रैली के अंत में मंच पर मौजूद उम्मीदवारों ने हाथ में देश का संविधान लेकर समर्थकों के साथ झूमते हुए वहां का लोक डांस भी किया.



छात्र आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई?

इस पूरे आंदोलन की शुरुआत नवंबर 2024 में हुए एक बेहद दर्दनाक हादसे से हुई. सर्बिया के उत्तरी शहर नोवी साद के रेलवे स्टेशन पर एक छज्जा अचानक गिर गया था, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई.. यह रेलवे स्टेशन हाल ही में बनकर तैयार हुआ था. हादसे के तुरंत बाद लोगों में सरकारी रेलवे परियोजनाओं में फैले भ्रष्टाचार को लेकर भारी गुस्सा पनप गया.

सबसे पहले यूनिवर्सिटी के युवाओं ने आवाज उठाई. उन्होंने कहा कि इस हादसे की पूरी जांच हो और जो भी इसके पीछे है, उसे सजा मिले. लेकिन जब सरकार ने उनकी बातों को हल्के में लिय, तो यह चिंगारी देखते ही देखते पूरे देश में एक बड़ी आग बन गई. साल 2000 में स्लोबोदान मिलोसेविच की सत्ता पलटने के बाद से इसे सर्बिया का सबसे बड़ा जन-आंदोलन माना जा रहा है. सड़कों पर उतरे इन युवाओं ने 'सर्बिया या माफिया' और 'स्टूडेंट्स जीतेंगे' जैसे नारों से पूरे देश को जगा दिया है. उनकी बस एक ही जिद है सरकारी सिस्टम की इस गुंडागर्दी और घपलेबाजी को जड़ से उखाड़ फेंकना.

'स्टूडेंट लिस्ट' क्या है?

लगातार बढ़ते जनसमर्थन को देखकर छात्रों ने 'स्टूडेंट लिस्ट' नाम से एक नया राजनीतिक संगठन बनाया. इसका कोई एक परमानेंट चेहरा ही नहीं है. इन्होंने एक-दो नहीं, बल्कि संसद की सभी 250 सीटों पर अपने बंदे मैदान में उतार दिए हैं. इन उम्मीदवारों में ज्यादातर कॉलेज-यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, युगोस्लाव गासिच जैसे जाने-माने शिक्षाविद और समाज के वे लोग हैं जिनका राजनीति से कभी दूर-दूर तक कोई नाता नहीं रहा.

इन युवाओं ने चुनाव प्रचार का तरीका भी एकदम अलग रखा. उन्होंने केवल बड़े शहरों के ठाठ-बाठ में वक्त नहीं गंवाया, बल्कि साइकिलों पर सवार होकर और पैदल चलकर दूर-दराज के गांवों तक पहुंच गए. ये वही गांव हैं जिन्हें लंबे समय से राष्ट्रपति वुसिक और उनकी पार्टी का ऐसा गढ़ माना जाता था जिसे कोई भेद नहीं सकता.

अलेक्जेंडर वुसिक के लिए यह चुनाव कितना अहम है?

अलेक्जेंडर वुसिक पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से सर्बिया की राजनीति में सबसे ताकतवर चेहरा बने हुए हैं. वे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर रह चुके हैं. 56 साल के वुसिक लगातार दो बार सर्बिया के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं. सर्बियाई संविधान के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता. इसी वजह से वुसिक इस बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं.



बढ़ते जन-विरोध और छात्रों की मांग के दबाव में वुसिक को समय से पहले संसदीय चुनाव की घोषणा करनी पड़ी. 2012 में इस पार्टी के सत्ता में आने के बाद से यह वुसिक के राजनीतिक करियर का सबसे कठिन चुनाव है. चुनाव प्रचार में वुसिक ने सड़कों और आधुनिक अस्पतालों के निर्माण जैसे विकास कार्यों को प्रमुखता से पेश किया है.

राष्ट्रपति वुसिक ने छात्र आंदोलन पर क्या आरोप लगाए

चुनावी सभाओं और सरकारी टीवी चैनल में बातचीत करते हुए वुसिक ने छात्र आंदोलन पर कड़े हमले किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र संगठन विदेशी पैसों की मदद से देश में तख्तापलट और 'रंग क्रांति' के जरिए अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने जनता से अपील की कि देश की स्थिरता बनाए रखने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं.

इसके साथ ही वुसिक ने विदेश नीति और रूस के साथ मजबूत संबंधों का जिक्र भी चुनाव प्रचार में जोर-शोर से किया. उन्होंने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थन इस सरकार के साथ है. वुसिक के मुताबिक, पुतिन भी जानते हैं कि वुसिक की पार्टी की जीत से सर्बिया रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा. हाल ही में वुसिक ने बोस्नियाई सर्ब सेना के पूर्व कमांडर रत्को म्लादिच का बेलग्रेड में अंतिम संस्कार होने दिया और कट्टरपंथी पार्टी के साथ चुनावी तालमेल किया, जिससे यूरोपीय संघ ने नाराजगी जताई थी.

सर्बिया में कितने मतदाता हैं?

सर्बिया में करीब 64 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जो मिलकर संसद की सभी 250 सीटों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं. यहां का एक नियम है कि किसी भी पार्टी को संसद की चौखट लांघने के लिए कम से कम 3 फीसदी वोट बटोरना ही पड़ेगा. यही वजह है कि चुनावी दंगल का सारा मुकाबला अब सीधे-सीधे राष्ट्रपति वुसिक की पार्टी और युवाओं की 'स्टूडेंट लिस्ट' के बीच आकर सिमट गया है.

सर्बिया के चुनाव को लेकर क्या चिंताएं जताई जा रही हैं?

सर्बियाई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने चेतावनी दी थी कि 'फ्री और फेयर चुनाव' के लिए हालात नहीं हैं. देश के 24 नागरिक समाज संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए जरूरी माहौल की भारी कमी है. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने, गिरफ्तार करने और मीडिया पर सरकारी दबाव बनाने जैसी घटनाएं सामने आई हैं.

स्वतंत्र निगरानी संस्था 'सेंटर फॉर रिसर्च, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी' ने रिपोर्ट में बताया कि प्रचार के दौरान हिंसा की 100 से अधिक घटनाएं दर्ज की गईं. साल 2023 के पिछले चुनाव में भी धांधली के गंभीर आरोप लगे थे. इस बार भी बेलग्रेड के अभियोजकों ने चुनाव के दिन गड़बड़ी फैलाने के संदेह में कई लोगों से पूछताछ की है. यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों ने भी मतदान की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.

यह भी पढ़ें:- चर्च में चल रहा था फ्यूनरल, अचानक घुसे 3 हमलावरों ने की अंधाधुंध फायरिंग, 7 की मौत... जॉर्डन में अटैक का वीडियो

यह भी पढ़ें:- दोगुनी रफ्तार से पिघलता दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर थ्वाइट्स बढ़ा रहा चिंता, समुद्र में समा सकते हैं भारत के कौन-से शहर?

