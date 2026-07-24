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आसिम मुनीर ने सऊदी अरब और ईरान के बीच कौन सा गुप्त समझौता कराया? IRGC ने इस कारण रोके थे हमले

पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और IRGC के प्रमुख अहमद वाहिदी मिलकर तेल ट्रांसपोर्ट के एक ज्वाइंट वेंचर चलाते हैं. इस बिजनेस का इस्तेमाल मुनीर ने ईरान और सऊदी के बीच समझौता कराने के लिए किया.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 24, 2026, 04:38 PM IST

आसिम मुनीर ने सऊदी अरब और ईरान के बीच कौन सा गुप्त समझौता कराया? IRGC ने इस कारण रोके थे हमले

पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर. (फोटो- IANS)

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  • आसिम मुनीर ने सऊदी अरब पर हमले न करने के लिए ईरान से बात की थी
  • आसिम मुनीर ने ईरान से डील के लिए निजी बिजनेस का इस्तेमाल किया
  • आसिम मुनीर और IRGC के प्रमुख अहमद वाहिदी मिलकर चलाते हैं ज्वाइंट वेंचर

पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और सऊदी अरब के बीच इस साल मार्च के अंत में एक सीक्रेट समझौता कराया था. इस समझौते के बाद ईरान ने सऊदी अरब में हमले रोक दिए थे. आसिम मुनीर ने IRGC के प्रमुख अहमद वाहिदी के साथ तेल ट्रांसपोर्ट के एक ज्वाइंट वेंचर का इस्तेमाल करके ये डील कराई थी. इस सौदे में व्यापारिक और आर्थिक हित जुड़े थे, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच एक अनौपचारिक  व्यावसायिक माध्यम स्थापित करना था. आइये जानते हैं ये पूरा मामला.

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि मुनीर की मध्यस्थता में यह समझौता मार्च के आखिर में हुआ था. इस समझौते से पहले तक ईरान अन्य खाड़ी देशों की तरह सऊदी अरब पर भी हमले कर रहा था. समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद सऊदी अरब पर हमले लगभग बंद हो गए. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौते को आगे बढ़ाने के लिए, मुनीर ने IRGC चीफ के साथ मिलकर चलाए जा रहे उस ज्वाइंट वेंचर को जारी रखने का प्रस्ताव रखा, जो पिछले साल के आखिर से चुपचाप ईरान से पाकिस्तान तक तेल पहुंचा रहा है.

युद्ध का फायदा उठाकर कमाई कर रहे मुनीर

रिपोर्ट में बताया गया है कि अहमद वाहिदी और आसिम मुनीर को इस कंपनी से बहुत फायदा हुआ है. खासकर तब जब ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी चल रही है. जब मार्च में ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तब निजी और व्यावसायिक संबंधों के जरिए एक गुप्त बातचीत का रास्ता खोला गया. इससे सऊदी अरब पर होने वाले संभावित हमलों को रोकने या टालने में मदद मिली. इसके बाद अगले तीन महीने तक सऊदी अरब पर ईरान की तरफ से कोई मिसाइल या ड्रोन नहीं दागे गए. 

रिपोर्ट में कहा गया है कि आसिम मुनीर ने IRGC के प्रमुख अहमद वाहिदी से कहा था कि अगर सऊदी अरब पर हमले जारी रहे तो उनके साझा बिजनेस पर खतरा मंडरा सकता है. इसके बाद से सऊदी अरब पर कोई मिसाइल नहीं दागी गई. इस समझौते को कराने के पीछे मुनीर के कुछ खास मकसद थे. एक तरफ मुनीर सऊदी अरब की पाकिस्तान पर निर्भरता बढ़ाना चाहते थे तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना को इस युद्ध से दूर रखने की कोशिश भी थी. 

बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात पर भी ईरान के साथ इसी तरह का समझौता करने का आरोप लगा है जिसमें कहा गया है कि उसने ईरानी हमले से बचने के बदले में रोकी गई अरबों डॉलर की धनराशि जारी कर दी थी. कतर पर भी ईरान को पैसे देकर शांत करने की कोशिश करने के आरोप हैं. हालांकि संयुक्त अरब अमीरात और कतर, दोनों ने ऐसी खबरों का खंडन किया है.

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