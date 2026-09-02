SCO महासचिव और अपने दोस्त को ही कर दिया क्रॉप... किन वर्ल्ड लीडर्स की फोटो कट करने के लिए हो रही शहबाज की किरकिरी?

क्रॉप्ड तस्वीर में शहबाज शरीफ सेंटर में हैं और उनके राइट साइड पर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किर्गिस्तान के प्रेजीडेंट सादिर जेपारोव हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान, उज्बेकिस्तान के प्रेजीडेंट शवकत मिर्जियोयेव और किर्गिस्तान के कर्नल उलारबेक जारलिकोविच शारशीव हैं.

शहबाज शरीफ के ऑफिस ने तस्वीर से एससीओ के महासचिव नूरलान येरमेकेबायेव को ही क्रॉप कर दिया

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और बेलारूस के प्रेजीडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको को भी किया कट

क्रॉप्ड तस्वीर में सेंटर में खड़े नजर आ रहे शहबाज शरीफ

असली ग्रुप फोटो में सेंटर में शी जिनपिंग है और उनसे चौथे नंबर पर शहबाज शरीफ हैं

हाथ मिलाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पीछे-पीछे दौड़ लगाना हो या एससीओ समिट के बाद वर्ल्ड लीडर्स की फोटो को क्रॉप करके पोस्ट करना... पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एससीओ समिट में एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ा जिसके लिए उनका मजाक न उड़ा हो. पिछले साल जब चीन ने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन (SCO Summit) की मेजबानी की थी, तब भी शहबाज शरीफ ने अपनी इन हरकतों से जग हंसाई करवाई थी. वही हरकतें वह बिश्केक में भी करते नजर आए. मंगलवार (1 सितंबर, 2026) को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित एससीओ समिट संपन्न हो गया और सभी सदस्य देशों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर सम्मेलन की ग्रुप फोटो पोस्ट कीं. शहबाज शरीफ ने भी फोटो शेयर की, लेकिन क्रॉप करके. इस बात पर अब उनकी पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है.

क्रॉप्ड फोटो में कौन-कौन?

मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले सुबह 11.42 बजे जो फोटो शेयर की उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पांच वर्ल्ड लीडर्स को क्रॉप कर दिया गया. फोटो को इस तरह क्रॉप किया गया कि शहबाज शरीफ उसमें सेंटर में खड़े नजर आ रहे हैं. हालांकि, असली तस्वीर में सेंटर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और उनसे चौथे नंबर पर शहबाज शरीफ खड़े हैं. वहीं क्रॉप्ड तस्वीर में वह खुद सेंटर में हैं और उनके राइट साइड पर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किर्गिस्तान के प्रेजीडेंट सादिर जेपारोव हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान, उज्बेकिस्तान के प्रेजीडेंट शवकत मिर्जियोयेव और किर्गिस्तान के कर्नल उलारबेक जारलिकोविच शारशीव हैं.

तस्वीर से किन-किन नेताओं को किया क्रॉप?

असली तस्वीर में शी जिनपिंग सेंटर में हैं और उनके लेफ्ट साइड पर ये सभी नेता हैं, जबकि राइट की तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव और एससीओ के महासचिव नूरलान येरमेकेबायेव हैं. क्रॉप्ड तस्वीर को लेकर किरकिरी होने के बाद पाकिस्तान पीएमओ ने दोपहर 3.32 बजे असली ग्रुप फोटो शेयर की, जिसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों के लीडर्स खड़े हैं. पाकिस्तान की इस हरकत से उसके उस दोगलेपन का भी पर्दाफाश हो गया है, जिसमें वह ईरान के साथ दोस्ती के दावे करता है. अमेरिका के साथ युद्ध को लेकर भी उसने कहा कि ईरान उसका दोस्त है और वह मध्यस्थता करवाएगा. इतना ही नहीं इसी साल जून में उसने मसूद पेजेशकियान को कार्डिएक सर्जरी में मानद फेलोशिप से भी सम्मानित किया था, लेकिन अब उसकी इस हरकत से दोस्ती के झूठे दावों का सच सामने आ गया है.

बेलारूस से 50-65 मिलियन डॉलर की ट्रेड करता है पाकिस्तान

पाकिस्तान ने बेलारूसी राष्ट्रपति को भी फोटो से क्रॉप कर दिया, जबकि इसी बेलारूस से वह करीब 50-65 मिलियन डॉलर की ट्रेड करता है. पाकिस्तान में स्थित बेलारूसी दूतावास के अनुसार साल 2019 में दोनों देशों ने 50.2 मिलियन डॉलर की ट्रेड की थी, जिसमें पाकिस्तान ने बेलारूस से 35.1 मिलियन डॉलर की चीजें आयात की थीं, जबकि सिर्फ 15.1 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी गुड्स बेलारूस को निर्यात किया था. पाकिस्तान बेलारूस से ट्रेक्टर्स और उनके स्पेयर पार्ट्स, ट्रक, पोटाश फर्टिलाइजर, सिंथेटिक धागे, सिंथेटिक फाइबर, टायर, मशीनों के टूल्स, पोलीकार्बोक्सिलिक एसिड, न्यूजप्रिंट और बच्चों के खाने की चोजों जैसे सामान खरीदता है. वहीं, बेलारूस को वह चावल, सब्जियां, फल और अन्य खाद्य पदार्थ, लेदर का सामान, फैब्रिक्स, टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स का सामान, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और मैनीक्योर सेट एक्सपोर्ट करता है.

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