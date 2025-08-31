SCO Summit 2025: पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक में इन मुद्दों पर हुई सीधी बात

Rishabh Pant Injury: इस दिन होगी ऋषभ पंत की वापसी? इंजरी पर सामने आया बड़ा अपडेट, खुद शेयर किया पोस्ट
दुनिया
SCO शिखर सम्मेलन 2025 में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात में सीमा विवाद, व्यापार, वीज़ा सुविधा और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई. आइए जानते हैं पीएम मोदी ने इस मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है..
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अहम बैठक हुई. दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब पिछली मुलाकात के बाद से रिश्तों में सकारात्मक माहौल देखने को मिला है. मुलाकात में सीमा विवाद, व्यापार, कनेक्टिविटी और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हुई. पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत और चीन विकास के साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं रिश्तों में संतुलन लाने की जरूरत है.
दरअसल, बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को भारत-चीन रिश्तों की प्रगति के लिए सबसे जरूरी बताया. उन्होंने पिछले वर्ष हुए डिसएंगेजमेंट पर संतोष जताया और कहा कि दोनों देशों को सीमा विवाद का न्यायसंगत और स्वीकार्य समाधान तलाशने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. व्यापार और निवेश से जुड़े मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई. उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार में संतुलन लाने, घाटा कम करने और निवेश के नए अवसर बनाने पर सहमति जताई. इसके साथ ही वीजा सुविधा आसान बनाने, सीधी उड़ानों को बहाल करने और कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर भी जोर दिया गया.
वैश्विक मुद्दों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन दोनों रणनीतिक स्वायत्तता का पालन करते हैं और उनके रिश्तों को किसी तीसरे देश की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए. आतंकवाद, निष्पक्ष व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर भी सहयोग बढ़ाने का भरोसा जताया गया. भविष्य की बैठकों पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने चीन की SCO अध्यक्षता का समर्थन किया और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत में 2026 में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया. शी जिनपिंग ने यह निमंत्रण स्वीकार किया और भारत की अध्यक्षता को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया.
यह भी पढ़ें: क्या रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच शांति दूत बनेगा भारत? पुतिन से मुलाकात से पहले PM मोदी ने जेलेंस्की से की बात
पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करने के बाद एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, "शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक सार्थक बैठक हुई. हमने कजान में हुई अपनी पिछली बैठक के बाद से भारत-चीन संबंधों में आई सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की". पीएम मोदी ने आगे लिखा कि, "हम सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर सहमत हुए और आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता पर आधारित सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई."
Had a fruitful meeting with President Xi Jinping in Tianjin on the sidelines of the SCO Summit. We reviewed the positive momentum in India-China relations since our last meeting in Kazan. We agreed on the importance of maintaining peace and tranquility in border areas and… pic.twitter.com/HBYS5lhe9d— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025
बताते चलें इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो स्थायी समिति सदस्य काई ची से भी मुलाकात की. काई ने कहा कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का इच्छुक है और आगे भी संवाद जारी रहेगा.
