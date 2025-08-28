Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!

10 हजार कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को मिला 3 करोड़ का GST नोटिस,

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य

11 दिन की दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग

UP News: संभल में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई, आयोग ने योगी सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट

Heart Attack Causes: बैड कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बैक्टीरियल इंफेक्शन भी दे सकता है हार्ट अटैक, रिसर्च में हुआ खुलासा

SCO Summit: ट्रंप के टैरिफ वार और चीन से सीमा विवाद के बीच पीएम मोदी-शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी नजरें, तारीख हुई तय

Terrorist Alert In Bihar: नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकी, पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट

कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी

Bigg Boss 19: पापा बनना चाहते हैं गौरव खन्ना, लेकिन इस वजह से लिया बच्चा न करने का फैसला, कही दिल की बात

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
10 हजार कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को मिला 3 करोड़ का GST नोटिस,

CGST ने थमाया गार्ड को 3 करोड़ का नोटिस, गार्ड ने कि इच्छा मृत्यु की मांग, कानपुर में कैसे हुआ ये करामात

UP News: संभल में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई, आयोग ने योगी सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट

संभल में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई, आयोग ने योगी सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट

Heart Attack Causes: बैड कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बैक्टीरियल इंफेक्शन भी दे सकता है हार्ट अटैक, रिसर्च में हुआ खुलासा

बैड कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बैक्टीरियल इंफेक्शन भी दे सकता है हार्ट अटैक, रिसर्च में हुआ खुलासा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!

UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य

इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य

11 दिन की दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग

शादी के 11 दिन बाद ही इस एक्ट्रेस पर टूटा दुख का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग

Homeअंतर्राष्ट्रीय खबरें

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

SCO Summit: ट्रंप के टैरिफ वार और चीन से सीमा विवाद के बीच पीएम मोदी-शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी नजरें, तारीख हुई तय

SCO Summit 2025: 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने वाले एससीओ सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात तय हो गई है. यह बैठक भारत-चीन संबंधों में नई दिशा दे सकती है. आइए जानते हैं ये मुलाकात दोनों देशों के लिए इतना अहम क्यों माना जा रहा है..

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 28, 2025, 03:55 PM IST

SCO Summit: ट्रंप के टैरिफ वार और चीन से सीमा विवाद के बीच पीएम मोदी-शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी नजरें, तारीख हुई तय
Add DNA as a Preferred Source

SCO Summit 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात की तारीख तय हो गई है. दोनों नेता 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में आमने-सामने बैठेंगे. बताते चलें दोनों नेताओं के बीच यह द्विपक्षीय मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है. विदेश मामलों के जानकार बताते हैं कि इस बैठक को लेकर सिर्फ भारत-चीन ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की नजरें टिकी हुई है.  यह बैठक चीन के तियानजिन शहर में होगी. गौरतलब है कि, सात साल बाद पीएम मोदी की यह पहली चीन यात्रा है, जो दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा ला सकती है. 

वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है

दरअसल, यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है. अमेरिका और भारत के बीच हाल के दिनों में लगातार व्यापारिक संबंधों में खटास देखने को मिल रहा है.  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. इसके अलावा, अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वह रूस से तेल आयात कम करे. लेकिन भारत अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है.  इन सबके बीच मोदी-शी की वार्ता भारत-चीन संबंधों के साथ-साथ एशिया में शक्ति संतुलन पर भी असर डाल सकती है. बताते चलें बीते दिनों चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए हुए थे. बताया जा रहा है कि चीनी विदेश मंत्री के इस दौरे के दौरान ही इस अहम बैठक के प्रारूप को तय किया गया था. 

एससीओ सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक

एससीओ सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे. इनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांटो और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू शामिल हैं. इस सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और ऊर्जा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. 

यह भी पढ़ें: अमेरिका ने बदले भारतीयों के लिए Visa Rules, जानें 1 सितंबर से क्या नया होगा?

भारत-चीन संबंधों में कैसी नई शुरुआत होती है?

गौरतलब है कि, भारत और चीन के बीच बीते चार सालों से सीमा विवाद को लेकर तनाव रहा है. हालांकि हाल ही में 3,500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर गश्त को लेकर हुए समझौते से रिश्तों में सुधार की उम्मीद बढ़ी है. 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, लेकिन इस बार चर्चा का दायरा और बड़ा होने की संभावना है.  21 अगस्त को भारत में चीन के राजदूत जू फीहोंग ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में नई गति लाएगी. चीन की ओर से इस मुलाकात को बेहद अहम बताया जा रहा है.  अब सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि तियानजिन से भारत-चीन संबंधों में कैसी नई शुरुआत होती है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Vastu Upay For Home: घर के वास्तु दोष को काटती हैं ये चीजें, फेंगशुई से जुड़े उपाय घर में भर देंगे सकारात्मक ऊर्जा
घर के वास्तु दोष को काटती हैं ये चीजें, फेंगशुई से जुड़े उपाय घर में भर देंगे सकारात्मक ऊर्जा
Viral Video: इस अमेरिकी बच्चे ने बांसुरी पर बजाया शारदा सिन्हा का छठ गीत, लोग हुए भावुक
Viral Video: इस अमेरिकी बच्चे ने बांसुरी पर बजाया शारदा सिन्हा का छठ गीत, लोग हुए भावुक
UP Crime News: 2 घंटे तक महिला को रखा Digital Arrest, जाल में फंसाकर लूटे लाखों रुपये, जानें पूरा मामला
UP Crime News: 2 घंटे तक महिला को रखा Digital Arrest, जाल में फंसाकर लूटे लाखों रुपये, जानें पूरा मामला
Bigg Boss 18: Kashish Kapoor ने शो में आते ही इस कंटेस्टेंट की नाक में किया दम, उठाए गेम पर सवाल
Bigg Boss 18: Kashish Kapoor ने शो में आते ही इस कंटेस्टेंट की नाक में किया दम, उठाए गेम पर सवाल
Share Market News: खुलते ही निवेशकों के डूबे 5.15 लाख करोड़, सोमवार को शेयर बाजार में हाहाकार 
खुलते ही निवेशकों के डूबे 5.15 लाख करोड़, सोमवार को शेयर बाजार में हाहाकार
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!
UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य
इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य
11 दिन की दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग
शादी के 11 दिन बाद ही इस एक्ट्रेस पर टूटा दुख का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग
कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी
कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी
Gemstones for Love: इन रत्नों के धारण करने से जिंदगी में होंगे बड़े बदलाव, लाइफ में बढ़ेगा रोमांस
इन रत्नों के धारण करने से जिंदगी में होंगे बड़े बदलाव, लाइफ में बढ़ेगा रोमांस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE