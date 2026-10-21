पूंछ में नकली मकड़ी छिपाकर घूमता है यह सांप, वैज्ञानिकों ने स्कैन किया कंकाल तो अंदर का राज देख रह गए हैरान!

पोलिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के जॉर्जियोस जॉर्जलिस और शिकागो के फील्ड म्यूजियम के वैज्ञानिकों ने स्पाइडर-टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर के पुराने स्केलेटन को स्कैन किया है जिसमें इसकी मकड़ी जैसी पूंछ के बारे में अनोखी बात पता चली है...

स्पाइडर-टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर पर पोलिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के जॉर्जियोस जॉर्जलिस और शिकागो के फील्ड म्यूजियम की साइंटिस्ट सारा रुआने ने स्टडी की. (Image Credit: Omid Mozaffari)

प्रकृति में हर जीव के पास खुद को जिंदा रखने और शिकार करने का अपना तरीका होता है. जिराफ अपनी लंबी गर्दन की मदद से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा लेते हैं तो कई छोटे जीव अपनी फुर्ती के दम पर शिकारियों से बच निकलते हैं. कुछ जानवर तो अपने आसपास के माहौल में इस तरह घुलमिल जाते हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे सांप के बारे में सुना है, जो अपनी पूंछ पर बनी नकली मकड़ी की मदद से पक्षियों को शिकार बनाता है.

ईरान में पाया जाने वाला स्पाइडर-टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर ऐसा ही एक अनोखा सांप है. इसका वैज्ञानिक नाम Pseudocerastes urarachnoides है. इसकी पूंछ का सिरा मकड़ी जैसा दिखाई देता है. बीच में उभरी हुई बनावट मकड़ी के शरीर जैसी लगती है जबकि उसके आसपास निकले लंबे, पतले हिस्से मकड़ी के पैरों जैसे दिखाई देते हैं. यह सांप अपनी पूंछ को हिलाकर शिकार को ऐसा भ्रम देता है जैसे कि चट्टान पर कोई मकड़ी चल रही हो. जैसे ही कोई पक्षी इस नकली मकड़ी पर झपट्टा मारती है तो यह सांप तुरंत हमला करके उसे निवाला बना लेता है.

वैज्ञानिकों को पूंछ में नहीं मिला हड्डियों का कोई खास ढांचा

अब वैज्ञानिकों ने इस सांप के पुराने स्केलेटन को स्कैन किया है. इस रिसर्च में पता चला है कि सांप के पूंछ के अंदर ही हड्डियां सामान्य वाइपर की हड्डियों जैसी ही हैं. इसके पूंछ के पीछे मकड़ी जैसी दिखने वाली अनोखी बनावट के पीछे कोई खास ढांचा नहीं है. इससे पता चलता है कि किसी जानवर के कंकाल को देखकर हमेशा यह नहीं समझा जा सकता कि वह अपने शरीर का किस तरह से इस्तेमाल करते थे.

यह स्टडी पोलिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के जॉर्जियोस जॉर्जलिस और शिकागो के फील्ड म्यूजियम की साइंटिस्ट सारा रुआने और टीम ने किया. इस रिसर्च से फॉसिल्स साइंटिस्ट के सामने एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है कि अगर भविष्य में इस सांप की सिर्फ हड्डियां ही मिलें तो उसके कंकाल से यह पता लगाना बेहद मुश्किल होगा कि उसकी पूंछ मकड़ी जैसी दिखती थी और वह उससे पक्षियों को लुभाता था.

1968 में मिला था सांप का पहला नमूना, ट्यूमर समझ बैठे थे साइंटिस्ट

साल 1968 में ईरान में सांप के नमूने को इकट्ठा किया गया था. इसे अमेरिका के शिकागो के फील्ड म्यूजियम के कलेक्शन में रखा गया. उस समय वैज्ञानिकों को इसकी पूंछ का सिरा असामान्य लगा था. उन्हें लगा कि शायद वह शरीर की कोई गड़बड़ी है या ट्यूमर जैसी गांठ बन गई है. कई दशक तक यह नमूना पड़ा रहा. फिर साल 2003 में इसी तरह की पूंछ वाला एक और सांप मिला. इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस पर दोबारा ध्यान दिया और साल 2006 में स्पाइडर-टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर को एक अलग प्रजाति के रूप में पहचान दी गई.

साल 1968 में मिला नमूना इस प्रजाति का होलोटाइप बना. होलोटाइप का मतलब वह शुरुआती नमूना है जिसके आधार पर वैज्ञानिक किसी प्रजाति की पहचान और उनके फीचर्स की स्टडी करते हैं. बाद में जंगल में इस सांप के शिकार करने के वीडियो सामने आए जिनसे साफ हुआ कि इसकी पूंछ पर बनी मकड़ी जैसी चीज शरीर की कोई गड़बड़ी नहीं है बल्कि यह शिकार पकड़ने में मदद करने वाली खास बनावट है.

यह सांप चट्टानों के बीच बॉडी को एक जगह पर स्थिर रखता है और सिर्फ पूंछ के आखिरी हिस्से को हिलाता है. चट्टानों के बीच सांप नजर नहीं आता जबकि पूंछ का सिरा किसी मकड़ी की तरह हरकत करता दिखाई देता है. पक्षी उसे मकड़ी समझकर पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान सांप हमला कर देता है.

एक्स-रे स्कैन से कैसे पता चला पूंछ का राज?

फील्ड म्यूजियम ने साल 2024 के आखिर में अपनी नई एक्स-रे कंप्यूटेड टोमोग्राफी लैब शुरू की थी. इस टेक्निक की मदद से किसी जीव के अंदरूनी हिस्सों को बिना काटे देखा जा सकता है. इसके लिए हजारों एक्स-रे तस्वीरें ली जाती हैं और उन्हें कंप्यूटर की मदद से जोड़कर अंदरूनी संरचना का थ्री डी मॉडल तैयार किया जाता है.

वैज्ञानिक सारा रुआने ने इस अनोखे सांप के नमूने को शुरुआती स्कैनिंग के लिए चुना. स्कैनिंग के दौरान करीब 44 मिनट में 3,848 तस्वीरें ली गईं. इन तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिक सांप की रीढ़ और पूंछ की हड्डियों को विस्तार से देख सके. यह तरीका इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यह नमूना इस प्रजाति का होलोटाइप था और उसे नुकसान पहुंचाना भविष्य के लिए नुकसानदेह हो सकता था. इसके बाद रिसर्च टीम के वैज्ञानिकों जॉर्जियोस जॉर्जलिस, सारा रुआने और कैस्पर वेग्रजिन ने पूरे कंकाल की स्टडी की. रिसर्चर्स ने सांप की रीढ़ में कुल 183 वर्टिब्रा पाई. इनमें गर्दन के हिस्से में दो, शरीर के साथ 145, वेंट यानी शरीर के पिछले हिस्से के पास चार और पूंछ में 32 वर्टिब्रा शामिल थीं.

वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि पूंछ के सिरे पर कुछ ऐसी अलग हड्डियां मिल सकती हैं, जो बाहर से दिखाई देने वाली मकड़ी जैसी बनावट को समझने में मदद करेंगी. कुछ दूसरे सांपों जैसे सैंड बोआ और रबर बोआ में पूंछ के आखिरी हिस्से की हड्डियों का आकार सामान्य से काफी अलग होता है. लेकिन स्पाइडर-टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर में ऐसा नहीं मिला. इसकी पूंछ की हड्डियां सामान्य वाइपर जैसी थीं और सिरे की तरफ धीरे-धीरे छोटी होती जाती थीं. मकड़ी जैसी बनावट बनाने के लिए कोई अलग हड्डी मौजूद नहीं थी.





आखिर नकली मकड़ी बनती कैसे है?

स्कैन से यह बात सामने आई कि इस सांप की नकली मकड़ी हड्डियों से नहीं, बल्कि स्किन और खास तरह के बदले हुए स्केल्स से बनी होती है. सांप के शरीर पर मौजूद स्केल्स उसकी सुरक्षा करने और आसपास के वातावरण में घुलने-मिलने में मदद करते हैं. लेकिन इस प्रजाति में पूंछ के आखिरी हिस्से के स्केल्स ने एक अनोखा रूप ले लिया है.

पूंछ के आधार के पास स्केल्स उभरे हुए और खुरदरे होते हैं. इससे सांप की त्वचा को चट्टानों जैसा रूप मिलता है और उसे आसपास के वातावरण में छिपने में मदद मिलती है. पूंछ के सिरे की तरफ यही स्केल्स लंबे और पतले हो जाते हैं. वे मकड़ी के पैरों जैसे दिखाई देते हैं, जबकि सिरे पर मौजूद उभरी हुई आकृति मकड़ी के शरीर का भ्रम पैदा करती है.

जब सांप पूंछ को हिलाता है तो ये लचीले हिस्से भी हिलते हैं. इस तरह पूरी बनावट किसी चलती हुई मकड़ी जैसी लगती है. रिसर्चर्स के मुताबिक, इस सांप की पूंछ पर मौजूद ये लंबे स्केल्स धरती पर मौजूद रेप्टाइल्स में बेहद अनोखी विशेषता हैं. यह स्टडी साइंस मैग्जीन द एनाटॉमिकल रिकॉर्ड में छपी है.