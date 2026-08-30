उमराह जाने वालों के लिए जरूरी खबर! सऊदी ने बदले नियम, वीजा के साथ ये परमिट भी जरूरी

अगर आप इस साल उमराह यात्रा की योजना बना रहे हैं या आपके पास 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा है, तो सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय के नए नियम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

अगर आप इस साल उमराह जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर एक ही साल में बार-बार मक्का-मदीना जाने का इरादा है, तो यह खबर आपके बहुत काम की है. सऊदी अरब ने मल्टीपल एंट्री उमराह वीजा को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं. इसका मतलब यह है कि सिर्फ पासपोर्ट पर एक साल का वीजा लग जाना ही काफी नहीं होगा, दोबारा सऊदी जाने से पहले आपको कुछ नए काम भी करने पड़ेंगे.

अब हर बार क्या नया करना होगा?

सऊदी के हज और उमराह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि अब जब भी आप दोबारा उमराह के लिए निकलेंगे, तो आपको नुसुक (Nusuk) ऐप या वेबसाइट के जरिए ही अपना पैकेज बुक करना होगा. यह पैकेज किसी रजिस्टर्ड एजेंसी से ही लें और इसमें आपकी आने-जाने की तारीखें बिल्कुल सही होनी चाहिए.

पैकेज बुक करने के बाद नुसुक ऐप से नया उमराह परमिट निकालना होगा. ध्यान रहे कि आपके पैकेज की तारीख और परमिट की तारीख आपस में मैच होनी चाहिए. अगर आपके पास एक साल का वीजा है भी, तो बिना इस नए परमिट और पैकेज के आप दोबारा उमराह की यात्रा नहीं कर पाएंगे.

वीजा के नियम और रुकने की सीमा

सऊदी सरकार ने इसी साल जुलाई में मल्टीपल एंट्री वीजा शुरू किया था, जो जारी होने के बाद पूरे 365 दिनों यानी एक साल तक वैलिड रहता है. इस दौरान आप जितनी बार चाहें सऊदी जा सकते हैं, बस शर्त यही है कि हर चक्कर से पहले नया परमिट लेना होगा.

एक और बड़ी बात यह है कि वीजा भले ही साल भर का हो, लेकिन आप पूरे साल में मिलाकर 90 दिनों से ज्यादा सऊदी में नहीं ठहर सकते यानी आप अलग-अलग किस्तों में जाएं, लेकिन कुल दिन 90 से ऊपर नहीं होने चाहिए.

जो पहली बार जा रहे हैं, वो क्या करें?

अगर आप पहली बार उमराह पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले नुसुक प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना मनपसंद और अधिकृत सर्विस पैकेज चुनें. पैकेज लेने के बाद ही वीजा का प्रोसेस शुरू होगा. इसके बाद बाकी कागजी कार्रवाई, चेकिंग और सऊदी ट्रैवल के जो आम नियम हैं, उनका पालन करना होगा.

सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?

सऊदी मंत्रालय का कहना है कि यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि उमराह पर आने वाले यात्रियों को वहां रहने, खाने और आने-जाने में कोई दिक्कत न हो और भीड़ को सही तरीके से संभाला जा सके. तो अगर आप भी दोबारा उमराह की तैयारी में हैं, तो टिकट कराने से पहले अपना परमिट और पैकेज बुक करना न भूलें.

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