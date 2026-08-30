FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
DNA से तलाशेंगे चैंपियन, लेकिन खेलने के लिए मैदान कहां? भारत के स्पोर्ट्स मॉडल पर बड़ा सवाल

DNA से तलाशेंगे चैंपियन, लेकिन खेलने के लिए मैदान कहां? भारत के स्पोर्ट्स मॉडल पर बड़ा सवाल

Petrol-Diesel Price Today: दिल्ली में ₹102 लीटर पेट्रोल! जानिए लखनऊ, पटना, जयपुर और भोपाल में क्या हैं आज के दाम

Petrol-Diesel Price Today: दिल्ली में ₹102 लीटर पेट्रोल! जानिए लखनऊ, पटना, जयपुर और भोपाल में क्या हैं आज के दाम

सोना 1.58 लाख के नीचे फिसला, क्या अब खरीदारी का मौका? एक्सपर्ट से जानें सितंबर में और टूटेगा भाव या फिर आएगी तेजी

सोना 1.58 लाख के नीचे फिसला, क्या अब खरीदारी का मौका? एक्सपर्ट से जानें सितंबर में और टूटेगा भाव या फिर आएगी तेजी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

उमराह जाने वालों के लिए जरूरी खबर! सऊदी ने बदले नियम, वीजा के साथ ये परमिट भी जरूरी

अगर आप इस साल उमराह यात्रा की योजना बना रहे हैं या आपके पास 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा है, तो सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय के नए नियम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 30, 2026, 08:16 AM IST

उमराह जाने वालों के लिए जरूरी खबर! सऊदी ने बदले नियम, वीजा के साथ ये परमिट भी जरूरी

उमराह वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव (File Photo- ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अगर आप इस साल उमराह जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर एक ही साल में बार-बार मक्का-मदीना जाने का इरादा है, तो यह खबर आपके बहुत काम की है. सऊदी अरब ने मल्टीपल एंट्री उमराह वीजा को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं. इसका मतलब यह है कि सिर्फ पासपोर्ट पर एक साल का वीजा लग जाना ही काफी नहीं होगा, दोबारा सऊदी जाने से पहले आपको कुछ नए काम भी करने पड़ेंगे.

अब हर बार क्या नया करना होगा?

सऊदी के हज और उमराह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि अब जब भी आप दोबारा उमराह के लिए निकलेंगे, तो आपको नुसुक (Nusuk) ऐप या वेबसाइट के जरिए ही अपना पैकेज बुक करना होगा. यह पैकेज किसी रजिस्टर्ड एजेंसी से ही लें और इसमें आपकी आने-जाने की तारीखें बिल्कुल सही होनी चाहिए.

पैकेज बुक करने के बाद नुसुक ऐप से नया उमराह परमिट निकालना होगा. ध्यान रहे कि आपके पैकेज की तारीख और परमिट की तारीख आपस में मैच होनी चाहिए. अगर आपके पास एक साल का वीजा है भी, तो बिना इस नए परमिट और पैकेज के आप दोबारा उमराह की यात्रा नहीं कर पाएंगे.

वीजा के नियम और रुकने की सीमा

सऊदी सरकार ने इसी साल जुलाई में मल्टीपल एंट्री वीजा शुरू किया था, जो जारी होने के बाद पूरे 365 दिनों यानी एक साल तक वैलिड रहता है. इस दौरान आप जितनी बार चाहें सऊदी जा सकते हैं, बस शर्त यही है कि हर चक्कर से पहले नया परमिट लेना होगा.

एक और बड़ी बात यह है कि वीजा भले ही साल भर का हो, लेकिन आप पूरे साल में मिलाकर 90 दिनों से ज्यादा सऊदी में नहीं ठहर सकते यानी आप अलग-अलग किस्तों में जाएं, लेकिन कुल दिन 90 से ऊपर नहीं होने चाहिए.

जो पहली बार जा रहे हैं, वो क्या करें?

अगर आप पहली बार उमराह पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले नुसुक प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना मनपसंद और अधिकृत सर्विस पैकेज चुनें. पैकेज लेने के बाद ही वीजा का प्रोसेस शुरू होगा. इसके बाद बाकी कागजी कार्रवाई, चेकिंग और सऊदी ट्रैवल के जो आम नियम हैं, उनका पालन करना होगा.

सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?

सऊदी मंत्रालय का कहना है कि यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि उमराह पर आने वाले यात्रियों को वहां रहने, खाने और आने-जाने में कोई दिक्कत न हो और भीड़ को सही तरीके से संभाला जा सके. तो अगर आप भी दोबारा उमराह की तैयारी में हैं, तो टिकट कराने से पहले अपना परमिट और पैकेज बुक करना न भूलें. 

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में डूबने के कगार पर चीन का CPEC प्रोजेक्ट, रिपोर्ट में दावा- TTP और BLA ने किया बड़ा नुकसान

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement