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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

न नदी, न बारिश... फिर 3.7 करोड़ लोगों को पानी कैसे देता है सऊदी अरब?

सऊदी अरब के पास अकूत तेल भंडार तो है, लेकिन पीने के पानी की भारी किल्लत है. जानें सऊदी अरब कैसे समुद्र के पानी को मीठा बनाकर 3.7 करोड़ लोगों तक पहुंचा रहा है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 09, 2026, 10:28 AM IST

न नदी, न बारिश... फिर 3.7 करोड़ लोगों को पानी कैसे देता है सऊदी अरब?

सऊदी अरब में कैसे आता है पीने का पानी? (AI Image)

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एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जहां चारों तरफ बस झुलसा देने वाली रेत और धूप है. देश का 95 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा एकदम सूखा रेगिस्तान है, जहां साल भर में मुश्किल से 100 मिलीमीटर बारिश होती है और गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है. लेकिन इसी बंजर जमीन के नीचे छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना- लगभग 40 लाख करोड़ लीटर कच्चा तेल.

इतनी बेहिसाब दौलत होने के बावजूद सऊदी अरब एक बेहद अनोखी और गंभीर चुनौती से जूझ रहा है, अपने 3.7 करोड़ लोगों के लिए पीने का साफ पानी कहां से लाए? 

सऊदी अरब की जनता को कैसे मिलता है पानी?

सऊदी अरब की ज़्यादातर आबादी लाल सागर और फारस की खाड़ी के तटीय इलाकों में रहती है, जबकि देश का अंदरूनी हिस्सा लगभग खाली और सूखा पड़ा है. इस प्यास को बुझाने के लिए सऊदी अरब ने रेगिस्तान के सीने पर एक ऐसी इंसानी नदी तैयार कर दी है, जो समुद्र के पानी को मीठा बनाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीचों-बीच पहुंचाती है.

रेगिस्तान में मजबूत पाइपलाइनों का बिछाना

समुद्र से पानी अंदरूनी इलाकों तक ले जाने के लिए ऐसी पाइपलाइनों की जरूरत थी जो भीषण गर्मी, खिसकती रेत और जमीन के भारी दबाव को दशकों तक झेल सकें. ये आम पाइप नहीं हैं, बल्कि उसी मजबूत कार्बन स्टील से बने हैं जिससे तेल और गैस की पाइपलाइनें बनती हैं.

कारखानों में स्टील की मोटी चादरों को मोड़कर लगभग 1.8 मीटर व्यास के बड़े-बड़े पाइप बनाए जाते हैं. एक-एक पाइप 12 से 18 मीटर लंबा होता है ताकि रास्ते में कम से कम जोड़ लगाने पड़ें. इन पाइपों पर जंग-रोधी कोटिंग की जाती है और फिर इन्हें भारी ट्रकों में लादकर सैकड़ों किलोमीटर दूर रेगिस्तान में भेजा जाता है. 

GPS से रास्ते का नक्शा किया जाता है तैयार

पाइपलाइन बिछाने के लिए पहले GPS से रास्ते का नक्शा तैयार किया जाता है ताकि खिसकते रेत के टीलों से बचा जा सके. जहां रास्ते में चट्टानें आती हैं, वहां बारूद से ब्लास्ट करके गहरी खाइयां बनाई जाती हैं और फिर इन पाइपों को जोड़कर रेगिस्तान के नीचे पूरा नेटवर्क बिछाया जाता है.

समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने का जादू 

सऊदी अरब अपने पानी की आपूर्ति के लिए तटों पर बने डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर है. समुद्र के अंदर सैकड़ों मीटर लंबे पाइप डालकर पानी को प्लांट तक लाया जाता है. एक 63 सेंटीमीटर का पाइप हर दिन करीब 1.5 करोड़ लीटर पानी खींच सकता है. समुद्री जीवों को बचाने के लिए पाइप के मुंह पर खास जालियां लगाई जाती हैं.

पानी साफ करने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है-

  • शुरुआती सफाई- समुद्र के पानी को बालू के फिल्टरों से गुजारा जाता है और खास केमिकल मिलाकर कचरे को नीचे बैठा दिया जाता है.
  • रिवर्स ऑस्मोसिस- बारीक फिल्टरों से छनने के बाद हाई-प्रेशर पंपों के जरिए पानी को RO मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है. यहां इतना भारी दबाव डाला जाता है कि नमक और गंदगियां पीछे छूट जाती हैं और सिर्फ साफ पानी आगे बढ़ता है.
  • मिनरल्स मिलाना- इतना साफ पानी बेस्वाद हो जाता है. इसलिए इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स दोबारा मिलाए जाते हैं और इसका pH लेवल ठीक किया जाता है ताकि यह पीने लायक और स्वादिष्ट बन सके.

बेहद महंगा, लेकिन मजबूरी का सौदा

समुद्र के पानी को मीठा बनाना और उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है. एक किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने में करोड़ों डॉलर का खर्च आता है और एक बड़े डिसैलिनेशन प्लांट को बनाने में अरबों रुपये लग जाते हैं. लेकिन सऊदी अरब के लिए यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि अस्तित्व का है. एक ऐसे देश में जहां प्राकृतिक रूप से पीने का पानी नाममात्र है, वहां यह तकनीक ही करोड़ों लोगों की जिंदगी की रेखा बनी हुई है. 

ये भी पढ़ें- मिडिल ईस्ट में भड़की 'तेल की जंग', अमेरिका ने ईरान के 5 ऑयल टैंकर किए तबाह 

 

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