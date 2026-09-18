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हूतियों से सीजफायर करवा दो...सऊदी अरब पहुंचा ओमान के पास, समझौते की कोशिश में जुटा रियाद

हूती समूह को जमीन पर मिलती बढ़त को देखकर सऊदी अरब चिंतित है. सऊदी अरब अब ओमान के जरिए यमन के विद्रोही समूह से संपर्क की कोशिश कर रहा है ताकि कुछ समय के युद्धविराम किया जा सके.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 18, 2026, 08:01 PM IST

हूतियों से सीजफायर करवा दो...सऊदी अरब पहुंचा ओमान के पास, समझौते की कोशिश में जुटा रियाद

सऊदी अरब के तेल निर्यात और शिपिंग पर खतरा बढ़ गया है. (AI इमेज)

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Saudi Arabia-Houthi conflict: सऊदी अरब के साथ संघर्ष में हूती विद्रोही जमीन पर भारी पड़ रहे हैं. हर बीतते दिन के साथ ईरान-समर्थित हूतियों का बाब-अल-मंदेब पर कब्जा मजबूत होता जा रहा है. सऊदी अरब के तेल निर्यात पर इससे पहले ही बड़ा असर पड़ा है और अब उस पर अपना कच्चा तेल बाहर भेजने के लिए रास्ते खोजने का दबाव भी बढ़ रहा है. ऐसे में सऊदी अरब अस्थायी युद्धविराम की कोशिश कर रहा है. अमेरिका के सीधे सैन्य दखल से इनकार करने के बाद, सऊदी अरब ओमान के जरिए हूतियों से संपर्क कर रहा है.

रियाद ने हूतियों को प्रस्ताव भेजा...

'द जेरूसलम पोस्ट' ने लेबनान के 'अल-अखबार' के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब ओमान के माध्यम से हूती समूह से बात करने की कोशिश कर रहा है. सऊदी अरब के प्रस्ताव में दो हफ्ते के लिए लड़ाई रोकने और उसके बाद सऊदी अधिकारियों और हूती नेताओं के बीच सीधी बातचीत करने की बात कही गई है. 

रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब हूती समूह की कई मांगों को मानने के लिए राजी है ताकि प्रस्तावित युद्धविराम के आखिर में किसी बड़े समझौते की ओर बढ़ा जा सके. ओमान ने पहले भी सऊदी और हूतियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है. इसीलिए उसे सना में हूती नेताओं तक संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सऊदी अरब इस समय खुद को मुश्किल में घिरा पा रहा है. अमेरिका ने जहां सीधे हमले करने से इनकार कर दिया है, वहीं पाकिस्तान ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं. हूती विद्रोहियों ने यमन के लाल सागर तट पर अपने नियंत्रण वाले इलाके का तेजी से विस्तार कर लिया है. हूती विद्रोहियों ने सऊदी ठिकानों पर हमले भी तेज कर दिए हैं. इस समूह ने बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के आस-पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीपों पर भी कब्जा कर के सऊदी की मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ा दी है. होर्मुज स्ट्रेट पहले से ही बंद है और अब बाब अल-मंदेब पर मंडराते खतरे से रियाद पर दबाव बढ़ गया है. 

सऊदी अरब ने चीन से भी मांगी मदद

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान समर्थित हूती समूह के हमले के बाद सऊदी अरब ने चीन से भी मदद की अपील की थी. इसके बाद चीन ने ईरान से कहा है कि वह यमन के हूतियों पर लगाम लगाने में मदद करे. पहले अमेरिका, फिर चीन और अब ओमान से मदद की गुहार लगाना ये साबित करता है कि सऊदी अरब के तेल निर्यात और शिपिंग पर खतरा बढ़ गया है.

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