सऊदी-सीरिया में बड़ी डिफेंस डील, दिया 403 मिलियन डॉलर का कर्ज; एक्सपर्ट ने बताया भारत को इससे क्या फायदा

सीरिया सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के मक्का सुरक्षा गठबंधन में शामिल होने पर विचार कर रहा है. रियाद में दोनों मुल्कों के बीच रक्षा मंत्रालयों के स्तर पर अहम समझौता हुआ.

दिसंबर 2024 में अहमद अल-शरा के सत्ता संभालने के बाद से सऊदी अरब, सीरिया की नई सरकार के सबसे बड़े मददगार के रूप में उभरा है (Photo Source- X@syrianmofaex)

मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. दशकों की कड़वाहट और सीरिया में चले लंबे गृहयुद्ध के बाद अब सऊदी अरब और सीरिया बहुत तेजी से करीब आ रहे हैं. सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा एक महीने के अंदर दूसरी बार सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे. वहां उनकी मुलाकात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से हुई.

अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार (4 नवंबर 2026) को हुई इस अहम बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर साइन किए. इसके साथ ही सऊदी अरब ने सीरिया के पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचा खड़ा करने के मकसद से 403 मिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज देने का ऐलान भी किया है. ये पूरा समझौता उस समय हुआ है जब पूरे इलाके में हूती विद्रोहियों के हमलों और इजरायल के दखल को लेकर भारी तनाव बना हुआ है.

डिफेंस डील पर क्या बात हुई?

सीरिया के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में साफ कहा कि दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच हुआ डिफेंस पैक्ट इस पूरी बैठक का सबसे अहम हिस्सा है. हालांकि, दोनों सरकारों ने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस रक्षा समझौते की शर्तें क्या हैं और दोनों सेनाएं किस तरह एक-दूसरे का साथ देंगी.

यह रक्षा समझौता ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले सीरिया के विदेश मंत्री असअद अल-शैबानी ने एक बड़ा बयान दिया था. उन्होंने बहरीन में हुए 'मनामा डायलॉग' सुरक्षा सम्मेलन में कहा था कि सीरिया अब सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के साझा सुरक्षा गठबंधन में शामिल होने पर बातचीत कर रहा है.

بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية https://t.co/elifgz5VZT November 4, 2026

403 मिलियन डॉलर का कर्ज क्यों दिया गया?

डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ के बताया कि जब तक सीरिया में बशर अल-असद की हुकूमत थी, तब तक वह रूस और ईरान के भरोसे चल रही थी. लेकिन अब जो नए नेता अल-शरा जुलानी आए हैं, वे तुर्की और अमेरिका की मदद से सत्ता तक पहुंचे हैं. सीरिया में इतने सालों तक चली जंग की वजह से देश का खजाना खाली हो चुका है. नई सरकार के पास मुल्क का रोजमर्रा का खर्च चलाने तक के पैसे नहीं बचे हैं. अगर सीरिया को फौरन आर्थिक मदद नहीं मिलती, तो वहां की नई हुकूमत के गिरने का बड़ा खतरा पैदा हो जाता.

अहमद अल-शरा की सरकार को अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल है. इसीलिए अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा कि वह सीरिया को 403 मिलियन डॉलर का यह कर्ज तुरंत जारी करे, जिससे वहां की सत्ता संकट में न पड़े. यह पूरी मदद वाशिंगटन के सीधे इशारे पर जमीन पर उतारी गई है.

सऊदी अरब से मिला कर्ज कहां खर्च होगा?

सऊदी प्रेस एजेंसी (एसपीए) के मुताबिक, सीरिया के वित्त मंत्रालय और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के बीच छह अलग-अलग रियायती कर्ज समझौतों पर दस्तखत हुए हैं. इस 403 मिलियन डॉलर की रकम को सीरिया के जरूरी सार्वजनिक क्षेत्रों में लगाया जाएगा:

अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए: सीरिया में युद्ध के कारण टूटे-फूटे अस्पतालों की मरम्मत करने और वहां नए मेडिकल उपकरण लगाने के मद में 100 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे.

सीरिया में युद्ध के कारण टूटे-फूटे अस्पतालों की मरम्मत करने और वहां नए मेडिकल उपकरण लगाने के मद में 100 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे. घरों की मरम्मत के लिए: जंग में तबाह हुए रिहायशी मकानों को दोबारा ठीक करने के वास्ते 60 मिलियन डॉलर का बजट तय हुआ है.

जंग में तबाह हुए रिहायशी मकानों को दोबारा ठीक करने के वास्ते 60 मिलियन डॉलर का बजट तय हुआ है. सिविल डिफेंस की मजबूती के लिए: आपातकालीन सेवाओं और आपदा से निपटने वाली सिविल डिफेंस टीम की क्षमता बढ़ाने के वास्ते 105 मिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे.

आपातकालीन सेवाओं और आपदा से निपटने वाली सिविल डिफेंस टीम की क्षमता बढ़ाने के वास्ते 105 मिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे. अलेप्पो बिजली घर के लिए: अलेप्पो शहर के बड़े थर्मल पावर प्लांट को दोबारा चालू करने और बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए 90 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे.

अलेप्पो शहर के बड़े थर्मल पावर प्लांट को दोबारा चालू करने और बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए 90 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे. पीने के साफ पानी के लिए: राजधानी दमिश्क और इदलिब शहर में पीने के पानी की पाइपलाइन और वाटर सिस्टम सुधारने के लिए 30 मिलियन डॉलर खर्च होंगे.

इसके अलावा दोनों सरकारों ने कल-कारखानों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल सहयोग पर एक सहमति पत्र (MoU) भी साइन किया है. साथ ही खेती-किसानी और पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े दो अन्य समझौतों पर भी सहमति बनी है.

क्या सीरिया को भी मिलेंगे अमेरिकी हथियार?

यूके देवनाथ के अनुसार, सऊदी अरब के पास बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी हथियार मौजूद हैं. अमेरिका ने सऊदी अरब को M1A1 अब्राम्स जैसे घातक टैंक दिए हैं. इसके अलावा सऊदी एयरफोर्स के पास F-15 जैसे आधुनिक फाइटर जेट और पैट्रियट जैसा मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पहले से मौजूद है.

सीरिया भी अब सीधे तौर पर अमेरिका के प्रभाव वाले दायरे में आ चुका है, इसलिए इस बात के पूरे आसार हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका सीरिया की सेना को भी अपने हथियार सप्लाई कर सकता है. अगर ऐसा होता है, तो सऊदी अरब के पायलट और फौजी सीरिया जाकर वहां के सैनिकों को इन अमेरिकी हथियारों को ऑपरेट करना सिखाएंगे. इससे दोनों देशों की फौजी नजदीकी काफी बढ़ जाएगी.

इजरायल का क्या रुख है और हथियारों पर क्या शर्तें लगेंगी?

यूके देवनाथ ने बताया कि सीरिया को मिलने वाले किसी भी आधुनिक हथियार को लेकर इजरायल हमेशा चौकन्ना और शक के घेरे में रहता है. इजरायल ने 1967 की जंग में सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था. इजरायल को यह डर सताता रहता है कि सीरिया कभी भी जज्बात में आकर गोलान हाइट्स को वापस छीनने के लिए हमला न बोल दे.

पिछले महीने की ही बात है, इजरायल की खुफिया एजेंसी को यह सूचना मिली कि तुर्की की एयरफोर्स उत्तरी सीरिया के एक एयरबेस से अपने ऑपरेशन शुरू करने जा रही है. इजरायल ने बिना कोई देर किए उस सीरियन एयरबेस पर जबरदस्त बमबारी कर दी. बाद में तुर्की को सफाई देनी पड़ी कि उसका वहां से कोई ऑपरेशन चलाने का इरादा नहीं है.

इसी वजह से अगर अमेरिका सीरिया को कोई भी हथियार देगा, तो वह अल-शरा जुलानी के सामने पहले ही सख्त शर्तें रख देगा. पहली और सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि इन हथियारों का इस्तेमाल किसी भी सूरत में इजरायल के खिलाफ नहीं किया जाएगा.

बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका ने जब पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट दिए थे, तब यह पाबंदी लगाई थी कि उनका इस्तेमाल सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ होगा. सीरिया को भी यही हिदायत मिलेगी कि इन हथियारों का इस्तेमाल देश के पूर्वी हिस्से में अलग कुर्दिस्तान बनाने की मांग करने वाले लड़ाकों के खिलाफ किया जा सकता है, ताकि सीरिया एकजुट रहे.

भारत पर इस समझौते का क्या असर होगा?

यूके देवनाथ के मुताबिक, सऊदी अरब के इस कदम का भारत पर सीधा कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत के लिए सीरिया में कई बड़े कारोबारी मौके खुल सकते हैं. हालांकि पाकिस्तान जरूर यह सोचता है कि मक्का एग्रीमेंट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाए. लेकिन ऐसा होने की गुंजाइश न के बराबर है.

भारत और सऊदी अरब के रिश्ते इस समय बहुत मजबूत दौर में हैं. क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत गहरी दोस्ती और शानदार केमिस्ट्री है. सऊदी अरब कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे भारत के हितों को कोई नुकसान पहुंचे.

पहले भी जब सीरिया में बशर अल-असद के दौर में युद्ध या कुदरती आपदा से तबाही हुई थी, तब भी भारत ने सीरिया की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था. इसलिए सऊदी-सीरिया की यह नई दोस्ती भारत के लिए नुकसानदेह नहीं, बल्कि विकास कार्यों में भागीदारी का जरिया बनेगी.

रियाद और दमिश्क की दोस्ती इतनी गहरी क्यों हो रही है?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2024 में जब बशर अल-असद की सत्ता गिरी और अहमद अल-शरा ने सत्ता संभाली, तब से सऊदी अरब नई सीरियाई सरकार का सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा है. इससे पहले दोनों नेता 6 अक्टूबर को भी रियाद में मिले थे. उस बैठक में सीरिया के बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करने की योजना पर बात हुई थी.

सीरिया इस वक्त गंभीर आर्थिक तंगी, तबाह हो चुके शहरों और बिजली-पानी के भयंकर संकट से जूझ रहा है. ऐसे दौर में सीरिया को फौरन अरबों डॉलर की आर्थिक मदद चाहिए, जो सऊदी अरब जैसा अमीर मुल्क ही दे सकता है. दूसरी तरफ सऊदी अरब भी चाहता है कि सीरिया पूरी तरह स्थिर रहे ताकि वहां दोबारा कोई आतंकी गुट सिर न उठा सके और पूरा इलाका शांत रह सके.

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